La recta final de Verónica Pardo y Mauricio Smok, los desafiantes de los candidatos-presidenciables

No compiten con cualquier candidato. Verónica Pardo (independiente) y Mauricio Smok (UDI) tienen al frente a dos contendores que también tienen un pie en otra carrera: la presidencial: la UDI Evelyn Matthei y el comunista Daniel Jadue, respectivamente.

Y esto -según ambos candidatos- tiene ventajas, como el que los electores valorarían que no estén en dos competencias a la vez. Pero también desventajas. En el caso de Pardo, que compite por Providencia, Matthei tiene un alto nivel de conocimiento y se situó en el quinto lugar en la intención de voto para las presidenciales según la última encuesta Criteria. Smok, en tanto, tiene al frente a Jadue, quien se acomodó en el tercer puesto en cuanto a intención de voto, según el mismo sondeo. Y compite, además, con la carta del Partido Republicano José Carlos Meza.

Como desventaja también, tanto Pardo como Smok denuncian la poca llegada que han tenido en los medios en comparación con sus contendores.

En la recta final de la campaña, aún no está claro si la declaración de intereses de Jadue y Matthei les jugará a favor o en contra. Smok y Pardo apuestan a dar la sorpresa.

Verónica Pardo (Ind.) y Evelyn Mattehi (UDI), las dos candidatas a la alcaldía de Providencia.

Pardo (ind): “Si Matthei gana y se va, esta elección la harán los concejales y eso no corresponde”

“Yo voy a la reelección por Providencia y después en abril veremos el resto”, es lo que dijo a La Tercera Evelyn Matthei en 2020 sobre su carrera presidencial. Así lo sostuvo en el transcurso de su campaña municipal, hasta que el 30 de abril, dos semanas antes de las elecciones municipales, la ex alcaldesa de Providencia notificó a su partido que irá a las primarias presidenciales el 18 de julio.

Ante el anuncio, la candidata independiente Verónica Pardo, del movimiento Municipio Ciudadano, dijo a través de un video el dos de mayo, que Evelyn Matthei “por fin da la cara y cuenta su verdadera intención”.

Usted ha dicho que a Matthei le interesa la carrera presidencial y no Providencia. ¿Por qué su postulación a la presidencia podría mostrar poco compromiso con la comuna? ¿No puede aspirar a ambas cosas?

Postular a dos cargos puede ser legal pero no es honesto frente a la ciudadanía. El 25 de octubre lo que más pidió la gente fue una forma distinta de hacer política, mirando a los ojos. A mí me parece muy poco honesto que todo este tiempo se haya estado guardando esa información hasta última hora. Genera confusión en la gente, además: no corresponde ir a unas elecciones donde tú a los cinco meses te tienes que ir.

¿Pero Daniel Jadue (PC) en Recoleta no estaría haciendo lo mismo?

Yo no estoy de acuerdo con la situación. Joaquín Lavín (UDI) no es uno de los alcaldes que yo sigo ni hubiera votado por él. Pero fue honesto y fue alcalde hasta el último día, porque él sabía que su deseo era después seguir a la presidencial.

¿Los últimos anuncios de Matthei la benefician a usted?

La gente está aburrida de que decidan por ellos. Finalmente lo que hizo es develar algo que estaba en el rumor. Pero sólo unas semanas antes de las elecciones lo dice, no mucha gente lo va a tener claro. Igualmente creo que esto beneficia profundamente la opción de una ciudadanía que quiere hacer la política de una forma distinta. Y eso sin duda va a beneficiar nuestro proyecto, porque tiene a la base la importancia de lo colaborativo.

Si gana Matthei, pero después abandona su puesto para perseguir la presidencia, los concejales votarán el sucesor. Ella está empujando a Carolina Plaza aunque el doctor Monckeberg ha sido histórica primera mayoría. ¿Cómo ve esa eventual sucesión?

Carolina Plaza salió muy mal de Huechuraba. Tuvo problemas de administración de fondos. Aquí hay un doble discurso. Evelyn Matthei se dedica a criticar la administración anterior y trae como a Plaza como candidata a concejal, posible para ser su reemplazo, con los mismos temas.

