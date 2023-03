La olla a presión en los partidos por hermetismo de La Moneda ante ajuste ministerial

“No nos han dicho nada”, “no sé nada”, “no me han llamado”. Esas son algunas de las respuestas que esta mañana han espetado distintos representantes de las coaliciones de gobierno -Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático- ante el inminente cambio de gabinete que se desarrollará esta jornada.

Entre los distintos partidos de gobierno, es común la sensación de que el cambio de gabinete pasa por encima de ellos. Perciben que el Ejecutivo, pese a haber solicitado nombres a las distintas tiendas, ha manejado el asunto con hermetismo, lo que mantuvo a las colectividades en alerta durante toda la mañana, mientras en Palacio se preparaban los últimos detalles del cambio.

Desde el Socialismo Democrático -coalición que agrupa al PS, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal- son particularmente críticos de la forma en que el gobierno ha abordado el cambio de gabinete. Desde la directiva PS, uno de sus representantes afirma que “la improvisación ya es costumbre con este gobierno”.

Un hecho que evidenció esto, dicen en el sector, fue el nombramiento como canciller -en reemplazo de Antonia Urrejola- de la socióloga y exembajadora Marta Maurás (PPD), quien fue descartada pocas horas después.

Mientras su nombre estuvo confirmado, al interior del PPD -tienda en la que Maurás milita- manifestaron molestia debido a que ella no figuraba en el listado de cartas que la colectividad entregó al Ejecutivo. Por la misma razón, al interior del partido esperaban que, pese a su nombramiento, las nuevas subsecretarías sean favorables a ellos.

Dentro de la colectividad hay quienes consideran que Maurás está alejada de la colectividad. En particular, su nombre no gusta debido a que, en 2021, ella optó por apoyar la candidatura presidencial de la socialista Paula Narváez en lugar de la carta PPD Heraldo Muñoz.

En paralelo a eso, en el PPD también causó molestia que desde el gobierno no se les haya notificado sobre el nombramiento de Maurás. En particular porque existía un compromiso entre la directiva y el Ejecutivo para no enterarse del cambio de gabinete “por la prensa”.

De hecho, ayer por la noche, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, dijo en Estado Nacional de TVN que “espero que si el Presidente considera a bien a algún militante de nuestro partido, al menos podamos conocer su nombre anteriormente, sin duda (...)”.

Pese al acuerdo, según fuentes del partido, Piergentili supo del nombramiento por la propia Maurás, quien contactó a la directiva. Por lo mismo, en la colectividad apenas se enteraron de la nominación hicieron gestiones con La Moneda para transmitirle sus reparos. De acuerdo a fuentes del partido, la timonel llamó directamente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para manifestarle su molestia.

En tanto, al interior del Partido Socialista, cuentan que su presidenta, Paulina Vodanovic, ha sostenido reiteradas conversaciones con la ministra Segpres Ana Lya Uriarte (PS) y con el jefe de gabinete del Presidente Boric, Carlos Durán. Los diálogos han estado motivados por la compensación que Vodanovic considera necesaria en consideración de que Urrejola -quien es cercana al PS- fue removida de la Cancillería.

La compensación que exige Vodanovic, según fuentes del partido, es una cartera de igual rango que el Minrel en manos de los socialistas.

En consideración de los ajustes a último minuto, el presidente de los liberales, Patricio Morales, instruyó a todos los nombres que su tienda propuso para distintos cargos que le avisaran inmediatamente en caso de recibir un llamado desde el Ejecutivo.

Asimismo, el timonel ha contactado en repetidas oportunidades a su, hasta ahora, único secretario de Estado, el ministro de Obras Públicas Juan Carlos García. Los mensajes entre ambos han sido frecuentes, pues hasta Morales han llegado trascendidos de que el ministro podría dejar el gobierno.

Entre las colectividades de los partidos de gobierno, en todo caso, enfatizan que este tipo de cambios son una facultad privativa del Presidente, pero lamentan la escasa información que les han bajado.

Al interior de la Federación Regionalista Verde Social, partido encabezado por Flavia Torrealba, ya comienzan a aceptar que perderán a sus dos subsecretarios: José Herrera en Obras Públicas y José Guajardo en Agricultura.

Pese a que no han recibido información oficial desde el gobierno, perciben que son carteras de interés para los demás partidos que anhelan mayor representación. “Es un ministerio importante, con mucha incidencia pública, que es de interés de todos los partidos”, comenta uno de los dirigentes del FRVS sobre la subsecretaría de Obras Públicas.