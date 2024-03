La reaparición de Kast como “maestro” de los precandidatos republicanos

Ayer por la tarde, debutó la “Escuela Municipal” del Partido Republicano, destinada a los mil precandidatos que ha inscrito la tienda de cara a las elecciones de octubre de este año. El anfitrión no fue otro que José Antonio Kast, el líder y fundador de la colectividad.

En la instancia también participaron el presidente del partido, Arturo Squella; la secretaria general del partido, Ruth Hurtado; el jefe de campaña, Martín Arrau, la concejal de Las Condes, Catalina Ugarte, quien está encargada de la escuela para precandidatos, entre otros.

Lo primero que hizo Kast al comenzar la actividad fue enfatizar que para él era un honor estar ante los aspirantes al sillón municipal de distintos rincones de Chile. Esta es una elección clave para la colectividad, en consideración de que, en la actualidad, no tienen a ningún jefe comunal en sus filas.

Luego, se dedicó a explicar el “sello republicano”. “Me gustaría partir hablando sobre la importancia de servir a nuestra comunidad desde una perspectiva republicana, basada en la libertad, el espíritu emprendedor, el cuidado de las personas, la probidad. Ser republicano es defender la libertad individual, promover el espíritu emprendedor, trabajar para el bienestar de la familia y la comunidad. Es el compromiso con valores fundamentales que nos impulsan a marcar la diferencia desde donde estemos”, dijo ante los espectadores.

Según explicó el exdiputado, ser un militante de su partido implica “marcar la diferencia desde donde uno esté, saber que la política debe ser un medio para servir a los demás y no un medio para beneficio personal”.

En la transmisión, a partir de uno de los conceptos que busca levantar el partido para sus candidaturas, también abordó la situación de la colectividad tras la derrota del “A favor” en el plebiscito constitucional. Al respecto, aseguró que “habría sido superfácil subirse a la ola del En contra, si era evidente que el A favor la tenía cuesta arriba, era muy fácil la predicción de lo que iba a ocurrir, pero nosotros quisimos actuar con responsabilidad”.

En ese sentido, reconoció que “tuvo costos, sí, los tuvo. Los tuvo en personas que nos dejaron, en personas que nos criticaron. Yo creo que no tuvo un costo político, porque la gente nos sigue reconociendo como gente coherente y responsable”.

Al partido, la postura por el “A favor” le significó que algunas figuras como el diputado Johannes Kaiser y el senador Rojo Edwards terminaran renunciando a la colectividad después de sumarse al “En contra”.

“Por si no quedó claro en mi video de ayer: no voy a votar a favor reemplazar la Constitución actual. No voy a hacer campaña, porque mi partido decidió distinto. Pero mi voto personal es en contra”, señaló Kaiser en esa ocasión, quien posteriormente en enero presentaría su renuncia al partido.

Para dejar claro su punto, Kast recordó que como tienda votaron en contra del proyecto de 40 horas y royalty minero: “Los otros sectores políticos decían: ‘republicanos no tiene futuro’. ¿Y qué pasó el 7 de mayo? Sacamos una cantidad de votos impresionante, porque la gente vio en nosotros coherencia”.

El abanderado presidencial hizo un llamado a los presentes: “Ser republicano también requiere coherencia. Uno no puede tener dos discursos, uno no puede tener un discurso para la galería y otro para la familia y los amigos. Si nosotros defendemos la vida permanentemente, es en público y en privado”.

Y agregó: “En lo público y privado también incluye en lo digital. Lo público hoy día no es sólo en un encuentro como este, hoy en día, el teléfono nos acompaña a todos lados y eso implica que con este aparatito actuemos siempre desde la razón y no desde la pasión”.

“Todo lo qué ustedes hacen es visto por otros. Y todo el mal que ustedes hagan se nos devuelve al resto. Así qué siempre a cuidar el mensaje y las formas”, enfatizó.

“Ser republicano significa (...) estar dispuestos a ser disciplinados, que esto no son egos propios, es un proyecto colectivo. Si alguno de los que está en este encuentro cree que va a salir por ser él, le digo ya que está equivocado de proyecto y que busque otro lugar donde quiera servir”, dijo ante quienes lo escuchaban.

Otros de los conceptos que mencionó el excandidato presidencial fueron libertad, probidad y responsabilidad.