Me parece que si uno va a competir en serio y quiere fortalecer la democracia, tiene que dejar a la ciudadanía que defina quién quiere que sea sus autoridades. No corresponde a esta altura con el proceso histórico que estamos viviendo que se defina entre concejales y concejalas.

Evelyn Matthei ha tenido buenos resultados en las encuestas. ¿Cree que es probable ganarle con estas cifras?

Absolutamente. Creo que esa es la razón por la que ella decidió presentarse a las presidenciales. Nosotros tenemos una encuesta que nos deja con muy pocos puntos de diferencia. Ella vendió la idea, y la UDI en general, de que Providencia estaba ganada. Con esa lógica, ella pensaba `gano y tengo a mi haber una comuna donde el Apruebo ganó. O sea, soy gloriosa. Paso de aquí a las presidenciales directo´. Hoy día estamos sólo a cinco puntos de diferencia. Yo estoy compitiendo con una mujer que tenía un nivel de conocimiento de 98%, yo partí con un nivel de conocimiento de un 7% y lo he triplicado, igual que la intención de voto.

¿Dónde vio este dato?

Tenemos una encuesta de Activa y tuvimos el último resultado el viernes 30 de abril.

¿Cómo han manejado la poca visibilidad que ha tenido durante la campaña en comparación con Evelyn Matthei que no negaba sus intenciones presidenciales? ¿Se puede competir con una candidata presidencial en una comuna?

Cuando ella no quiere debatir no me invitan a mí. Y el tema de conocimiento es muy desnivelado, ella empezó con un 98% de conocimiento, o sea, todo el mundo sabe quién es.

¿En qué ocasiones se ha negado a debatir?

Frente a varias juntas de vecinos se ha negado, se lo han pedido. Ante colegios también se ha negado y no está disponible hacer el debate frente a medios de televisión. Yo no he salido en ninguno, porque si ella no quiere debatir, a mí no me llevan.

Aseguró que quiere una comuna donde los barrios tengan voces, ¿cómo lograría esto? ¿Qué es lo que haría diferente de Matthei?

Trabajando con ellos de manera permanente. La participación es relevante para entender las necesidades de los barrios, cuáles son las prioridades, dónde están los dolores de los barrios.

Así voy a saber con la información de los vecinos, si para el barrio es más importante tener plazas donde la accesibilidad universal sea relevante, o, en paralelo, tener plazas donde haya más espacio para hacer deporte o para tener gestión de reciclaje.

En Providencia quedó el “trauma” político de Josefa Errázuriz, que participó en esta ocasión del Municipio Ciudadano, plataforma que creó la oposición para ir a primarias juntos en Providencia, y en su administración tuvo problemas financieros en la dirección de Educación. ¿Cómo garantiza usted que esta experiencia sería distinta?

Primero vamos a partir haciendo una auditoría de gestión y financiera, para saber cuáles son problemas que trae el municipio de las gestiones anteriores y con eso nos vamos a manejar hacia delante. Segundo, llevo en mi vida muchos proyectos que he gestionado. He llegado hasta donde estoy y soy independiente profesionalmente a propósito de haber hecho bien mi pega. Y tercero, vamos a tener un buen equipo y voy a poner especial cuidado en hacer prolija y eficientemente la pega que tenemos que hacer.

Daniel Jadue (PC) y Mauricio Smok (UDI), compiten este 15 y 16 de mayo por el sillón municipal de Recoleta.

Smok (UDI): “No creo que los recoletanos quieran votar a un candidato que estará sólo meses en su cargo”

Mauricio Smok (UDI), candidato al sillón municipal de la coalición Chile Vamos, ha estado cuatro años cumpliendo el rol de concejal en la comuna de Recoleta. Antes también estuvo en dos ocasiones, de 2004 a 2012.

Asegura que ha interpuesto más de siete denuncias en tribunales por mal uso de recursos en la municipalidad de Recoleta, donde él y Alejandra Muñoz (UDI), son los únicos representantes del oficialismo en un concejo conformado por cuatro personas del Partido Comunista, una del Partido Socialista y otra de la Democracia Cristiana.

Además, junto con Alejandra Sepúlveda en 2018 interpusieron una denuncia en la Contraloría General de la República por irregularidades en el proceso licitatorio de Itelecom con Recoleta. La entidad rechazó el reclamo, sin embargo, hoy se investiga esta situación.

