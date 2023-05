Largas filas para excusarse, definiciones de expresidentes y una vocal fallecida: los hitos que marcaron la mañana de elecciones

Nuevas elecciones y nuevos hitos. Durante este domingo 7 de mayo se están realizando los comicios para escoger a los 50 consejeros que redactarán la propuesta de nueva Constitución.

La jornada estuvo marcada por largas filas para excusarse de no votar, definiciones políticas y una vocal de mesa que falleció producto de un paro cardiaco en la comuna de Galvarino, Región de La Araucanía.

Acá algunos de ellos.

Largas filas en comisarías

Largas filas se pudieron evidenciar en varias comisarías del país. ¿El motivo? personas que buscaban excusarse de emitir su voto en estas elecciones por consejeros constituyentes. En la mayoría de los casos, consultados por las coberturas matinales, los ciudadanos argumentaban que estaban lejos de su lugar de votación. Muchos de ellos, en otra ciudad.

Estas filas podían verse en Estación Central, Providencia, Maipú, Santiago Centro, y también en regiones, como en la ciudad de Concepción y Viña del Mar. Las personas desafiaron la gélida mañana, que a eso de las 8 tenía 8 grados en la capital.

Una mujer, de nombre Damaris, a las 7.44 dijo que vivía en Punta Arenas, pero se cambió a Santiago para residir. Eso sí, no cambió su local de votación. “Nos cambiamos por un asunto laboral de mi esposo”, dijo. Sin embargo, el frío no fue problema para ella: “Estamos acostumbrado en Punta Arenas”, señaló la mujer, mientras hacía la fila en Estación Central.

Las filas se dieron en el marco de unas elecciones que cuentan con voto obligatorio y que, de no hacerlo, los ciudadanos se arriesgan al pago de una multa.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel) no serán sancionadas las personas que no ejerzan su voto en alguna de las siguientes circunstancias: por enfermedad, ausencia del país, encontrarse en un lugar a más de 200 kilómetros del domicilio electoral el día de la elección o por otro impedimento grave, comprobado ante el juez.

Definiciones de expresidentes

Temprano, los expresidentes concurrieron a sus diferentes locales de votación para emitir su sufragio. El primero en llegar fue el expresidente Sebastián Piñera, quien alrededor de las 9:00 de la mañana llegó al Liceo Rafael Sotomayor de Las Condes para emitir su voto y donde también se refirió al proceso eleccionario enviando un mensaje a los consejeros que resulten electos.

“Yo les quiero pedir, felicitarlos, y decirle que tienen una responsabilidad, tienen que estar a la altura, tienen que actuar con nobleza”, apuntó, agregando que ”Si no lo hacen y repetimos lo que pasó con la convención constituyente, vamos a tener un nuevo fracaso y chile no necesita, ni merece ni resiste un nuevo fracaso en materia constitucional”.

Posteriormente, fue el turno de la expresidenta Michelle Bachelet, quien poco antes de las 10:00 AM sufragó en el Centro Educacional La Reina y donde llamó a no relacionar este proceso con la contingencia política. “El error más grave es mezclar este proceso con la contingencia política”, mencionó.

Según detalló en la ocasión la ex mandataria, “la Constitución no resuelve todos los problemas pero da un marco de la sociedad en la que queremos vivir, en las formas y reglas que queremos vivir, y eso es lo que hay que pensar cuando vamos a votar hoy día, no en la política contingente, no en dos o tres años más, no en una próxima elección, tenemos que pensar en el futuro del país”, cerró la expresidenta, que dijo estar disponible para participar del proceso si es que la llaman”.

Luego llegó el expresidente Ricardo Lagos al Instituto Superior de Comercio para emitir su voto, donde fue consultado sobre los dichos del timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, el cual había señalado que esta elección representa “un plebiscito de la gestión del Presidente Boric”. Ante esto el ex mandatario apuntó que “lo que estamos plebiscitando es cuales van a ser las 25 mujeres y cuales van a ser 25 hombres, esa es la verdad, que en el trasfondo toda elección conlleva también un análisis de aquellos que están en el poder es real, es parte de la vida, pero no podemos decir que aquí se esté jugando la vida, ni mucho menos”.

