La molestia UDI con Piñera por su propuesta de nueva fecha para el plebiscito

Poco antes del mediodía de hoy, el senador UDI Juan Antonio Coloma llegó a La Moneda, donde estuvo reunido por cerca de 20 minutos con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Quienes conocieron el contenido del encuentro relatan que el extimonel gremialista le planteó al secretario de Estado la molestia que existe en la colectividad por la decisión del gobierno, y en particular del Presidente Sebastián Piñera, de, más allá de involucrarse en el debate por la suspensión del plebiscito, haberse “amarrado” con una fecha para llevarlo a cabo.

De hecho, en entrevista en Canal 13, el Mandatario dijo anoche que “entre septiembre y diciembre deberíamos hacer el plebiscito, la elección de los constituyentes, de alcaldes y concejales”. E insistió: “La propuesta que yo hago es reagendar el calendario y hacerlo entre septiembre y diciembre".

Ayer, los presidentes de partidos de Chile Vamos se reunieron con Piñera, cita en la que en el oficialismo hubo ciertos puntos de encuentro, como que, si existían las condiciones sanitarias adecuadas y la epidemia del Covid-19 se mantenía bajo control, el plebiscito pudiera realizarse el primer domingo de septiembre.

En todo caso, durante el transcurso del día en la UDI enfatizaron que no podían amarrarse a una fecha debido a las condiciones sanitarias y porque, bajo ese esquema, se terminaba reduciendo de dos a un mes el período de campaña para el plebiscito constitucional. Así, en la misma tarde de ayer la UDI transmitió que aquello era una propuesta del Jefe de Estado, Evópoli y RN.

Hoy, en tanto, la propia presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, explicó a La Tercera PM que “no hay acuerdo aún" y que “ayer hubo una reunión donde lo único que había consenso total es que el plebiscito había que postergarlo y que no se podía hacer nada antes de septiembre, lo que no significa que se haga en septiembre, porque a comienzos de ese mes va a estar el peak de la influenza y estaremos en una campaña de invierno". En ese sentido, enfatizó que “es una imprudencia, y así lo hablé con médicos especialistas y con la presidenta del Colegio Médico, realizar actividades en julio y agosto. No puedes hacer un plebiscito si no permites que sea una elección informada, eso es antidemocrático. ¿Y a quién le conviene reducir la campaña a un mes? Al ‘apruebo’”, aseguró.

La senadora, además, le envió hoy un mensaje al Mandatario en el que -según fuentes oficialistas- le recalcó que no existe un acuerdo en Chile Vamos sobre la fecha.

Desde el gobierno, en tanto, explicaron que están conscientes de la molestia UDI e, incluso, dicen que el Presidente Piñera fijó una postura en la serie de entrevistas televisivas que dio anoche sabiendo de la postura gremialista. De acuerdo a las mismas fuentes, el Mandatario quiso dar una señal clara de autoridad y para que los partidos oficialistas entiendan que deben alinearse.

“Desde la UDI, nos parece que no es necesario fijar una fecha tan rígida. Sabemos que vienen meses difíciles y es mucho mejor estar monitoreando cómo enfrentar la crisis. Tanto el gobierno como el Parlamento tienen que estar 100% abocados a ver cómo enfrentamos esta crisis y cómo colaboramos", agregó la jefa de bancada UDI, María José Hoffmann, junto con señalar que “me parece un tanto irresponsable fijar una fecha, darle rigidez a un proceso en que todos hemos colaborado y que es muy necesario, pero hoy lo que necesitamos es al gobierno y al Congreso concentrados 100% en poder enfrentar esta crisis”.

Calendario alternativo

En paralelo al inicio de la reunión que oficialismo y oposición sostendrían hoy a partir de las 12.30 en la sede del Congreso en Santiago, para coordinar la forma en que el proceso electoral de este año se adecua a las nuevas condiciones que impone el coronavirus, un grupo de senadores de la UDI y RN buscaron consensuar una propuesta común.

Van Rysserlberghe y su par Ena von Baer sostuvieron una reunión con los RN Andrés Allamand y Francisco Chahuán, donde acordaron respaldar el calendario que este último elaboró como propuesta, planteamiento que, previamente, había sido conversado también con los senadores Coloma y Rodrigo Galilea, jefe de comité de RN. Además, la idea fue conversada también con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien habría expresado que le parecía una buena fecha, en la medida que haya confirmación de la autoridad sanitaria.

De acuerdo a la calendarización tentativa, el plebiscito se realizaría el 25 de octubre, mientras que las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes quedarían para marzo de 2021.