Largas filas al sol, altercados y señales políticas: cinco momentos que marcaron la mañana de las elecciones

Detenidos, largas filas, caóticas salidas de candidatos y un altercado entre un camarógrafo de televisión con un miembro del equipo del candidato del PRO, Marco Enríquez Ominami.

Esos fueron algunos de los momentos que marcaron la mañana de esta jornada de elecciones, donde la ciudadanía escoge presidente, diputados, senadores y cores.

Acá algunos de ellos.

1. Largas filas en una calurosa jornada

Probablemente unido a las demoras en las constituciones de mesas, en algunos locales se registraron largas filas en la calurosa jornada. Uno de ellos fue en el Liceo Carmela Carvajal, ubicado en la comuna de Providencia, donde se presenció una fila de varias cuadras.

Lo mismo en otras comunas de la Región Metropolitana, como Puente Alto, Santiago, San Miguel, Ñuñoa, entre otras. “Llevamos como dos horas y media (esperando). Primero era una fila única y después empezaron a llamar gente para avanzar en las mesas que estaban más desocupadas. Se aglomeraron acá y quedó la escoba, ya el desorden completo”, dijo una mujer entrevistada en Chilevisión en la comuna de Santiago.

En la capital se pronosticaba que se registraran 32°. “Me puse bloqueador en la cara nomás, no pensé que iba a haber tanta fila”, dijo otra mujer.

Escuela Seminario Pontificio Menor de Las Condes.

2. Tumultuosas salidas de candidatos y sus últimas señales políticas

En momentos en que los candidatos emitieron sus sufragios, entregaron sus últimas definiciones políticas. Por ejemplo, el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, quien vota en la comuna de Las Condes, afirmó que “hay una mayoría silenciosa de chilenos que vota contra la polarización”. En ese sentido, consultado por un eventual apoyo a José Antonio Kast, si es que éste llega a pasar a segunda vuelta, señaló que su programa “como está hoy, no puedo aprobarlo”.

Por su parte, la carta de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien votó a las 9.17 en Punta Arenas, dijo que esta elección “se trata de que la esperanza la gane al miedo, se trata de que seamos capaces de construir un Chile que sea justo, que sea digno, que tenga pensiones que sean dignas para las personas mayores, que tengamos un sistema de salud que no discrimine, que logremos descentralizar, que el poder esté en los territorios”.

En Paine, la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, dijo que esta “es una elección muy distinta, en donde nosotros hemos podido crecer, porque constituimos un centro de estudios, un partido político, tenemos presencia a nivel nacional, llevamos candidatos a las distintas candidaturas. Ha habido más exposición pública, para nosotros al menos, que hace cuatro años atrás. (...) Tenemos una gran cobertura de apoderados de mesa a nivel nacional, así que ha sido todo bueno”.

En Vallenar, la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, apuntó a la descentralización. “Para quienes creemos genuinamente en la descentralización, en los procesos de regionalización, estas elecciones van más allá de las elecciones meramente presidenciales, que son muy importantes para Chile, pero también es importante hacer conciencia en que hoy día en algunas regiones del país van a tener 4 papeletas”.

Por su parte, el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, tras votar, apuntó a la banca: “Sé que que los bancos y que las AFP quieren que la segunda vuelta sea entre dos extremos, porque les conviene que un extremista de derecha gane”.

En tanto, el abanderado de Unión Patriótica, Eduardo Artés, dijo: “Esperamos que el gobierno que salga electo solamente esté en el gobierno el tiempo que sea necesario para entrar en vigencia la nueva Constitución. Sería impresentable que si salimos electos continuemos cuatro años, es decir, prácticamente tres años después que sea aprobada la nueva Constitución”.

Finalmente, el abanderado presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien se encuentra en Alabama, Estados Unidos, entregó algunas impresiones en 24 Horas. “A partir de hoy día en la noche vamos a tener nuevos protagonistas en la política, donde los ME-O, los Parisi, vamos a quedar en la historia, eso es lo interesante”.

