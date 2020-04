Inti-Illimani Histórico vuelven a tocar juntos (pero no revueltos) en plena cuarentena: “La música sigue pese a todo”

Horacio Salinas estuvo buena parte del mes pasado encerrado. El 12 de marzo volvió a Chile luego de un viaje por Alemania, por lo que una vez instalado en su casa inició una cuarentena voluntaria y preventiva. Ya descartada la enfermedad, aunque todavía imposibilitado de reunirse con sus compañeros de Inti-Illimani Histórico, el multiinstrumentista trabaja ahora en la primera incursión del conjunto en el mundo de los conciertos virtuales y desde la casa.

Será, en todo caso, una experiencia algo distinta a las realizadas por otros colegas de la escena local. Primero, porque fue concebida como un homenaje al pueblo italiano, uno de los territorios más afectados por la pandemia del coronavirus y el lugar donde el grupo se exilió tras el golpe de estado de 1973. Allí, Salinas vivió por quince años. Además, a diferencia de buena parte de los múltiples recitales "a distancia" que han surgido en el último mes, el que realizarán mañana los autores de Samba landó los tendrá tocando juntos pero separados, en simultáneo y en formato banda, unidos desde sus respectivos confinamientos domésticos.

"Es más que nada un saludo musical, tratar de juntarnos aun en nuestras soledades para decir que la música sigue pese a todo este vendaval de cosas que han ocurrido", sintetiza Salinas, que mañana en la noche se volverá a reunir con José Seves y Horacio Durán para interpretar un repertorio ensamblado por la magia de la tecnología y centrado en piezas como Alturas y El mercado de Testaccio.

Para cada canción los experimentados músicos tocarán sus respectivas partes y deberán ponerse de acuerdo en un pulso, apelando a la histórica sincronización que cinco décadas de carrera han pulido entre ellos. Luego, las piezas serán unidas por el sonidista Claudius Rieth y se transmitirán en vivo por las redes sociales de Inti-Illimani Histórico.

"Lo que tiene de extraño esto es que uno tiene que imaginarse que está tocando con los demás compañeros", señala del director musical de la agrupación. "Yo creo que los grupos que tenemos mucho carrete ya sabemos cómo hacerlo, qué hace cada cual, vamos sintiendo la música en el corazón. Esto es como meterse en un mundo bastante íntimo del artista, esta sensación de aislamiento se proyecta, es un momento de mucha intimidad".

Para el longevo conjunto, tal como ha ocurrido con todos sus colegas de profesión, la pandemia sólo vino a agudizar una crisis que se extendía desde octubre, y obligó nuevamente a reacomodar piezas, aplazar fechas en vivo y reinventarse de un día para otro.

"Como dijo Serrat, acá se está haciendo camino al andar. Todos los músicos estamos con un signo de interrogación grande en nuestras cabezas. Me pongo la mano en el corazón y me sobrecoge la situación no tanto nuestra, de los grupos que tenemos una carrera hecha, sino la de los colegas que están empezando, descubriendo una presencia entre la gente. Y eso no se hace virtualmente, sino con tocatas en lugares pequeños o grandes", comenta el también presidente de la SCD.

En ese sentido, para Salinas, este tipo de iniciativas como la que emprenderán mañana no sólo sirven para retomar el contacto con el público, sino también para replantearse diversas preguntas. “No queremos suspender todo esta gran cantidad de eventos que se venían haciendo en Chile, toda esta posibilidad gigantesca de cambios profundos y sentidos por la gente. Esta pandemia nos está abriendo la sensibilidad a una cantidad de problemas que estaban rezagados como prioridades, estamos creciendo culturalmente en aspectos fundamentales y no quisiéramos que todo esto se olvide”.

Mon Laferte también se queda en casa y lanza show virtual

Una de las últimas figuras de la música chilena en sumarse a la tendencia de conciertos por streaming es Mon Laferte, quien anunció para mañana una presentación en vivo que realizará desde su casa y se transmitirá por Youtube para todos los países.

Desde México, el país donde vive hace una década, cuya política de gobierno ha sido cuestionada desde diversos flancos por su lenta respuesta ante el avance de la pandemia, la viñamarina ha sido especialmente activa a la hora de llamar a la gente a respetar la cuarentena preventiva, compartiendo en redes sociales diversas imágenes de su intimidad doméstica y el hashtag #Quédateencasa.

En paralelo, la cantante ha aprovechado este periodo sin actividad en vivo para lanzar Trenzando, un podcast ya disponible en Spotify en el que en cada capítulo sostiene una conversación con artistas femeninas en ascenso de la música latina.

Por ahora, la solista y su equipo se han reservado los detalles de esta presentación virtual de mañana, que se podrá ver en Chile a través de Youtube a las 14.00 horas locales.