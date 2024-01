Jorge Faurie, nuevo embajador de Argentina en Chile, por críticas de Milei a Boric: “Cuando son candidatos la vida es diferente”

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores el nombramiento del excanciller Jorge Faurie como embajador en Santiago fue visto como una buena señal, debido a la antigua relación que tiene con su par de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo (Partido Socialista).

De hecho, ambos almorzaron la semana pasada en Buenos Aires.

“El embajador chileno es una personalidad en su país, ha ocupado puestos de gran relevancia en la institucionalidad, es una figura amigable”, cuenta el diplomático a La Tercera.

Faurie -quien fue ministro durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el socialista era embajador en Buenos Aires- se instalará en Chile a mediados de febrero, una vez que haya presentado sus cartas credenciales.

El diplomático insiste en que las relaciones con Chile “no son un desastre”, como trascendió en un medio argentino.

¿Qué le ha pedido el Presidente Milei sobre la relación con Chile?

Cuando vaya a recibir las cartas credenciales, que será dentro de las próximas dos o tres semanas, el Presidente argentino me instruirá sobre ello.

¿Fue un buen gesto que Boric haya ido al cambio de mando considerando las críticas antiguas de Milei?

Siempre que el Presidente chileno está en Argentina es un gesto sumamente positivo, y creo que el Presidente Milei lo recibió con gran afecto, con el respeto que le merece el ser Jefe de Estado chileno. No hubo ruido de ningún tipo.

Usted está optimista por la relación entre ambos.

Los dos presidentes están animados en conseguir lo mejor para sus respectivos pueblos. Y, animados de ese objetivo, entenderse con Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia para Argentina es un objetivo ineludible. Son nuestros vecinos, nuestros países hermanos, con los que construimos un futuro en común y Chile tiene un redoble potencial con Argentina. Chile tiene gran parte de lo que significa la salida al Pacífico. Así como Argentina aporta a la relación bilateral una contribución en materia energética, con oleductos, gaseoductos, todo eso aporta a que ambos países crezcamos positivamente y no quedándonos en cosas nuestras que se dijo o no dijo. El mundo ha avanzado y quiere resultados.

En el pasado Milei dijo que el Presidente Boric “era un empobrecedor”. ¿Usted cree que esas diferencias ya se subsanaron?

Lo importante de esto es que el Presidente Boric es el Presidente de Chile y el Presidente Milei es el Presidente de Argentina. Y ambos trabajan para darle crecimiento, bienestar y prosperidad a su pueblo. Yo creo que ahí tenemos que poner el énfasis.

¿Confía en que los presidentes van a hacer esfuerzos por mantener al margen las diferencias?

Yo no sé si ellos sienten que tienen que tener diferencias. Ambos presidentes están animados de generar crecimiento para su pueblo y parte de ese crecimiento tiene que ver con el otro país. Es muy importante no solo la mirada comercial, sino que también la mirada estratégica sobre el mundo que viene, cómo vamos a trabajar sobre el Pacífico, cómo vamos a trabajar en el Atlántico, temas en materia de Energía, etc. De esto se ocupan los presidentes, lo otro será un titular simpático para tres ejemplares más de un diario, pero no cambia la realidad ni de chilenos ni de argentinos.

¿En qué cree que pueden confluir los presidentes?

Tienen la visión común de darle crecimiento y prosperidad a sus economías.

En Chile decían que su nombramiento fue un gesto al gobierno chileno. Ya lo conocían por su rol de canciller.

Me encantaría que me sintieran así, pero sería pretencioso de mi parte autodescribirme como tal. Me siento encantado de ir a Chile porque he vivido ahí, estuve acreditado prácticamente dos años y medio en un momento importante en la vida institucional de Chile. Generé un vínculo de amistad con dirigentes políticos y varias autoridades.

Va a tener un rol complejo para ser puente entre dos gobiernos tan distintos.

Creo que lo que tenemos que hacer, lo que usted llama un rol complejo no es complejo, es buscar las coincidencias. En Europa hay varios gobiernos de distinto signo político y, sin embargo, la defensa de los intereses que construye la unión europea funciona y lo mismo tenemos que hacer en América Latina. Podemos dar un ejemplo.

Entiendo, entonces, que para el Presidente Milei es importante la relación con Chile.

Al Presidente Milei le interesa mucho la relación con sus países vecinos, porque eso forma parte de la vida. Usted, salvo que quiera hacer la guerra con alguien, pero no es la voluntad del gobierno argentino imponerse a tener diferencias con ningún gobierno en particular y mucho menos con Chile y los países vecinos. Cada uno cumple un rol en la vida de los argentinos.

Es momento de superar las diferencias entonces de los dichos cuando eran candidatos.

A ver... cuando son candidatos la vida es diferente. El Presidente de la nación en la República Argentina es el hombre que representa a los 44 millones de argentinos y tiene que interpretar su sentido y dar un sentido de construcción hacia adelante, que no tiene nada que ver con lo que se pudo haber hecho cuando uno era parlamentario. Es otra vida, la presidencia es el más alto honor, y en esa altura y el que es el Jefe de Estado toma un rol de conciencia de no pensar solo en un sector.

La ministra de Seguridad dijo que entraba droga a Argentina desde Chile. ¿Cree que es así?

A ver. Debe haber operativos que son detectados por las autoridades argentinas como supongo yo también las autoridades chilenas deben tener algún tipo de operativos. No hay que decir que el hecho de que la ministra de Seguridad haya alertado que hay que prestarle atención al problema de tráfico que pueda venir desde Chile, no significa que entendamos que Chile es el país de la droga. Es una operación, ahí se detectó que había droga, muy bien, como una autoridad chilena puede decir que detectó irregularidades entrando a Chile. Forma parte de la vida de los pueblos.

Circuló un artículo sobre usted, en el cual decía que las relaciones con Chile son un desastre. ¿Es así?

Las relaciones no son un desastre. Lo que no está funcionando es el paso del Cristo Redentor, no está funcionando adecuadamente. Con muy buena voluntad de los organismos de aplicación, pero no hay la coordinación suficiente para que este sea un paso simplificado (...). La reunión en Mendoza entre organismos nacionales argentinos estuvo dedicada a analizar las razones o motivos por los cuales se entendía que este Paso de Frontera no estaba funcionando adecuadamente. Y, ese análisis puntual de la operatoria fronteriza, nada tiene que ver con el estado de las relaciones bilaterales que tienen un excelente nivel y que están hechas por los vínculos históricos entre dos pueblos o economías en constante esfuerzos de integración.