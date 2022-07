Irina después del huracán Irina: sus pasos (y flancos abiertos) tras la polémica

“Frustración”. Esa fue una de las palabras que más se repitió en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados el martes pasado.

La ausencia de la coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, incomodó incluso a las oficialistas Marisela Santibáñez (PC) y Carolina Marzán (PPD) y así lo expresaron públicamente durante la sesión en que se esperaba que la dirigenta feminista acogiera la citación que se le había hecho para abordar diversas materias vinculadas a su rol.

En su defecto, y apelando a problemas de agenda, la antropóloga y pareja del Presidente Gabriel Boric envió una respuesta a los diputados en una carilla y media.

“Junto con saludarles muy cordialmente, quisiera agradecer la invitación que amablemente me ha extendido la comisión a exponer sobre el compromiso de la Coordinación Sociocultural con los adultos mayores de nuestro país. Lamentablemente, debido a compromisos previamente adquiridos, no podré participar de esta instancia. No obstante ello, con gusto y por medio de la presente procedo a responder las inquietudes que me han manifestado las H. Diputadas y Diputados”, se lee en la misiva que fue remitida a los parlamentarios.

Pese a que la invitación era amplia y apuntaba a que Karamanos informara sobre cómo la Coordinación Sociocultural de La Moneda se hace cargo de las problemáticas que afectan a los adultos mayores, la polémica que enfrentó el pasado 21 de junio habría inhibido su participación en la instancia. Al menos, así lo interpretaron los integrantes de la comisión donde la derecha había adelantado que le pediría explicaciones por el episodio, como era el caso de las RN Catalina Del Real y Francesca Muñoz.

Karamanos tuvo que enmendar una resolución exenta que eliminó el cargo de “Primera Dama” y lo renombró como “Gabinete de Irina Karamanos”, ampliando sus facultades hacia temas de derechos humanos, pueblos indígenas y género. El hito -que habría sorprendido a Boric- fue reconocido por la propia vocera Camila Vallejo como un “error administrativo” y terminó siendo revertido.

A pesar de que el Mandatario dio el tema por superado, el asunto ha seguido generando ruido y preocupación en La Moneda. Así quedó de manifiesto a propósito de la sesión de la comisión de la Cámara de Diputados el mismo martes, cuando tras las críticas oficialistas y luego de recibir un llamado de la ministra Vallejo y otros personeros de gobierno, la diputada Santibáñez pidió disculpas al Ejecutivo por las críticas que esbozó ante la ausencia de Karamanos.

“Quiero pedirle una disculpa pública a Irina Karamanos, porque yo podré no estar de acuerdo con la forma, pero sé que este gobierno tiene toda la disposición de avanzar en eso. Sería muy bonito para la ciudadanía que tuviéramos un defensor de las personas mayores. Le ofrezco esta disculpa no solo a ella sino que a los funcionarios de gobierno también si es que se sintieron agredidos por mi forma de pensar, yo creo que son estos los lugares donde podríamos estar... efectivamente ella no podía estar acá hoy día y la excusa es la carta”, dijo la militante comunista.

Aunque agregó, visiblemente afectada: “Bueno, dicho esto, yo me siento bastante triste y frustrada porque esta comisión debería tener una relevancia mayor, una importancia mayor. Y así me toque lo que me toque enfrentar voy a seguir defendiendo a los adultos mayores y así me toque tener que recibir palos, palos voy a seguir recibiendo porque a mí me eligieron ellos. Y si no están personas para dar la cara, la tendremos que dar nosotros. Hice lo que mejor pude, muchas gracias”, dijo ante lo cual incluso le llevaron agua para “calmarla”.

En Palacio había molestia con la diputada oficialista, pues no entendían cómo podía aportar a la discusión que los mismos parlamentarios afines al gobierno salieran a cuestionar a Karamanos, profundizando así el flanco que ya se le había abierto al Presidente tras la polémica.

El control de daños que intentó hacer La Moneda, sin embargo, no evitó que en la comisión se decidiera volver a citar a la antropológa para próxima semana. Sesión que -se prevé- podría ser más tensa tras la molestia de los diputados. Eso sí, Karamanos aún no confirma si concurrirá.

En el oficialismo, de todas maneras, algunos dirigentes desdramatizan el episodio, aunque aseguran que no es primera vez que la diputada Santibáñez rema para el lado contrario a los intereses del Ejecutivo.

La apuesta de Karamanos

Tras la polémica, Irina Karamanos ha buscado dar señales de normalidad en su gestión. Desde que llegó a Palacio, la antropóloga ha cultivado un bajo perfil. En general, sus actividades no son comunicadas a la prensa previamente y, por el contrario, se publican luego en sus redes sociales.

Eso es lo que, tras el impasse, ha seguido haciendo. Si bien su última publicación en el feed de Instagram es del mismo 21 de junio -cuando estalló la controversia-, en los últimos días ha subido varias historias para dar cuenta de las reuniones que sostiene con las fundaciones que tiene a su cargo y también su participación en otras actividades.

Así lo hizo el lunes pasado, cuando desde sus oficinas en La Moneda, subió un video de la transmisión televisiva de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional, donde el Presidente Boric recibió la propuesta de nueva Constitución. Asimismo, también compartió registros de una reunión que sostuvo ayer con la canciller Antonia Urrejola y el diplomático especial para derechos humanos de personas LGBTIQ+, Fabrizio Petri, y luego, de su participación en el aniversario de la Universidad de Santiago.

El fin de semana, además, acompañó al Mandatario en el Día Internacional de las Cooperativas en la comuna de Peumo, región de O’Higgins.

“Hemos realizado un trabajo en fases, donde ya terminado el proceso de instalación y diagnóstico participativo, se avanzó en profesionalización y estamos comenzando a ver los primeros resultados de los énfasis acordados con las directoras y directores ejecutivos. En los próximos días haremos una nueva proyección para la siguiente fase de trabajo. Son logros que tienen un impacto directo en personas de diversos grupos de la población que están ligados al quehacer de las fundaciones”, sostiene Karamanos a La Tercera PM.

En su equipo destacan que algunos de esos resultados del trabajo que ha encabezado son, por ejemplo, el proceso de concursos públicos en Fundación Integra y concursos internos en Prodemu para seleccionar transparentemente a sus directoras y directores regionales, los que son inéditos en la historia de las fundaciones. Mientras que en el caso de Foji “se ha avanzado en el compromiso de descentralización, con proyectos de fortalecimiento de orquestas comunales en lugares alejados de las capitales regionales (...) y anuncio de festivales en diversas regiones. Igualmente, en el Museo Interactivo Mirador se está trabajando en un protocolo interno para prevenir el acoso”.

Según quienes han conocido de su agenda, además, Karamanos ha sostenido reuniones con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia con el objetivo de avanzar en el convenio anunciado con esa oficina y el Consejo para la Transparencia.

De la misma forma, ha estado preparando capacitaciones y el mejoramiento de programas y contenidos, además de desplegarse en terreno como lo hizo ayer al visitar Chilenter, junto a la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría.