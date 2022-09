La impronta con que llega Jackson a Desarrollo Social y las dudas sobre su regreso al comité político tras presiones de RD

Hasta la casa de Jeanette Vega llegó el miércoles pasado quien la sucedería en el cargo que había dejado días antes, en medio de la polémica por los llamados de una de sus asesoras a Héctor Llaitul: el nuevo ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

A pocas horas de dejar la Secretaría General de la Presidencia y salir del comité político, tras una profunda reestructuración del gabinete del Presidente Gabriel Boric, el militante de Revolución Democrática y mano derecha del Mandatario sostuvo una extensa conversación con la otrora secretaria de Estado con el objetivo de interiorizarse de la cartera que liderará en este denominado segundo tiempo.

El enroque realizado por el Jefe de Estado se dio pese a la mala evaluación que había -principalmente en el Congreso, pero también en los partidos oficialistas- de la gestión de Jackson en la Segpres, cargo al que arribó -en una decisión de última hora- la socialista Ana Lya Uriarte. En la sede del Legislativo incluso hubo voces que pedían que el ministro dejara el gabinete o por lo menos que saliera de la conducción política de la administración de Boric. Algo que el Presidente -en parte- concedió, aunque manteniéndolo a pocos metros de su oficina en La Moneda.

En el entorno de Jackson explican que esta primera semana en el cargo ha buscado entender cuáles son los principales desafíos de Desarrollo Social y definir cuál será la impronta y el sello que le dará a su gestión. Que será una cartera más política con su arribo, está fuera de discusión en Palacio. Lo que aún no está claro -según admiten en sus equipos- es si como lo hicieron sus antecesores dará mayor énfasis a resolver el conflicto en La Araucanía -al estilo del exministro Alfredo Moreno- o impulsará una agenda enfocada en los programas sociales que tiene a cargo la repartición, como lo hizo en su momento Sebastián Sichel.

“Está todo abierto”, dicen en sus equipos, desde donde agregan que son definiciones que se irán tomando conforme el ministro “habite” el cargo y trace una hoja de ruta para los próximos meses.

De momento, ha estado dedicado a sostener reuniones. El sábado, por ejemplo, tuvo una jornada de trabajo con las subsecretarias de la cartera Paula Poblete (Evaluación Social), Francisca Perales (Servicios Sociales) y Yolanda Pizarro (Niñez). Además, este lunes se reunió con la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz y con el senador y exintendente de La Araucanía Francisco Huenchumilla (DC) para conocer su mirada.

El diagnóstico que hay, hasta ahora, es que es fundamental mejorar la operatividad de todos los programas que tienen a cargo, tanto en términos de gestión como de digitalización de servicios como Senama, Senadis, Injuv y Fosis. Eso sí, en la cartera afirman que niñez y tierras serán los dos grandes temas en que pondrá énfasis Jackson.

El secretario de Estado, en todo caso, según agregan las mismas fuentes, no ha tenido intercambios con los equipos de la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar el denominado Plan Buen Vivir, donde Desarrollo Social tiene a cargo el traspaso de tierras comprometido a las comunidades a través de la Conadi.

Durante la gestión de la exministra Izkia Siches, el Plan Buen Vivir estuvo radicado principalmente en Interior, pero en La Moneda no descartan que Jackson asuma un rol preponderante al respecto. Sobre un eventual viaje a la Macrozona Sur, en sus equipos aseguran que es algo que aún está por definirse. Esto en un contexto donde el Presidente todavía no visita La Araucanía y se han seguido extendiendo los estado de excepción en la zona.

¿De vuelta al comité político?

Cuando el viernes ya era conocido que Boric decidió compensar a Nicolás Cataldo (PC) tras su fallido arribo a la Subsecretaría del Interior con el cargo de Miguel Crispi (RD) en la Subdere, la directiva de Revolución Democrática llegó al Palacio de La Moneda. “Queríamos entender el diseño”, dijo el presidente de esa colectividad, Juan Ignacio Latorre, sobre la cita en que se abordó la molestia de ese partido con los movimientos realizados por el jefe de Estado.

“Efectivamente hubo molestia en la militancia, no entendía las señales y los cambios que perjudicaban a RD y favorecían al PC (...), fue una reunión franca donde el presidente nos explica, no nos rinde cuenta”, afirmó en radio Concierto el también senador.

Fue en el contexto de esa cita, que RD le pidió al Mandatario que Giorgio Jackson vuelva a tener una silla en el comité político, sobre todo, porque a los gestos en favor de Cataldo se sumó que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), se incorporara a la instancia. En ese diseño, el PC y el PS quedaron con dos cupos en el comité político, el PPD con uno, Convergencia Social con uno y RD con cero.

“Nosotros le presentamos la posibilidad que él evalúe, no necesariamente ahora, más adelante, la incorporación de Giorgio Jackson como ministro de Desarrollo Social, al comité político”, afirmó Latorre.

En el entorno de Jackson, sin embargo, aseguran que -por ahora- no ha sido un problema para él salir de la contingencia para poder enfocarse en las tareas de Mideso. Pese a eso, recalcan que es probable que más adelante retome su silla en el comité político y que, en todo caso, esté o no en la instancia de coordinación política del gobierno tiene línea directa con el Jefe de Estado.

Al cierre de esta edición, el ministro fue consultado por la posibilidad de retornar al comité político. “Estoy muy contento en el Mideso, tenemos tremendos desafíos, así es que -al menos desde mi punto de vista- estoy aportando con mucho interés y ahínco a los objetivos de gobierno”, dijo a la vez que señaló que “en serio no es tema, no es tema de mis preocupaciones, me imagino que el partido hizo alguna consideración, de mi parte ninguna preocupación”.