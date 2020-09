La maldición del Centenario que persigue a la UC en la Copa Libertadores

No hay caso con la Copa Libertadores. Universidad Católica domina el fútbol chileno hace tres años, sin contrapeso, pero en el torneo de clubes más importante del continente no logra tener éxito. Una vez más, los cruzados quedaron eliminados en la fase de grupos, al caer anoche frente a Gremio, en una instancia que no han podido superar desde 2011, cuando alcanzaron los cuartos de final.

Ya son nueve años de aquella gran campaña del equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, que cayó ante Peñarol debido al pésimo rendimiento del arquero Paulo Garcés en esa llave. De ahí en más, el cuadro de la franja no volvió a repetir ese rendimiento internacional. Ni siquiera pudo meterse entre los 16 mejores de América.

Anoche se sumó un capítulo más a la lista de fracasos. Pese a jugar bien, dos desconcentraciones en momentos claves permitieron que Gremio se pusiera en ventaja en Porto Alegre, tras un correcto primer tiempo de los pupilos de Ariel Holan, que jugaron de igual a igual durante todo el encuentro, incluso, con el marcador abajo. La derrota y el posterior empate entre Inter y América consumaron la eliminación. Ahora, el monarca chileno solo aspira a clasificar a la Copa Sudamericana, objetivo para el cual no dependen de sí mismo.

¿Qué le está pasando a la UC en la Libertadores? Una explicación es que en sus últimas tres participaciones ha tenido grupos difíciles, con rivales argentinos y brasileños a la vez. En 2017, tras el primer bicampeonato, el elenco dirigido en ese entonces por Mario Salas terminó último, por detrás de San Lorenzo, Atlético Paranaense y Flamengo. Y el año pasado, con Gustavo Quinteros en la banca, quedó tercero, en una zona donde compartió con Gremio, Libertad de Paraguay y Rosario Central.

En esta edición también se encontró con oponentes de tradición copera, que es justamente lo que hace a esta competencia la más exigente y prestigiosa del continente. Y la UC, más allá del alza y del buen fútbol exhibido tras la reanudación del torneo, no estuvo a la altura.

Para el argentino Juan Carlos Almada, finalista de la Copa Libertadores 1993 con Católica y goleador de esa edición, el gran problema son las enormes diferencias de presupuesto que existen en la actualidad. “Vi el partido. Siempre sigo a la UC. A veces se dan cosas inexplicables, como me pasó a mí, que no pude ganar torneos locales. Ahora se da al revés: están ganando torneos locales pero a nivel internacional no logran los resultados que un club como Católica merecería. Las épocas cambian. Es cosa de ver los planteles de los años 90 de todo el fútbol chileno. Era otro el precio del dólar, otra la economía de Chile. Para mí tiene mucho que ver eso”, dice el transandino.

Mientras que Sergio Vázquez, histórico exdefensa de la UC y también subcampéon de América en 1993, destaca el juego mostrado por el equipo de Ariel Holan, pero advierte que los errores se pagan caro a este nivel. “En esta Copa Libertadores la Católica jugó muy bien. Se la ha visto muy sólida. Lamentablemente, algunos errores te dejan afuera, pero al equipo se le vio bien. Lástima que quedó afuera", señala.

Para minimizar esas equivocaciones y dar un salto de calidad, el ex seleccionado argentino asegura que el club debería apuntar más alto en las contrataciones, con el objetivo de darle mayor jerarquía al plantel. "Lo dije a principio de año: para mí, no por los jugadores ni nada por el estilo, pero hace falta traer dos o tres jugadores que ya tengan bastante competencia encima de Copa Libertadores, que ya sepan lo que es. Eso ayudaría muchísimo al plantel”, comenta el argentino.

Eso sí, Vázquez considera que los complejos grupos que le han tocado a la UC también han sido factor importante a la hora de meterse o no en octavos de final. “Convengamos que este no era un grupo fácil para la Católica. Era un grupo muy difícil, donde los equipos que están, como Gremio, salió hace poco campeón de la Copa Libertadores y llegó dos veces a semifinales; el Internacional de Porto Alegre también es un club que tiene muy buenos jugadores, que tiene jerarquía; y después América, que si bien no ha estado bien en los últimos años, es un equipo copero. Así son las cosas, así es la Copa. Lamentablemente, por más que se juegue bien pasan estas cosas y te toca quedar afuera como le pasó a la Católica”, reflexiona.

¿Cuánto tiene que ver la intensidad del torneo local? Para Almada, el ritmo de competencia que exige la Copa es mucho más difícil que el del Campeonato Nacional. “Más allá de jugar tácticamente diez metros más arriba o diez metros más abajo, jugar la Libertadores no es fácil. No es lo mismo que el torneo local. Hay que dar ese plus demás que me imagino que debe ser parecido al de las Eliminatorias. Los jugadores lo saben. Es una lástima, porque todo lo que está haciendo Católica a nivel local debería estar reflejado a nivel internacional”, lamenta el ex Deportes Concepción.

El último triunfo de los precordilleranos fuera de San Carlos de Apoquindo fue el 1-2 ante Danubio por la Copa Sudamericana, el 19 de agosto de 2015. En los partidos siguientes, incluyendo el de anoche ante Gremio, los cruzados registran tres empates y nueve derrotas. Una estadística pobre.

“Sería muy atrevido buscarle los motivos, porque estoy a distancia. Me gustaría estar adentro para saber cuál es el problema. Me pone contento que estén cerca del tricampeonato, pero hay que ponerse los pantalones largos para el año que viene, intentar hacer un equipo más fuerte aún de lo que es, en lo futbolístico y en lo de la cabeza, para que por lo menos pase la fase de grupos. A revisar qué es lo que está mal, a reforzar lo que está bien, y a retomar el rumbo internacional que alguna vez tuvo”. agrega Almada.

Los cambios de técnicos también han tenido que ver. Los de la franja disputaron sus últimas tres ediciones con tres entrenadores distintos. Las consecuencias se ven: los dos primeros partidos de este 2020 los perdió con claridad, pero una vez que el equipo comenzó a plasmar la idea de Holan la imagen fue la de un equipo competitivo. Si Cruzados logra darle continuidad al proyecto, el escenario puede mejorar.

Por ahora, la UC tiene el consuelo de que aún tiene una chance de seguir en la arena internacional. Para eso tiene que vencer a Inter, en la precordillera, y esperar que América de Cali no derrote a Gremio en Porto Alegre. Eso sí, este domingo tiene una inmejorable oportunidad de reponerse, cuando enfrente a Universidad de Chile, en San Carlos.