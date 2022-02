La advertencia de Mundaca a Boric sobre designación de delegados presidenciales: “Están bastante atrasados”

Pese a que una de las propuestas del programa del presidente electo, Gabriel Boric, es la eliminación de la figura de delegado presidencial, actualmente el cargo sigue vigente y, por reglamento, es el mandatario quien deberá asignar los nombres antes del 11 de marzo.

La iniciativa de Boric de terminar con el cargo -que fue creado para reemplazar a los intendentes- tiene como fin entregarles más competencias a las gobernaciones regionales. Este nombramiento debe ser de plena confianza del presidente, porque tendrá que colaborar en la eliminación de su propio puesto.

En ese sentido, estaba dentro de los planes del equipo presidencial elegir a los delegados en conjunto con cada uno de los gobernadores regionales, a través del subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) del próximo gobierno, Miguel Crispi (RD).

Sin embargo, a menos de un mes de la llegada del nuevo gabinete, los 16 gobernadores del país todavía no han tenido instancias formales ni plazos concretos para definir los nombres junto al Ejecutivo.

Desde su designación el pasado 1 de febrero, Crispi habría sostenido algunas llamadas con las autoridades regionales para presentarse como futuro subsecretario y coordinar reuniones para definir los nombramientos. Según los gobernadores consultados por La Tercera, se había propuesto resolver esto durante esta semana, pero ellos mismos confirman que las discusiones aún no han comenzado.

“Es una situación que nos preocupa”

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (Ind.), una de las autoridades más cercanas al presidente electo, afirma que el primer contacto de Crispi “no fue una presentación formal ni nada. Me llamó por teléfono y me dijo ‘soy el nuevo subdere’. Nada más”.

“No tenemos ninguna noción de nombres posibles ni tampoco han tenido (desde el equipo de Gabriel Boric) la deferencia de hablar. Creemos que Boric está bastante atrasado, porque estamos a 15 de febrero y el gobierno asume el 11 de marzo. Estamos a menos de un mes”, señala Mundaca, quien incluso acompañó al mandatario electo en el cierre de su campaña en diciembre del año pasado, en la comuna de Casablanca, Valparaíso.

Los primeros contactos de Crispi con las autoridades regionales -para informar sobre las fechas del proceso de elección- no habrían sido iniciativa del mismo futuro subsecretario. Esta fue una petición del presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile, Patricio Vallespín (DC).

Sobre los posibles nombramientos en su región, Los Lagos, este último asegura que no sabe “qué nombres tienen ni cómo se está armando, porque no estoy involucrado en eso. Es un tema del que soy muy respetuoso de las competencias que tiene cada cual, así que yo no he estado en esa preocupación”.

La asociación que lidera Vallespín tuvo su última reunión este pasado lunes 14 de febrero, donde se habría conversado sobre el asunto. Pero no todos los gobernadores participaron, entre esos, el representante de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. “A mí no me llegó ni siquiera el link. No asistí a esa reunión de gobernadores ni tampoco estoy enterado de que la semana del 14 se va a definir la designación de delegados, porque Crispi no me ha informado eso”, asevera.

“La instalación del delegado presidencial requiere de equipos de coordinación, entonces están bastante atrasados. Pero hasta ahora, nadie ha hablado con nosotros. Tampoco sabemos fecha específica ni nada, y es una situación que nos preocupa”, agrega el también activista de Modatima.

Por su parte, el gobernador de O’Higgins, Pablo Silva (PS), admite que el futuro Subdere aún no lo llama para la definición de los cargos en cuestión. “Nos dijo que la semana del 14 seguramente nos iban a dar definiciones, así que estamos esperando el llamado”, dice Silva. A diferencia de Mundaca, dice no estar preocupado por las fechas para coordinar los nombramientos, porque cree que el futuro mandatario “está dentro de los plazos todavía”.

Cristina Bravo (DC), de la Región del Maule, también sostiene: “Se especulan muchas cosas, tiran muchos nombres, pero no tenemos claridad de quiénes podrían ser”, y coincide en que se prometió la designación para la semana del 14 de febrero.

En esa misma línea, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz (Ind-PRO), agrega que Miguel Crispi, pese a no entregarles plazos definitivos para las designaciones, se ha mantenido en contacto con las autoridades regionales. “Él ha hablado con todos nosotros y ha existido comunicación. Se había conversado la fecha del 15 de febrero para hablar sobre los delegados, pero yo no sé en qué pie estará la conversación”, reconoce Díaz.

El también profesor comenta que los nombres que resuenan para ocupar el cargo en su región son “los que ha puesto la prensa: Pablo Herrera, Llankiray Díaz, Claudio Lagos y Pablo Iriarte, que me parece que son más ligados a quienes han ido planteado los diputados y senadores de acá”.

No obstante, Díaz recuerda que “el acuerdo que hay con el presidente es que se va a conversar el nombre con cada uno de los gobernadores a nivel nacional”.