Las anticipadas presiones por primarias presidenciales y el coqueteo de RN con Carter

De manera privada, un grupo de dirigentes de Renovación Nacional, ha estado en conversaciones con la exministra Cecilia Pérez, quien trabaja como jefa de gabinete del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

El motivo de esos diálogos, según dirigentes del sector, apuntan a presionar para que existan primarias presidenciales en Chile Vamos para los comicios del próximo año, y algunos postulan que en ellas participe Carter.

Estos movimientos ocurren, afirman en el partido, a raíz de que existe la suspicacia de que la carta de la UDI, Evelyn Matthei, no quiere primarias presidenciales. Un planteamiento que, de hecho, acusó el propio jefe comunal de La Florida hace algún tiempo. “Entiendo que la alcaldesa Matthei no quiere primarias. Me lo han comentado, ella lo tendrá que aclarar (...). Yo diría que es fundamental que en Chile Vamos haya primarias y que también se sume Kast”, dijo, en entrevista con La Tercera, en octubre del año pasado.

En el entorno de Matthei, en todo caso, dicen que ella no se cierra a esos comicios.

Aunque el tema todavía es prematuro, según reconocen en la derecha, ya que se encuentran enfocados en las elecciones municipales y de gobernadores de este año, lo cierto -agregan las mismas fuentes- es que la decisión se debe tomar con anticipación y el sector debe dar señales claras.

Por lo mismo, en Renovación Nacional -algunos dirigentes como Cristián Monckeberg y la senadora Paulina Núñez, entre otros- apuestan a que exista una definición al respecto.

La arremetida de dirigentes del partido es aprovechado por el entorno de Carter, quien también presiona para que RN defienda esa alternativa y que postule al jefe comunal como el abanderado de la tienda.

El partido liderado por Rodrigo Galilea carece de un liderazgo presidencial potente, a diferencia de la UDI que tiene a Matthei. Esto, pese a que Carter es exmilitante del gremialismo.

En RN asomaba como opción el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sin embargo, está impedido constitucionalmente de postular por haber nacido en Uruguay, mientras que otros referentes que tienen intenciones, como el senador Francisco Chahuán, no marcan en las encuestas.

En RN incluso algunos se han acercado a Matthei, ya que la ven como alternativa ante la ausencia de liderazgos en su partido. En la tienda encabezada por Galilea si bien hay algunos que les gusta el nombre de José Antonio Kast, la mayoría da por descontado que irá, al igual que en las dos veces anteriores, directo a primera vuelta presidencial.

La exministra Cecilia Pérez (RN). Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

Por lo mismo, Rodolfo Carter se menciona como alternativa y ahí, dicen las mismas fuentes, el rol de Pérez es clave. La extitular de la Segegob además es una de las cartas que se menciona para ser la sucesora de Carter en La Florida.

Adicionalmente, son varios quienes recuerdan que históricamente Chile Vamos ha hecho primarias invitando a algunos liderazgos de fuera de la coalición, con el objetivo de ampliar el espectro de candidatos y movilizar más votos para los comicios.

Por ejemplo, en 2017 la carta de RN y la UDI fue el fallecido expresidente Sebastián Piñera, mientras que Evópoli promovía al senador Felipe Kast. En esa ocasión, de todas formas, se incluyó al senador Manuel José Ossandón (RN).

En 2021, en tanto, la UDI llevó al exalcalde Joaquín Lavín, RN apostó por el exministro de Defensa Mario Desbordes y Evópoli compitió con el exministro de Hacienda Ignacio Briones. En esa instancia, además se incluyó al independiente y exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel.

El expresidente de RN Cristián Monckeberg dijo a La Tercera que “las últimas tres candidaturas presidenciales surgieron de primarias. No veo ninguna razón para que ahora se piense no realizarlas. En su momento Chile Vamos debe invitar a los potenciales candidatos a participar en ellas. Y por ahora sería bueno despejar cualquier duda, ratificando su realización”.

En RN transmiten que la senadora Paulina Núñez ha conversado del tema directamente con Carter.

La secretaria general de RN, Andrea Balladares, y el presidente del partido, Rodrigo Galilea. Foto: Jesús Martínez, Agencia Uno.

Directiva: “No es tiempo”

En la directiva del partido, hasta el momento, se han negado a la idea. La secretaria general, Andrea Balladares, sostuvo que “para nosotros hoy no es tiempo de hablar de candidaturas presidenciales. Tenemos una tarea muy importante no solo de defender el legado del Presidente Piñera, sino proyectarlo al futuro y en este caso en los próximos desafíos que vamos a tener como coalición. La primera tarea son las elecciones municipales. Después de eso, bienvenida la discusión presidencial, donde en RN, de seguro, habrán interesados en participar”.

En todo caso, en la interna algunos creen que las verdaderas pretensiones de Carter son forzar una primaria presidencial para luego competir en una elección senatorial. Ahí se mencionan algunos lugares como la Región de Valparaíso o la Región del Maule, pero lo cierto es que sus opciones han complicado a las directivas de los partidos.

Entre los promotores de las primarias además sostienen que es una buena forma de mostrar diferentes ideas, permiten movilizar gente y mostrar la capacidad electoral que tiene cada partido.

En esa línea, es que en RN creen que Carter se puede acercar al partido al compartir algunos ideales en común, luego de que la UDI se decantara por Matthei. Por ejemplo, piensan que el alcalde de La Florida ha mostrado un sello social y de trabajo en terreno.