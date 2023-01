¿La tercera es la vencida? Desmarques oficialistas y de la DC ponen en suspenso ratificación de Valencia como fiscal nacional

En una película de suspenso se transformó otra vez el proceso de definición de un nuevo fiscal nacional.

Esta tarde, a partir de las 16 horas, están citados los senadores con el fin de votar la tercera propuesta que realiza el Presidente Gabriel Boric para elegir al jefe del Ministerio Público por los próximos 8 años.

Tras las fallidas postulaciones de José Morales y Marta Herrera, el Mandatario optó sorpresivamente por el abogado penalista Ángel Valencia.

Se trata tal vez del nombramiento más importante de Boric en su mandato, en vista del papel de la institución persecutora en el combate de la delincuencia, hoy la principal demanda de la ciudadanía.

Sin embargo, tal como fue el tenor de las anteriores nominaciones fallidas, este tercer intento también corre riesgo de ser rechazado al no lograr el quórum de 33 respaldos (dos tercios) que se requieren del Senado.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno aún no tenía los apoyos requeridos y todavía faltaban dos o tres votos más.

De hecho, en los últimos días se acentuó la resistencia de algunas legisladoras oficialistas y de la DC, que probablemente se abstendrán o votarán en contra debido al rol que tuvo Valencia como abogado en casos de abusos sexuales y de DD.HH. En el oficialismo dan por perdidos los votos de las senadoras Loreto Carvajal (PPD), Claudia Pascual (PC), Alejandra Sepúlveda (FREVS) y Yasna Provoste (DC), cuyas opiniones también han inclinado las posturas de sus bancadas.

“No se trata de traicionar al Presidente, se trata de no traicionar a la ciudadanía con un personero que no cumple los estándares que corresponden en lo técnico... Los abogados tienen derecho a ejercer su profesión, pero también tiene derecho a escoger sus causas... El historial profesional de él habla de una conducta reiterada en favor de la defensa no precisamente de las víctimas”, dijo hoy Carvajal.

“No puede haber relativismo moral, porque cuando una persona es deudor de alimentos recibe todo tipo de condenas, pero cuando es amigo o compadre podemos hacer vista gorda”, dijo, a su turno, Provoste, en una velada alusión a lazo de amistad que tiene Valencia con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), con quien es “compadre”.

Al igual que Carvajal, la senadora DC cuestionó la calidad ética del postulante. “A propósito de los principios, ¿le parece un abogado que defiende estas causas? Abusos a menores, violación a menores, abuso sexual y, además, como parte de su defensa (intenta) desacreditar el testimonio de las víctimas y particularmente de las mujeres y menores de edad, en violaciones masivas”, señaló Provoste en la sala del Senado, dirigiéndose a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien hoy concurrió a la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para defender a Valencia.

Además de estas disidencias se han sumado las dudas de algunos senadores PPD, como Jaime Quintana y Ricardo Lagos Weber, quienes a pesar de haber apoyado las nominaciones anteriores, tienen previsto alargar el suspenso. El reparo de Quintana y Lagos Weber, sin embargo, tenía relación con las redes que tiene Valencia con la élite política y económica. Además, han planteado su preferencia de que el nuevo jefe del organismo persecutor sea alguien que haya hecho carrera en la institución.

En RN, en tanto, también afloró una suerte de oposición a Valencia, básicamente por la preferencia que había en esa bancada por Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, quien hoy ejerce como jefe subrogante del Ministerio Público, luego de que Jorge Abbott dejara el cargo a fines de septiembre por cumplir el límite de edad de 75 años.

No obstante, a diferencia de lo que ha ocurrido en el oficialismo, en Renovación más senadores han ido girando en favor de Valencia. En esa bancada, donde conviven doce senadores militantes e independientes, había alrededor de siete apoyos, que podrían crecer a ocho.

Un caso aparte es el del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), quien hasta hoy al mediodía no ha comunicado si se inhabilitará, dada su amistad con Valencia, a pesar de que legalmente no está obligado, pues la Ley Orgánica del Congreso exime los conflictos de interés en caso de nombramientos o acusaciones que debe resolver el Congreso.

En base a un conteo conservador, solo considerando votos asegurados, Valencia tendría alrededor de 31 apoyos.

En el PS habría seis votos (sin contar a Elizalde); el PPD aportaría dos respaldos y RD uno.

En el caso de la derecha, la UDI aportaría ocho votos (la única disidencia es David Sandoval); RN hasta el momento sumaría otros siete; el republicano Rojo Edwards está inclinado a favor y Evópoli daría el apoyo de sus tres legisladores.

En las fuerzas no alineadas, los dos senadores demócratas (Matías Walker y Ximena Rincón) también respaldarían a Valencia, al igual que el independiente Karim Bianchi.