Explica que lo que hoy hace su contendor -competir por la alcaldía y al mismo tiempo estar confirmado como precandidato presidencial del PC en las primarias- es legal. Sin embargo, asegura que “si los recoletanos quieren un alcalde por dos meses, que voten por Jadue. Pero si quieren un alcalde por cuatro años y que venga verdaderamente a trabajar por Recoleta voten por mí”.

Jadue es un abierto candidato presidencial, ¿cree que no debería competir como candidato a la alcaldía?

Yo pienso que debió centrarse en las problemáticas que tenía en Recoleta, una comuna totalmente abandonada por él. Hace más de un año que él llega a la municipalidad tarde o nunca. Hoy día él tampoco ha hecho una campaña decente para postularse al cargo. Sino que está preocupado de la elección presidencial.

Él está facultado legalmente para no renunciar al cargo, sin embargo, desde mi punto de vista es inmoral, porque no puedes jugar a dos bandos. No quiere perder ni pan ni pedazo. Él debería haberse definido: “quiero ser candidato a presidente o alcalde de Recoleta”. No creo que los recoletanos quieran votar a un candidato que estará sólo meses en su cargo, en la eventualidad que ganara la primaria presidencial.

¿Lo que está haciendo Evelyn Matthei también está mal?

Lógico que sí. Está engañando al electorado.

Fares Jadue es el quien se perfila para suceder a Jadue si este se va a presidencial, ¿cómo ve esa eventual sucesión?

No necesariamente, lo que pasa es que él -Daniel Jadue- se cree victorioso. Cree que va a ganar, pero para que exista un candidato ganador hay que contar los votos, no se puede ganar antes del término de una elección.

Daniel Jadue está buscando un candidato a concejal que logre obtener la primera mayoría en la comuna y es por eso que Fares Jadue está desplegado entregando cajas. Andan en este momento comprando la conciencia de las personas.

Ellos tenían 4 concejales del PC, más un DC y un PS, que eventualmente estaban apoyándolos a ellos, pero esos puestos serán ocupados por la Alianza por Chile -Chile Vamos-. Entonces van a tener problemas y creo que el PC va a perder a dos concejales en Recoleta.

Jadue es uno de los favoritos en la presidencial, ¿cómo competir contra una figura que tiene esa fuerza?

El es una persona que está muy desprestigiada en la comuna de Recoleta. Su apoyo lo tiene a nivel nacional, porque en Arica, por ejemplo, no saben lo que pasa en Recoleta y sus problemas.

¿Cómo ha superado este escenario en su campaña?

La diferencia entre él y yo está en que yo soy de Recoleta y él no. Yo todos los días estoy en terreno, he estado en todas las ferias de la comuna y he hecho casa a casa. En Recoleta la campaña de Daniel Jadue no existe. No hace casa a casa, no pone letreros, nada, no hay nadie en la calle.

Unidad constituyente no puso un candidato en Recoleta, en cambio en la derecha está usted por la coalición de Chile Vamos y José Carlos Meza por el Partido Republicano. ¿Cree que la dispersión de votos va a afectar su candidatura?

¿Tú crees que ese candidato que viene de Melipilla va a llegar con propuestas claras que les sirvan a los recoletanos? Una persona que no conoce Recoleta, que no tiene idea de lo que pasa en Recoleta. Para mí ese candidato no existe. Hubo muchos intentos con ellos, pero negociar con José Antonio Kast es negociar con una muralla, no han tenido la calidad política de dialogar. En las reuniones participé yo, pero ellos no tuvieron argumentos, son cerrados.

Usted interpuso una denuncia en 2018 por irregularidades en el proceso licitatorio de Itelecom con Recoleta a la Contraloría General de la República, entidad que rechazó el reclamo por el que en 2021 se está investigando. ¿Qué propone en temas de transparencia de la administración si es que logra ganar?

No va a existir corrupción. Pondremos todos los recursos para impedirlo. En Recoleta para que sea una gran comuna, no pueden manejar la comuna gente que es corrupta.

¿Pero usted tiene proyectos para evitar desorden, fiscalizar el estado de los recursos dentro de la comunas, una mayor transparencia?

Nosotros vamos a tener auditorías periódicas en todos los departamentos del municipio.