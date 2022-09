Las gestiones de Tohá para aquietar las aguas en RD y atender quejas parlamentarias

La ausencia de la ministra del Interior Carolina Tohá en el debate que se realizó este lunes en la Cámara, donde se discutía una nueva prórroga del estado de excepción en el Biobío y La Araucanía, molestó a algunos diputados opositores.

Sin embargo, la secretaria de Estado sí estaba en el Congreso. Simplemente decidió abandonar por un momento la sala de la Cámara para tratar de contener los ruidos que a esa hora tenía la bancada de diputados de Revolución Democrática (RD) con la extensión de la presencia militar en el sur.

Y es que en esa bancada han sido enfáticos en cada renovación de la medida que los votos “no están asegurados”, y más aún en un contexto de tensión de la tienda con el gobierno tras la salida del ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social) del comité político y con críticas públicas -por otros temas- al Ejecutivo que han manifestado algunos militantes, como la alcaldesa viñamarina Macarena Ripamonti. Durante esta mañana, el senador y timonel RD Juan Ignacio Latorre reconoció en Radio Concierto que “le pedimos al Presidente Boric evaluar la incorporación de Giorgio Jackson al comité político”.

Como sea, ya iniciada la sesión especial del lunes por el estado de excepción, hubo comunicación entre la jefa de bancada de RD, Catalina Pérez y Tohá. Entre la ministra y la diputada hay una relación fluida, reconocen: en el contexto de la campaña por el Apruebo -donde la ahora ministra fue una activa vocera-, ambas ya habían sostenido algunos acercamientos a mediados de julio.

Tohá aprovechó de presentarse con la bancada, y pese a que el decreto incluía una nueva referencia sobre la protección a la vida de las personas que generó ruido en el sector (por la posibilidad que abre a algún incidente armado en la zona), solo hubo dos “descuelgues” en RD: el de la diputada mapuche por La Araucanía Ericka Ñanco y la abstención del independiente pro RD, Andrés Giordano.

En la bancada comentan que se le ha solicitado al gobierno -esta vez, a través de Tohá- ir conociendo más detalles sobre la ejecución del plan “Buen Vivir”, el que no ha estado alejado de las críticas oficialistas por el poco detalle que se ha entregado y la prolongación de la presencia militar en la zona.

En renovaciones anteriores de la medida, una parte no menor de los diputados de RD ha manifestado su descontento con la medida. Particularmente, el diputado Jorge Brito (RD) -que dio su voto para la aprobación- ha sido muy crítico con el mecanismo.

El despliegue de la jefa de Interior

La reunión con los diputados de RD no fue la única gestión de Tohá. Antes de la sesión se juntó con la bancada transversal de La Araucanía, cuyos parlamentarios le hicieron ver algunas quejas por el trabajo del gobierno, y luego sostuvo una conversación con diputados de las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, donde la crisis migratoria también ha levantado demandas de legisladores para aplicar un estado de emergencia en esa zona (disposición que ya había ejecutado el gobierno de Sebastián Piñera).

No obstante, la tramitación del estado de excepción no fue sencilla, a pesar de la amplia mayoría con que se aprobó en ambas ramas del Congreso. En particular el procedimiento para realizar la modificación en el decreto, que sustenta el despliegue militar, generó reclamos de la oposición, aun cuando apoyaba esta actualización para proteger la vida de las personas.

Incluso, aunque Tohá transparentó esta modificación en su discusión en la Cámara, el texto no estaba completamente tramitado por Contraloría, por lo que las bancadas de derecha cuestionaron la falta de la documentación necesaria para pronunciarse.

Incluso, algunos legisladores opositores advertían que podrían rechazar la prórroga. Esto motivó una reunión de emergencia de los comités para resolver qué hacer. Algunos miembros de la mesa de la Cámara interpretaban que el rechazo implicaba que el Ejecutivo no podría renovar la presencia militar en el sur en un año, lectura que en todo caso no es compartida por bancadas de derecha.

Sin embargo, en un hecho inusual, la Contraloría sorpresivamente salvó el impasse y durante la misma sesión del lunes, envió el nuevo decreto con su toma de razón, que fue incorporado dentro de la documentación oficial al filo de la votación. Con ello, finalmente la derecha se allanó a aprobar mayoritariamente la medida.

En el Senado, donde por lo general las votaciones de los estados de excepción han sido menos traumáticas para el Ejecutivo (de hecho, la solicitud presidencial se aprobó por 41 votos a favor), igualmente hubo varias quejas y demandas de los parlamentarios.

El senador DC Francisco Huenchumilla, uno de los tres que se abstuvo en la sesión de este martes, cuestionó que la medida era “más de lo mismo”, que han hecho gobiernos anteriores” y dijo que “esperaba más de esta nueva generación”, aludiendo a las fuerzas gobernante que lidera el Presidente Gabriel Boric.

Otros senadores como los RN María José Gatica, Carlos Kuschel y el UDI Gustavo Sanhueza pidieron a las autoridades visitar el sur, en un llamado especial al Mandatario.

Los socialistas Fidel Espinoza y Alfonso de Urresti también expresaron palabras críticas. De Urresti llamó a escuchar a las autoridades locales y no actuar con el “buenismo santiaguino”. Espinoza, por su parte, emplazó al gobierno a hablar de terrorismo.

La senadora independiente RN, Carmen Gloria Aravena también lamentó que la ministra Tohá rehúya de hablar de terrorismo.

En tanto, el DC Iván Flores, reiteró su llamado a extender el estado de emergencia a Los Ríos.