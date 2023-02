La “bizarra” vida de Bolsonaro en Florida: fanáticos le llevan canastos con Nutella y pagan 50 dólares por verlo

Después de negarse a pasar la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro emprendió rumbo a Florida. El expresidente está en EE.UU. desde el 30 de diciembre del año pasado, cuando salió de Brasil sin reconocer su derrota en las urnas frente al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Desde ese país fue testigo de cómo sus partidarios asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, el 8 de enero pasado, en un intento de golpe de Estado.

El 31 de enero, en su primer acto público desde su llegada a Orlando, donde ha estado viviendo en una casa del exluchador de artes marciales mixtas brasileño José Aldo, Bolsonaro volvió a sembrar dudas sobre los resultados de los comicios que perdió en octubre ante Lula. “Mucha gente sigue conmocionada por lo ocurrido en las elecciones”, declaró el exmandatario ultraderechista ante unos 400 seguidores, en un acto de homenaje organizado por Yes Brazil USA, una organización conservadora de la diáspora brasileña en Estados Unidos.

Jair Bolsonaro se toma una selfie con un partidario cuando se va después de hablar en un evento organizado por el grupo conservador Turning Point USA, en el Trump National Doral Miami, el 3 de febrero de 2023, en Doral, Florida. Foto: AP

“Al final, nos quedamos con un signo de interrogación en la cabeza. Pero afrontaremos este momento y, si Dios quiere, juntos venceremos”, prometió el exmandatario de 67 años, citado por France Presse.

Al margen de ese acto, la vida de Bolsonaro en Florida se ha convertido en tema de interés para la prensa local. La influyente la revista Time publicó un reportaje sobre la rutina del expresidente brasileño en el “estado del sol”. “Hace un mes, lideraba el quinto país más grande del mundo. En estos días, deambula por los supermercados de Florida, come pollo frito solo en restaurantes de comida rápida y llama la atención de los seguidores desde la entrada de una modesta casa propiedad de un excampeón de la UFC en una comunidad cerrada al sur de Orlando”, escribió Vera Bergengruen, corresponsal política de Time en la oficina de Washington, en un artículo publicado el viernes pasado.

Según su relato, “el resurgimiento de Jair Bolsonaro en Florida es un espectáculo bizarro, incluso para un estado con una larga historia de refugio para personajes excéntricos”. El reportaje menciona que el expresidente ha recibido -y registrado en su cuenta de TikTok con 5,3 millones de seguidores- las visitas que recibe de brasileños que visten la camiseta de la selección brasileña de fútbol. En estas reuniones, “familias sonrientes” entregan a Bolsonaro “canastas de pan, fresas, flores y Nutella”. Ello, mientras “montajes en time-lapse con música emocional, muestran a Bolsonaro abrazando a niños y largas filas de personas esperando para tomarse una foto con él”.

Los videos publicados por personas en una pequeña multitud de fanáticos, en su mayoría brasileños-estadounidenses que pagaron hasta 50 dólares para ver a Bolsonaro, lo muestran envuelto en la bandera brasileña, rodeado de personas que rezan por él y con músicos tocando una serenata, detalla Time.

La revista señala que Bolsonaro dejó su “perfil relativamente discreto desde que llegó a Florida” para dar su discurso en el acto de homenaje organizado por Yes Brazil USA, una semana antes de que Lula acuda a la Casa Blanca para reunirse con el Presidente estadounidense Joe Biden, evento programado para este viernes. “Tengo 67 años y pretendo permanecer activo en la política brasileña”, dijo Bolsonaro en esa oportunidad.

Dos días después de ese acto, Bolsonaro dio una entrevista al podcast “The Charlie Kirk Show”, presentado por el activista estadounidense de extrema derecha Charlie Kirk. Allí, dijo que pretende regresar a Brasil “en las próximas semanas” y hacer una “oposición responsable al actual gobierno” de Lula. Ello, a pesar de que en una reciente entrevista con el diario británico Financial Times, uno de los abogados de Bolsonaro, Felipe Alexandre, dijo que el exmandatario solicitó un visado de turista para poder permanecer en Estados Unidos seis meses más.

Consultado sobre si “volverá a la política”, el expresidente brasileño respondió: “Tengo que continuar en la política. Es esa (la actividad) en la que me descubrí, un poco tarde, tal vez. Pero debido a la ausencia de líderes de derecha en Brasil, me siento en la obligación de coordinar estos nuevos líderes que han surgido para que Brasil no se sumerja en el socialismo o el comunismo de una vez por todas”, dijo Bolsonaro, a pesar de que no hay planes gubernamentales para implementar estos sistemas económicos en el país, según destacó el diario O Globo.

El mismo día, Bolsonaro también asistió a un evento organizado por el grupo de extrema derecha creado por Kirk, Turning Point USA (TPUSA), en Miami, Florida. Durante el evento, el exmandatario señaló que ha sido bien recibido en EE.UU., “especialmente por la población brasileña”, y justificó su viaje al país. “Mi intención de venir aquí es alejarme del inicio del gobierno que acaba de asumir. Sabía que sería bastante problemático y no quería que me acusaran de colaborar con una forma desastrosa de iniciar ese gobierno”, criticó en alusión a la administración de Lula.

Partidario de Donald Trump, Kirk fue uno de los que promovió la teoría de la conspiración sobre un presunto fraude en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses. También se mostró entusiasmado con las manifestaciones que dieron como resultado la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ya en plena pandemia, su grupo pagó anuncios en las redes sociales con información falsa sobre la vacunación, según el británico The Guardian.