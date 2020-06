La defensa de la dirección del Hospital San José: “No debemos crear un ambiente de colapso inexistente”

En la noche del lunes, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, denunció una crisis al interior del Hospital San José de la comuna de Independencia. En su cuenta de Twitter publicó el siguiente mensaje: “El Hospital San José de la RM colapsó. La estrategia de reconvertir camas criticas llegó al máximo. Necesitamos que el Ministerio de Salud derive los pacientes a otros servicios de urgencia con cupo ventilatorio. Los equipos de salud y pacientes requieren una respuesta inmediata”.

Esa no era la primera vez que se alertaba la saturación del único hospital de alta complejidad del Servicio de Salud Metropolitano Norte. Hace meses que sus funcionarios y médicos exponen que las cosas no andan bien en el recinto.

A inicios de mayo, los trabajadores del hospital criticaron una decisión administrativa tomada por el director Luis Escobar, que suspendía el pago de honorarios y de reemplazo al personal médico que no integraba la planta. Luego de la polémica, el directivo suspendió la medida.

Días después, los médicos denunciaron el fallecimiento de un paciente de 36 años en el servicio de Urgencia. Se dijo que el deceso se produjo porque al momento de su ingreso faltaban los insumos necesarios para conectarlo a un ventilador mecánico invasivo. La acusación fue desestimada por el director, quien aseguró que en ese momento había nueve máquinas de anestesia disponibles para ventilar pacientes. De hecho, abrió una auditoría clínica para aclarar el fallecimiento y el Servicio de Salud Metropolitano Norte, por su parte, denunció a la fiscalía a uno de los médicos que expuso la situación.

Sobre lo dicho por Siches, una de las médicas del hospital, Natalia Henríquez, ahondó en la situación, en una entrevista realizada ayer por este mismo medio. "Ese día, colegas de turno avisaron, cerca de las 20 horas, que no habían ventiladores disponibles, considerando las máquinas de urgencia, pabellón, UCI, UTI e incluso las de transporte. Ni una sola. No teníamos opción de darle ventilación a alguien nuevo”, relató Henríquez.

En el equipo directivo del hospital hay mucho molestia por los comentarios que se dicen sobre lo que ocurre en el recinto. De hecho los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (Deis) muestran que el complejo asistencial como nunca ha estado atendiendo pacientes. En la semana estadística 19 llegó a su peak de atenciones de Urgencia por causas respiratorias llegando a 862. En 2019, en esa semana, solo tuvo 156 y ese mismo año su máximo fue de 259 en la semana 14. Ahora la curva va a la baja marcando menos de 200 atenciones, de acuerdo a los registros Deis.

A pesar de que hay conciencia de que el establecimiento está al máximo, con una gran demanda de pacientes, consideran que mucho de lo que se ventila a la opinión pública no es verdad. Entre los funcionarios, en tanto, se reconoce que la comunidad está quebrada. Por un lado quienes son más críticos, el cual incluye a varios dirigentes gremiales, y por otro el más cercano a los directivos. Ante estas nuevas acusaciones, como la realizada por la doctora Siches y Henríquez, esta vez el alto mando del hospital optó por salir y defender su gestión.

“En ningún momento nos han faltado opciones de ventilación asistida ni oxigenación”

La dirección del hospital explica que “en lo que respecta a nuestro hospital, vivimos momentos difíciles, como todos, pero eso no significa que estemos colapsados o que ya estemos en la máxima capacidad de acción. La situación del día 8 de junio no es tal como se describe. Es entendible que, en momentos difíciles, pueda primar la subjetividad por sobre la objetividad, pero, no por eso debemos crear un ambiente de colapso inexistente: a las 20:00 horas de ese día había cinco ventiladores disponibles, más dos máquinas de anestesia a lo que se sumaban tres cánulas nasales de alto flujo”.

También detallan que “había dos ambulancias en el patio de urgencias, 46 pacientes ingresados, de ellos 14 ventilados, teniendo como tope 17 en urgencia y con más de 15 camas con oxígeno disponibles en la torre, esperando para los correspondientes traslados.”.

El equipo, liderado por el doctor Luis Escobar, explicó la estrategia realizada para aumentar los cupos del recinto: “Todos hemos sido testigos del trabajo realizado para afrontar la pandemia, aumentando de 11 camas UCI a 30 en forma permanente, a las que se suman 23 por reconversión de Unidad Coronaria, sala de críticos de urgencia y recuperación de pabellones (en proceso) de carácter transitorio. A eso se debe agregar nueve pabellones centrales, donde se pude llegar a ventilar a dos pacientes por cada pabellón, y otras ocho en urgencia. Todo esto totaliza una capacidad ventilatoria invasiva de 79 cupos. Hasta el momento, no hemos llegado a ventilar más de 60 pacientes y todos los días hemos tenido disponibilidad de ventilación mecánica invasiva. A esto se suma la disponibilidad de 46 cánulas nasales de alto flujo y próximos a llegar 15 equipos Helmet. También hemos transformado y en forma definitiva la UTI de nuestro hospital aumentando de 21 a 53 camas, cambiando casi la totalidad de las camas, todas monitorizadas y 24 de ellas con sistema de presión negativa.”.