Asimismo, algunas tumultuosas salidas de los locales de votación se registraron luego de que los candidatos emitieran sus votos. Especialmente en Punta Arenas y Paine, donde votaron Boric y Kast, respectivamente. Ambos con alta expectación de prensa.

En tanto, un amplio contingente de seguridad se desplegó en Paine, donde emitió su voto Kast. Hasta el lugar llegó el autodenominado “pastor Soto”, quien criticó al candidato.

3. Mesas no constituidas

Varios reportes de mesas no constituidas aparecieron a eso de las 10.00. Por ejemplo, en un recinto de la comuna de La Florida las personas hacían filas sin poder votar. “Llegué a la 8.00 y no hay gente”, dijo un votante que se identificó como Jorge al ser entrevistado por Chilevisión en el Liceo Benjamín Vicuña Mackenna, de esa comuna. El hombre contó que viajó de San Javier para emitir su sufragio, pero hasta esa hora no había podido hacerlo. “Voy a esperar hasta las 10.00 y si no, me voy para el sur nomás”, remató.

En Recoleta se vivió una situación similar, donde en la escuela Víctor Cuccuini -donde vota el alcalde de la comuna, Daniel Jadue- se registraba una fila de personas a la espera de que las mesas se habilitaran.

Sin embargo, a eso de las 10.35, el Servel informó que el 97,94% de las mesas estaba constituida.

Consultado, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, dijo que “hay cierto atraso siempre en la constitución de las mesas, pero estamos saliendo adelante, especialmente en localidades muy apartadas en el norte y en el sur, que en general tienen muchos electores afuerinos que les cuesta llegar, pero está todo con tranquilidad, y en el plazo máximo de constituir las mesas, que es a las 12 del día, yo creo que se van a constituir prácticamente la totalidad”.

4. Un fallecido en Punta Arenas

Antes del mediodía, Carabineros informó de un fallecido en Punta Arenas. Según información policial, se trató de una persona adulta de 70 años, quien habría sufrido una descompensación.

“Se desvaneció esta persona, y aparentemente habría sufrido un ataque cardíaco. Se realizó reanimación por parte de personal SAMU que llegó de forma inmediata al lugar, y después de 28-30 minutos aproximadamente de reanimación, lamentablemente debemos decretar que esta persona habría fallecido”, señaló un comisario de la zona.

“Esta persona no habría alcanzado a sufragar, fue en el trayecto a emitir su voto”, explicó el uniformado.

5. Agresión de camarógrafo a miembro del comando de ME-O

Asimismo, un altercado ocurrió en Providencia. En momentos en que el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se acercaba a votar, un camarógrafo del programa CQC golpeó con su instrumento de trabajo a un miembro del comando del candidato en la cabeza. El episodio, que no tenía mayor claridad al comienzo, fue grabado.

Según dijo el camarógrafo, conocido en el rubro como “Pepe Grillo”, la notera del programa, Simone Mardones, y él fueron agredidos. Tras ello, el profesional agredió al sujeto. “Me equivoqué nomás, fue la reacción. Hay que ver las lesiones de mi compañera, tiene el estómago marcado, las piernas moradas”, se justificó.

La mujer dijo que fue agredida mientras intentaba hacer su trabajo. “Había dos chicas que me rasguñaban y me pegaban codazos. Me amenazaron, me dijeron ´no lo sigas haciendo’, me pegaron por debajo”, denunció. Luego de eso, el profesional de CQC agredió al sujeto.

El miembro del equipo de ME-O dijo que se encontraba solicitando mantener la distancia a la prensa que estaba en el lugar. “El señor no entendió y me pegó con el cacho de la cámara. Fue el camarógrafo de CQC, estaba al lado del productor Sebastián Eyzaguirre. Esto es absolutamente incomprensible. Nosotros estábamos limitando la distancia, porque estamos en pandemia. Yo estaba cuidándole la espalda al candidato”.

Consultado, ME-O en CNN dijo que “no conozco los detalles”. El camarógrafo fue trasladado hasta una unidad de Carabineros.