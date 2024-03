La invitación de Carabineros para capacitarse en “técnicas de intervención policial y DD.HH.” que el Ejército declinó

En noviembre de 2023 Carabineros envió una invitación formal al Ejército de Chile. Se trataba de una convocatoria para completar la segunda parte del curso sobre “técnicas de intervención policial y DD.HH.”. Un curso que la policía uniformada impartió en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica.

El primer taller que entregó Carabineros al personal del Ejército se realizó entre el 27 y el 31 de marzo del 2023. Esa vez se entrenó a un total de 30 alumnos, 2 oficiales y 28 Clase, en el Centro Nacional de Perfeccionamiento de Carabineros de Chile. Fueron 60 “horas pedagógicas” del curso realizado en modalidad presencial.

A cuatro meses de la convocatoria de Carabineros, según confirman en la policía uniformada, no ha habido respuesta del Ejército.

La capacitación de la policía uniformada a la institución militar cobra relevancia en el marco de la presión que hoy existe de parte de los alcaldes para que las FF.AA. apoyen la labor de Carabineros en el resguardo de infraestructura crítica en zonas urbanas. Una opción que es resistida por parte de las FF.AA. bajo el argumento de que no tienen capacitación para el resguardo del orden público.

En 2020 Carabineros ya había entrenado al Ejército para repeler la seguidilla de ataques a sus cuarteles, tras el estallido social. En 2021, también, fueron los militares quienes entrenaron a la policía, ahora para el uso de carros Mowag, en la Macrozona Sur. En la institución señalan que no existen inconvenientes para capacitar a los efectivos militares en estas materias y que a través de sus direcciones están las puertas abiertas para instruirlos en materias de intervención policial.

Consultado sobre las razones de su no concurrencia a la invitación de Carabineros, la institución señaló: “El Ejército respondió mediante oficio con fecha 28NOV23, que junto con agradecer la disponibilidad ante la solicitud de la Institución para que Carabineros imparta al personal militar el Curso de Monitores en Técnicas de Intervención Policial y DDHH, se precisó que en ese momento no se podía participar por necesidades institucionales”.

Cosena

El 14 de febrero el gobierno liberó el acta de la sesión del Cosena, realizada el 5 de ese mes en La Moneda. En ese documento se reveló cuál era la postura del Ejército sobre la idea de desplegar a los efectivos militares para labores de orden público.

El comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, manifestó que sus fuerzas “carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”, argumentando que su preparación militar tenía otro objetivo. Esta posición ya la había manifestado al Ejecutivo, como también que mientras no se legislara sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) no se les vería por zonas urbanas para ayudar a la labor policial.

La institución también ha apuntado que es necesario fijar cuáles son las zonas calificadas como “infraestructura crítica”, lo que está sujeto a la aprobación del proyecto de ley que se tramita en el Senado.

Entonces, las FF.AA., mientras no tengan preparación, ni un marco legal en cual moverse, no se desplegarán.

A pesar de esas advertencias previas, los alcaldes insisten en esta necesidad. Incluso, este martes el Presidente Gabriel Boric señaló que “no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de infraestructura crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso“, aunque tampoco descartó “una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso, a un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en las fronteras en la zona norte”.

El debate no solo inquietó a las FF.AA., a ciertos sectores del oficialismo, ni a la oposición, sino que también generó sorpresa en otras instituciones: Carabineros y la PDI que recibirían apoyo de los militares.

En la institución uniformada sostienen que el Ejército sí ha recibido instrucción por parte de los policías en materia de orden público, específicamente en la Macrozona Norte. Y, asimismo están abiertas las opciones para nuevos procesos de capacitación como el que se realizó el noviembre y que el Ejército no ha respondido.