Finalmente, pasado el mediodía es que llegó el Expresidente Eduardo Frei, quien señaló en el punto de prensa tras emitir su voto que “queremos, para el bien de Chile, que este proceso sea claro, transparente y que todos los que participen redactando esta Constitución busquen una Constitución para todos los Chilenos, con la unidad, con la vocación democrática de Chile, con la historia constitucional de Chile para tener de una vez por todas una buena Constitución, y poder así que el país se normalice, que se vayan resolviendo los problemas que tenemos y yo creo que esta es una gran oportunidad de cerrar bien esta época de discusión constituyente”.

Presidente Boric vota en Punta Arenas acompañado de su familia

Temprano por la mañana es que llegó el Presidente Gabriel Boric a emitir su voto en el Liceo Industrial Armando Quezada en la comuna de Punta Arenas. En la ocasión el mandatario, que llegó acompañado de su familia, se refirió a las elecciones apuntando que confía en “la sabiduría del pueblo chileno”.

“Hay que conseguir una Constitución que nos una, signifique progreso y que identifique a la mayoría de los chilenos para actualizar nuestras normas fundamentales”, señaló en la ocasión el Presidente, a la vez que apuntó a que estas elecciones no deberían verse como un tema a corto plazo. “No debería ser una pelea política de corto plazo o una pelea entre políticos. Sino de cómo logramos ponernos de acuerdo para avanzar con todas las oportunidades que tenemos como país y construir un Chile desarrollado, justo e inclusivo”.

En la ocasión también mencionó que el gobierno “no se inmiscuirá en el proceso y vamos a respetar plenamente la autonomía del órgano en su deliberación”.

Fallece una vocal de mesa en el sur

Antes del mediodía, una mujer que se desempeñaba como vocal de mesa en un colegio en Galvarino falleció tras sufrir un infarto cardiaco.

El Servel indicó que se trata de Berta Salinas Barra quien habría manifestado problemas de salud al llegar a cumplir con su deber, en la Escuela Gabriela Mistral.

La mujer fue trasladada hasta un hospital, pero no logró ser reanimada.

“Fue derivada a un centro de asistencia y al llegar al hospital falleció producto de esta descompensación. No tengo el detalle de este diagnóstico, pero sí que habría fallecido producto de esta descompensación, que ocurrió en el recinto de votación de la comuna de Galvarino” señaló el delegado presidencial de La Araucanía José Montalva.

“Servel entrega sus más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, señaló el organismo.

Votos dobles en Maipú

Algunas personas habrían votado doble en la comuna de Maipú a raíz de una confusión de los delegados a cargo de la mesas. La situación se produjo cuando algunas personas del padrón electoral indígena habrían votado tanto con la papeleta verde, que representa a los pueblos indígenas, como con la papeleta blanca, que es la general.

El Servel, se refirió al respecto señalando que “los vocales de mesa tienen instrucciones claras respecto de entregar una sola cédula electoral a cada elector. Y que los electores y electoras indígenas, cuya calidad se consigna en el padrón, pueden elegir entre la cédula indígena (verde) o la general (blanca). Esta información está en la cartilla de instrucciones, videos de entrenamiento, redes sociales, sitio web del Servel”.

Finalmente, el delegado del colegio escrutador señaló que se dejó acta en cada mesa en la que se denunciaron votos dobles y el conteo se deja bajo la responsabilidad del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Gendarmes rehenes en cárcel de Angol

Tres funcionarios de gendarmería fueron tomados como rehenes en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol por un grupo de internos los cuales se encontraban molestos por la suspensión de las visitas familiares en la jornada de elecciones.

El comandante Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, se refirió al hecho realizando un llamado a las autoridades. “Esto es una muestra más del poder que ejercen ciertos grupos al interior de las cárceles sin que las autoridades reaccionen, se preocupen y ocupen de revertir la situación, muy por el contrario, a los hechos graves se le trata de bajar el perfil con declaraciones inocuas”, mencionó.

Por su parte el ministro de Justicia, Luis Cordero señaló que “Ellos estaban reclamando porque hoy no existían visitas. Esto en los días de elecciones es regular, en los días de elecciones no hay visitas en ningún centro penitenciario. Estuvieron retenidos una hora y 17 minutos. Ingresó al Unidad de Servicios Especiales de Gendarmería, se liberaron a los tres funcionarios, que fueron a constatar lesiones. Y se hizo la denuncia al Ministerio Público como corresponde”.