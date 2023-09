La pulsión de Amarillos y Demócratas por el “A favor” y la ronda de reuniones que han tenido con la derecha

Si hay algo que Amarillos por Chile y Demócratas -ambos partidos de centro- tienen claro es que quieren una nueva Constitución. Antes de constituirse legalmente, esa fue la promesa que los personeros de ambas colectividades hicieron durante la campaña del Rechazo, de la que formaron parte activamente. Sin embargo, hoy, con un Consejo Constitucional dominado por la derecha -y particularmente por el Partido Republicano-, su anhelo se ha puesto cuesta arriba.

Desde ambos colectivos afirman que, lo que se ha redactado hasta ahora, les gusta más que el anterior proyecto de nueva Constitución. “Al menos no hay un Estado Plurinacional”, dijo, entre risas, un militante de Amarillos. No obstante, eso no significa que estén conformes. Desde ambas colectividades han reiterado en los últimos días que varias de las normas aprobadas por los consejeros republicanos y de Chile Vamos les parecen inaceptables.

Por ejemplo, la exministra Soledad Alvear (Amarillos) publicó en uno de los grupos de la militancia que “es muy grave lo aprobado respecto de las Fuerzas Armadas. Ni a Pinochet o Jaime Guzmán habrían llegado a estas normas. Constitucionalizar la justicia militar es muy grave”.

Así como esa, al interior de los partidos también ha causado mucho ruido la aprobación de enmiendas como la que permitiría un ‘perdonazo’ a los presos de Punta Peuco, la que protege la vida de “quien” está por nacer, la relativa a las contribuciones o la objeción de conciencia con rango constitucional.

Hasta ahora, la postura institucional de los dos partidos para el plebiscito del 17 de diciembre se mantiene en suspenso. Pero desde ambos tienen claro que harán todo lo posible por aprobar. En entrevista con La Tercera, el senador Matías Walker, quien es vicepresidente de Demócratas, dijo que “yo espero poder votar ‘A favor’ en diciembre y espero que los consejeros nos faciliten esa tarea”. El presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, fue un paso más allá. En entrevista con El Mercurio, indicó que ellos estaban por aprobar, aunque luego la militancia se levantó contra él por sus dichos.

25 Septiembre 2023 Retrato al senador Matías Walker. Foto: DEDVI MISSENE

En todo caso, al interior de Demócratas hay un grupo, encabezado por el actual vicepresidente Jorge de la Carrera, que ya definió su postura de cara al plebiscito. Él formó una lista para competir por la directiva que se llama “Demócratas a favor”. A través de un comunicado, anunciaron que ”nuestra lista incluye militantes de nuestro partido, principalmente fundadores, que (...) consideran necesaria una clara y oportuna definición de Demócratas en el tema constitucional (…)”.

En esa línea, argumentaron que ”las recientes normas aprobadas en el Consejo respecto al sistema político, principalmente la significativa disminución del número de parlamentarios por distrito (…), nos parecen muy positivas. También se han aprobado una serie de normas que apuntan a mejorar nuestra institucionalidad, tales como las asociadas a modernización del Estado y otras, lo cual nos hacen mirar favorablemente el texto constitucional”.

No obstante, otros en el partido son críticos del sistema político diseñado por los republicanos. Otro de los vicepresidentes, Jorge Tarud, señaló en referencia al umbral electoral aprobado por el Consejo que “me parece que la voluntad popular debe ser respetada siempre. El hecho de que un candidato llegue a ser primera mayoría con 200 mil votos, pero su partido no obtiene un 5%, no asume el cargo (...) es no respetar la voluntad popular (...), es bastante antidemocrático”.

El freno a republicanos

Entre los amarillos y demócratas que son críticos del trabajo de republicanos en el Consejo han activado una seguidilla de reuniones con Chile Vamos y el partido de José Antonio Kast para intentar enmendar el rumbo del proceso constituyente.

En las colectividades reconocen como el encuentro más significativo el que ocurrió el domingo pasado en casa del secretario general de Amarillos, Isidro Solís. Hasta su domicilio, llegaron Jouannet, Walker, el exdiputado Zarko Luksic (Amarillos) y los tres timoneles de Chile Vamos: los senadores Javier Macaya (UDI), Rodrigo Galilea (RN) -quien aún no asume formalmente- y la consejera Gloria Hutt (Evópoli), así como también el diputado Diego Schalper (RN), entre otros.

Lo cierto es que, como esa, ha habido varias instancias de conversación. El 13 de septiembre, fue el turno de los republicanos de juntarse con amarillos y demócratas. El martes, los amarillos volvieron a reunirse con los republicanos en casa de Solís. En tanto, ayer la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, conversó con el timonel de los republicanos, Arturo Squella.

01 02 2023 ARTURO SQUELLA FOTPO PEDRO RODRIGUEZ

Desde republicanos dicen que en estos encuentros los partidos de centro les han reconocido que, en consideración de que las encuestas de opinión muestran un bajo respaldo al texto redactado por el Consejo, para ellos se hace difícil hacer público que tienden a aprobar en este momento. En la colectividad fundada por José Antonio Kast, además, transmiten que han recogido varias propuestas de los partidos de centro y aseguran que, por ejemplo, el sistema político propuesto por el Consejo fue conversado con ellos. Una afirmación que, en todo caso, descartan en Demócratas.

Sin embargo, desde Amarillos y Demócratas descartan que sea así y enfatizan que lo que se ha manifestado en esas reuniones es que el partido de Kast, a través de sus enmiendas, hace complejo que ellos puedan cumplir su deseo de aprobar una nueva Constitución, pero que, de todas formas, confían en que aún hay una posibilidad de lograr un acuerdo a través del trabajo de la la Comisión Experta.

Como resultado de esta seguidilla de encuentros, el senador Walker propuso alcanzar un “Acuerdo por Chile 2.0″ con todas las fuerzas políticas e instó al Presidente Gabriel Boric a ser “capaz de alinear a los partidos que conforman su coalición de gobierno en torno a un gran acuerdo”. En esa línea, la senadora Rincón adelantó que buscara reunirse con el Frente Amplio y con el Partido Comunista.