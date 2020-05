Jefa de la UPC del Hospital Sótero del Río: “Esta pandemia que nos debería haber devastado, ha generado una mística que yo nunca había visto”

Veinte días antes de que se registrara el primer contagiado con Covid-19 en Chile, la doctora Carolina Ruiz asumía la jefatura de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del Hospital Sótero del Río. A esa altura la pandemia se veía de lejos, solo se observaba el impacto que estaba teniendo en otros países.

Ruiz conoce el Sótero hace 15 años. Llegó al hospital en 2005 y desde ahí no se ha movido. Antes de asumir el mando de la UPC esta doctora, que además es docente de Medicina en la Universidad Católica, era la jefa técnica de la UCI. Hoy, en sus hombros está la responsabilidad de gestionar las camas críticas de un hospital que atiende al 10% de la población chilena. Al cierre de esta edición, su unidad tenía 38 de las 42 camas ocupadas. Casi al límite.

Dice estar preocupada por el aumento de los contagios, que lo que se viene no será fácil, pero en medio de toda esta crisis, Ruiz asegura que la clave para la buena gestión que ha tenido el Sótero hasta ahora ha sido “la mística” generada por todo el personal. Ella lo resume así: las ganas de hacer bien el trabajo y facilitar las cosas. Cuando solo se ve caos y colapso en otros hospitales de la Región Metropolitana, esta doctora agradece el ambiente de este establecimiento el cual, dice, no había visto nunca en ningún otro recinto hospitalario.

¿Cómo recibió el Sótero esta pandemia?

Nosotros hemos podido hacer crecer nuestras camas críticas de 18 camas UCI que teníamos a 42 camas de UCI. O sea más que doblamos nuestras camas y eso obviamente ha sido importante para poder dar la mejor respuesta posible ante la pandemia del Covid-19.

¿Cuando partió ese plan para aumentar las camas críticas?

Partió el 20 de marzo cuando nosotros ingresamos a nuestra primera paciente por una neumonía por Covid-19. Por lo tanto, a partir del 21 de marzo empezó el proceso de crecer en camas de UCI. Para eso lo que se hizo fue que las camas que son menos complejas, las complejizamos y eso implica que tienen una monitorización mejor, tienen ventilación mecánica invasiva, más recursos de enfermeros, de kinesiólogos y médicos capacitados en medicina intensiva.

¿Cómo se logró ese aumento?

Teníamos algunos ventiladores en stock, el hospital compró más ventiladores, arrendó otros y además le han llegado desde el Ministerio de Salud.

¿Se han visto en la necesidad de reconvertir máquinas de anestesia para ventilar pacientes?

Yo trabajo en la UPC, no en pabellón, pero tengo entendido que hasta ahora no ha sido necesario.

¿Cómo han estado con los contagios en médico? ¿Han tenido problemas con falta de especialistas?

Hasta ahora hemos estado bien. En los médicos del hospital se produjo algo muy positivo que es que médicos que trabajaban en medicina interna, no en la UCI, pero que tenían las competencias, los conocimiento para trabajar en la UCI, fueron redistribuidos precozmente a partir del 21 de marzo, cuando hicimos la reconversión a la UCI. Eso ha sido muy bueno porque hemos podido tener un pool de médicos capacitados, de hecho tenemos más residentes que un periodo habitual. En cuanto a las personas contagiadas con Covid-19 y con cuarentena preventiva, en nuestra unidad hasta ahora ha sido un problema menor. Yo espero que se siga manteniendo así. Eso básicamente se ha logrado porque hemos sido súper estrictos con el tema de los elementos de protección personal y el tema de las residencias. Hemos sido enfáticos en que hay que turnarse para tomar café, almorzar y respetar las distancias.

¿Pero han tenido muchas licencias por contagios?

En la UPC hasta ahora no. En el hospital tenemos 240 funcionarios y hemos tenido un 5% de funcionarios que han requerido licencia médica por Covid-19 o por cuarentena preventiva.

¿Cuántos médicos son los que trabajan en la UPC?

En turno siempre hay seis médicos y además hay personas que tienen horario diurno, rol de jefatura o médicos de continuidad con los que se suman otros ocho. El fin de semana y en las noches solo están los seis médicos de turno.

