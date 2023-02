“Las imputaciones están transversalmente unidas por el accionar de Contesse”: CDE arremete contra Longueira y defiende estrategia de Fiscalía en caso SQM

Tras cerca de 8 años de investigación se dio inicio al juicio oral del caso SQM. Sin embargo, este proceso está lejos de terminar, ya que, según las partes implicadas, podría durar hasta dos años. Es debido a esto que los imputados han criticado constantemente a los fiscales y la decisión de unir varias causas en una. A propósito de este alegato es que el exsenador UDI Pablo Longueira, quien se encuentra acusado de cohecho, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) con el fin de impedir que sea obligado a presentarse a tribunales todos los días del juicio. Ante esta acción, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), como parte querellante, solicitó declarar inadmisible este recurso y defendió la decisión de acumular las distintas aristas y realizar un solo juicio tal y como lo ha planteado la estrategia judicial del Ministerio Público.

Uno de los argumentos que planteó la defensa de Longueira para presentar este requerimiento ante el TC es que hay imputados con los que el exsenador no tendría relación, por lo que sería innecesario presentarse ante los tribunales todos los días que dure el juicio. De hecho, ni siquiera arriesga pena efectiva de cárcel y el obligarlo a comparecer afecta su libertad de tránsito y el derecho a poder trabajar siendo aún considerado un ciudadano inocente ante la justicia.

Ante estos cuestionamientos, la institución que es liderada por Juan Peribonio asegura que todas las causas que se unieron en el caso SQM sí están relacionadas. Por lo que es una necesidad que durante el juicio todos los imputados estén presentes, ya que según el CDE, para la comisión de los delitos que se imputan se habrían aliado distintos acusados. El organismo del Estado defiende la potestad del Ministerio Público de agrupar en un solo caso distintas investigaciones por diversos hechos, por lo que los argumentos presentados por los abogados del exsenador no tendrían asidero según dicho organismo.

“La queja en torno a la cantidad de intervinientes, no conexos o no relacionados, como describe el requirente, no es efectiva. Los hechos corresponden a imputaciones que transversalmente, están unidas por el accionar del acusado Patricio Contesse, Gerente General de SQM S.A. y sus filiales, durante un largo lapso, dentro del cual, concertado con los imputados de la causa en que incide este requerimiento, incluido el requirente Juan Pablo Longueira Montes”, se lee en el texto presentado por la defensa fiscal.

Derecho a la defensa

Por otro lado, a juicio del CDE en caso de que se acoja el recurso presentado por Longueira se estaría afectando el derecho a la fiscalía de llevar el juicio en un orden que ellos consideran necesario para presentar los argumentos acusatorios. Además, afirman que esto perjudicaría incluso la defensa del mismo Pablo Longueira, ya que no podría hacer descargos ante acusaciones que se le imputen en el transcurso de los alegatos.

“El requerimiento (...) busca como consecuencia concreta, soslayar la obligación de comparecencia del acusado al juicio, lo que, a su vez, constituye, por cierto, una garantía para aquel, en orden a asegurar, mediante la imposición de una carga procesal, el efectivo ejercicio del derecho a defensa del que es titular y, en definitiva, dejar al mero arbitrio del propio acusado su asistencia al juicio oral que se desarrolla en su contra”, se asegura en el escrito del CDE.

A partir de esto, si se acogiera el recurso presentado por Longueira, para el Consejo de Defensa del Estado, se podría causar un vicio de nulidad y deslegitimación del juicio.

“Del estudio de los antecedentes y del requerimiento, se concluye que este no reúne los requisitos y presupuestos exigidos por la Constitución Política de la República, ni los exigidos por la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, debiendo declararse su inadmisibilidad, teniéndolo por no presentado para todos los efectos legales, toda vez que el requerimiento carece de fundamento plausible”, concluye la argumentación del CDE presentada ante el Tribunal Constitucional.

Revisión de admisibilidad

El 13 de febrero se dio inicio al juicio oral del caso SQM, tras el fallido intento de iniciarlo el primero de ese mismo mes. Pero, aún no se ha revisado la admisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que presentó Pablo Longueira junto a sus abogados ante el Tribunal Constitucional el 31 de enero.

Ante esto, la defensa del excandidato a la presidencia, liderada por Alejandro Espinoza, Joanna Heskia e Ignacio Sotomayo, solicitó al TC que se realizaran a la brevedad los alegatos correspondientes para revisar la admisibilidad del recurso judicial. “El requerimiento interpuesto cumple con todos los requisitos para ser declarado admisible”, se afirma en el texto.

Finalmente el Tribunal Constitucional realizará el examen de admisibilidad este miércoles 1 de marzo, donde la primera sala revisará los argumentos presentados por las partes.