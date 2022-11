Jenny Town, experta en Corea del Norte: “El riesgo de conflicto, especialmente accidental, está aumentando en la península coreana”

Corea del Norte disparó al menos 23 misiles al mar el miércoles, incluido uno que cayó a menos de 60 kilómetros de la costa de Corea del Sur, una acción que el presidente de este último país, Yoon Suk-yeol, describió como “invasión territorial” y Washington denunció como “imprudente”.

Los lanzamientos se produjeron apenas unas horas después de que Pyongyang exigiera que Estados Unidos y Corea del Sur detuvieran los ejercicios militares a gran escala que desarrollan en la península, diciendo que “tal temeridad y provocación militar ya no se pueden tolerar”.

Pero Seúl no se quedó de brazos cruzados. En respuesta, aviones de combate de Corea del Sur dispararon tres misiles aire-tierra hacia el mar a través de la Línea Límite Norte, una frontera marítima intercoreana en disputa. Los lanzamientos se produjeron después de que la oficina de Yoon prometiera una “respuesta rápida y firme”.

Para Jenny Town, investigadora del Stimson Center y directora de 38 North, sitio web dedicado al análisis sobre Corea del Norte, esta respuesta de Corea del Sur no era “necesaria”, frente a lo que parece ser “una nueva respuesta táctica” de Pyongyang, sostiene. “El riesgo de conflicto, especialmente accidental, está aumentando”, advierte la experta en la siguiente entrevista con La Tercera.

El líder norcoreano Kim Jong-un inspecciona una prueba de misiles realizada entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre, en un lugar no revelado en Corea del Norte. Foto: AP

Estos últimos días han sido de los más intensos en lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte contra Corea del Sur. ¿Qué busca Kim Jong-un con esta estrategia?

El reciente aluvión de lanzamientos es diferente a lo que vimos a principios de este año. De enero a junio, fueron pruebas de misiles orientadas al desarrollo, destinadas a probar nuevas tecnologías y avanzar en el “plan” (el plan de cinco años presentado en el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte). Estas recientes pruebas se han realizado en grupos, y los norcoreanos las describen como ejercicios más operativos/de despliegue, que en muchos sentidos reflejan el tipo de ejercicios militares que Estados Unidos y Corea del Sur están realizando en suelo surcoreano durante las últimas semanas.

Los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur se han expandido este año a niveles no vistos desde 2017; junto con la retórica de Corea del Sur sobre la “Cadena de Muerte por Castigo y Represalia Masiva” (una estrategia de decapitación), se esperaban protestas del Norte. Aunque esta es una nueva respuesta táctica.

Corea del Norte y Corea del Sur lanzaron misiles contra el otro y frente a sus costas por primera vez desde 1953. ¿Considera correcta la decisión de Seúl de responder a Pyongyang? ¿Qué tan alto es el riesgo de que se inicie un conflicto?

Personalmente, no estoy de acuerdo con que sea necesario. Estados Unidos y Corea del Sur ya están realizando ejercicios militares y son las fuerzas militares (y nucleares) superiores. Responder en este tipo de acción con la misma forma de acción, solo está escalando la situación. En este punto, la retórica realmente necesita atenuarse en general; de lo contrario, sí, el riesgo de conflicto, especialmente accidental, está aumentando.

Una pantalla de televisión muestra un programa de noticias que informa sobre el lanzamiento de misiles de Corea del Norte, en la estación de trenes de Seúl. Foto: AP

Corea del Norte también ha estado lanzando misiles contra Japón. ¿Qué razones tiene Pyongyang para desafiar a Tokio?

No es tanto que estén lanzando “a” Japón, sino que la única forma de realizar pruebas a distancia de sus misiles de largo alcance requerirá volar sobre Japón (u otros países). Estas no son trayectorias de bajo vuelo y claramente no están dirigidas a Japón.

China votó a favor de un proyecto de resolución de la ONU que condena las pruebas nucleares de Corea del Norte. ¿Beijing está cambiando su posición sobre Pyongyang, que ha sido uno de sus pocos aliados?

Beijing acordó condenar las pruebas nucleares pasadas, lo cual no es controvertido. Las resoluciones posteriores a cada una de esas pruebas fueron aprobadas por unanimidad. Esto no significa que China aceptará nuevas resoluciones o sanciones si Corea del Norte realiza otra prueba nuclear. Sólo el tiempo dirá.

En esa misma resolución, Rusia se abstuvo de condenar a Corea del Norte. Además, Pyongyang ha sido acusada por Washington de suministrar armas en secreto a Moscú en el conflicto contra Ucrania. ¿Qué tan importante es Rusia hoy para Corea del Norte como aliado?

A medida que crece el estatus de paria de Rusia por su guerra con Ucrania, el valor del apoyo político de Corea del Norte crece como uno de los pocos países que continuarán mostrando un respaldo abierto e incuestionable a Moscú. Vladimir Putin y Kim Jong-un han intercambiado declaraciones de alto nivel sobre la profundización de las relaciones, incluida la cooperación estratégica y táctica. Por lo tanto, es probable que avance el suministro de armas y otros tipos de apoyo militar o de otro tipo entre los dos.