¿Podría aumentar aún más la capacidad de camas críticas?

Dentro de lo que es UPC nosotros ahora podemos llegar hasta 42, no nos caben más pacientes por la planta física. Si se requirieran más UCI habría que reconvertir en otras áreas del hospital.

¿Y han reconvertido otras áreas?

Ahí la pregunta es si se va a hacer UCI de adultos en otras partes del hospital y eso es algo que le compete al director del hospital. Nosotros con recurso UPC llegamos a 42.

¿Cómo ha visto el nivel de funcionamiento y tensión en la UPC dado el aumento explosivo de contagios en la Región Metropolitana?

Este es un virus muy particular porque es tremendamente contagioso, genera que 5% de los pacientes que hacen enfermedad clínica vayan a la UCI. Eso es tremendo, no hay ninguna enfermedad infecciosa que sea así y además las ventilaciones mecánicas son muy prolongadas, dos, tres semanas o más incluso. Para que tengas una idea, el promedio de ventilación mecánica son entre siete a diez días, esto en muchos casos va a ser más que el doble, entonces tienes mucho requerimiento de UCI y la UCI te queda bloqueada, porque los pacientes son de lenta evolución. Por eso es muy importante cumplir todas las medidas de uso de mascarilla, distanciamiento físico y cuarentenas.

¿Han tenido que derivar al extrasistema?

Nosotros de la UCI no hemos tenido que derivar pacientes al extrasistema.

¿Cuál cree que ha sido la clave del Sótero para estar respondiendo de buena manera a la alta demanda UCI que ha generado esta pandemia?

Aquí se ha producido algo súper positivo que es un trabajo muy coordinado desde la dirección del hospital, entre los distintos servicios, con el servicio de Urgencia, con el servicio de medicina, con lo que es la Subdirección de Enfermería. La coordinación ha sido muy importante. Y otra cosa que es súper destacable es que acá en el Sótero esto que es una cosa que nos debería tener devastados, ha generado una mística entre el personal que yo nunca había visto. Yo trabajo en UCI desde el año 2005, nunca había visto esta mística, tú ves que todo el mundo quiere colaborar, quiere poner de su parte, quiere ayudar, es una cosa súper notable y destacable que no había visto ni en este hospital ni en los otros en que he trabajado. La coordinación también ha sido con las autoridades, ellos nos han escuchado cuando hemos pedido cosas y cuando no se ha podido nosotros también los hemos escuchado a ellos. Lo que es cierto es que todos están dando lo mejor de si para poder atender de la mejor manera posible a los pacientes

¿Tienen elementos de protección personal e insumos para ventiladores suficientes?

Nosotros hasta ahora hemos estado bien con los elementos de protección personal, no hemos tenido dificultades. Desde un principio, como somos una unidad crítica, desde la dirección del hospital nos abastecieron de los elementos necesarios. Hasta ahora no hemos tenido problema de insumos para ventiladores. A veces hay quiebre de stock en las empresas, entonces obviamente hay mucha demanda y puede ser que las empresas se queden sin stock, pero hasta ahora, y espero que no nos pase, no hemos tenido problemas de ese tipo.

¿Cómo ha sido enfrentar el desafío de dirigir la UPC del Sótero durante esta pandemia?

Ha sido harta pega, pero en el hospital hemos podido trabajar de manera súper coordinada entonces he recibido harta ayuda, no me puedo quejar y espero seguir teniéndola. Cada vez que he golpeado una puerta he recibido la ayuda que he necesitado y se ha dado esta mística, de querer facilitar las cosas y ojalá que se mantenga cuando se acabe el Covid-19 porque ha sido bien destacable.

¿Cuáles son sus preocupaciones en este mes en que según el Minsal será el peak de contagios?

Me preocupa el lento flujo de pacientes que hay en la UCI producto de esta enfermedad. También me preocupa que podamos mantener nuestro nivel de trabajo en cuanto al uso correcto de los elementos de protección personal. Muchas de estas medidas cuando son mantenidas en el tiempo la gente se comienza a relajar entonces es importante mantenerlas. Y me preocupa mi personal, que hasta ahora ha sido un siete y estoy súper agradecida de todos los funcionarios de la UPC del Sótero y orgullosa de trabajar con ellos.