Respecto del dispositivo militar, señalan que se instaló para “aumentar en 18 el número de camas básicas” y agregan que “se dispone diariamente camas en Huechuraba para la salida de pacientes”. También afirman que “en urgencia se montó una carpa militar, no con el objetivo de selección de pacientes sino para separar la atención de pacientes COVID del resto de los enfermos de atención ambulatoria de urgencia y fue dotada con los requerimientos necesarios para el manejo de estos pacientes”.

Los directivos también se hacen cargo del atochamiento que ha ocurrido en el servicio de Urgencia. Sobre ese punto explican que "se coordinó con la red de salud que la atención de pacientes C4 y C5 no se realizara en nuestras dependencias sino en el Cesfam Cruz Melo, estableciéndose la presencia de un coordinador en la entrada de urgencia. Y para evitar la presencia masiva de ambulancias, se estableció un sistema de coordinación zonal tipo Samu, para su regulación”.

La versión de los directivos no se queda ahí. Añaden que “en ningún momento, durante la pandemia nos han faltado Elementos de Protección Personal (EPP), ni opciones de ventilación asistida ni oxigenación para los pacientes, como tampoco camas donde recibir un enfermo; en ocasiones, han quedado camas disponibles en el hospital, lo que constituye un desafío para hacer una mejor gestión al respecto”

En el comunicado en que se explica todo esto, al cual accedió La Tercera PM, se reconoce que “todo este trabajo ha sido el resultado de un esfuerzo mancomunado, donde la inmensa mayoría de los funcionarios, que también han sufrido en lo personal los embates de la pandemia, ha entregado lo mejor de sí, incluso hasta reconvirtiendo sus funciones y trabajando mucho sobre tiempo”.

El último párrafo, en tanto, cierra con un mensaje para los trabajadores que han sido más críticos: “La situación de salud por la que atravesamos constituye una oportunidad para sumar y no para restar. Es tiempo de dolor para muchos, aquí y en todo el mundo, es por ello que, ahora más que nunca, hay que construir juntos haciendo lo que sabemos… trabajar en la salud y por la salud de nuestros enfermos, aprovechando los recursos que tenemos, tranquilizando en ambiente y no creando sensación de caos y colapso”.

La carta de los funcionarios

Las denuncias no solo quedaron en el tweet de la doctora Siches. Ayer, más de 100 trabajadores del recinto comenzaron a divulgar una carta, firmada por ellos mismos, en la cual emplazaban al Servicio de Salud Metropolitano Norte 4, así como también el Ministerio de Salud (Minsal). En la misiva señalan que el hospital “hace meses ya alcanzó su capacidad máxima" y que rechazan “absolutamente la falsa sensación de seguridad y normalidad que está intentando imponer el Ministerio de Salud a través del uso de los medios de comunicación masivos y redes sociales”.

Luego, pese a que reconocen los esfuerzos que se han hecho para reconvertir camas y aumentar la capacidad dicen que no ha sido suficiente: “Esto ha llevado a ingresar pacientes críticos en cama básica o, peor aún, se ha debido usar una carpa, inicialmente pensada para la selección de pacientes de Urgencia, con fines de hospitalización. Efectivamente se trajeron más ventiladores, pero sin pensar en el espacio físico, monitores o recursos humanos que ellos requieren”.

El personal vuelve a emplazar el gobierno y aseguran que “esos más de 300 ventiladores aún disponibles según el Ministerio de Salud no están en nuestro hospital. No tenemos camas vacías pues el flujo de nuevos ingresos es constante y excede con creces nuestra capacidad asistencial”.

La carta finaliza sincerando, a juicio de los trabajadores, el estado de la situación en el hospital. “Hemos trabajado al servicio de la comunidad y lo seguimos haciendo, pero queremos sincerar que nuestros esfuerzos han sido superados. La infraestructura del hospital ya dio su máximo. Dependemos de lo que pueda darnos la red metropolitana, las Fuerzas Armadas y las regiones”, plantean los trabajadores.

Esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, fue consultado por esta carta, pero evitó referirse en particular a lo que ocurre en el San José. “La situación en particular de un hospital o de alguna región debe verse vista como una red integrada. Nosotros cuando hemos visto que la cantidad de camas de algún hospital disminuye activamos los traslados para poder ser atendidos en otro establecimiento”, respondió Zúñiga.