Martínez, Escalona, Tohá y Hormazábal: El “revival” concertacionista para el proceso constituyente

Posibles candidatos a la convención constitucional, colaboradores en las campañas o en la creación de contenidos para una nueva Constitución. Esas son algunas de las tareas que han asumido hoy algunos de los dirigentes históricos de la ex Concertación de cara al proceso constituyente y al plebiscito del 25 de octubre.

Al igual que con la reaparición del exministro y expresidente de la UDI, Pablo Longueira -quien el fin de semana anunció que volvió a militar en su partido luego de siete años, que irá por el Apruebo, a candidato a la convención constitucional y, además, buscará liderar la UDI-, el mismo efecto se ha producido en la DC, el PS y el PPD, donde algunas de sus antiguas figuras estarían entre las cartas que podrían liderar estos desafíos.

Así, en las dirigencias de esas colectividades aseguran que ya manejan una lista de posibles candidatos para la convención constitucional y que, si bien pretenden impulsar principalmente a jóvenes y nuevos rostros, en esos partidos ven que la experiencia de estos dirigentes sería favorable para el proceso.

En la Democracia Cristiana, por ejemplo, hace algunos días el presidente de ese partido, Fuad Chahin, sostuvo una reunión con algunos extimoneles de la colectividad y le solicitó a Juan Carlos Latorre que liderara la búsqueda de candidatos para el órgano constituyente.

“Mi tarea es básicamente liderar un grupo de trabajo en el que están todos los expresidentes del partido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Alejandro Foxley, Enrique Krauss, Renán Fuentealba, Ignacio Walker, Ricardo Hormazabal y Myriam Verdugo”, explica Latorre a La Tercera PM, quien descarta en todo caso que él tenga intenciones de ser convencional. “En mi caso personal, está en el horizonte la construcción de un gran acuerdo en la sexta región para una candidatura a gobernador regional”, anuncia.

En esa misma cita, además, estaban presentes otras de las cartas y dirigentes de esa época que, dicen en la DC, han manifestado su disponibilidad para ser candidatos. Por ejemplo, Hormazábal, quien fue presidente del partido el año 2000. El extimonel, de hecho, señaló a este medio que, en el caso de que su partido lo estimara conveniente, para él “sería un honor participar en la convención constitucional 100% elegida”.

Asimismo, en esa colectividad también le han planteado la posibilidad a la exministra del Servicio Nacional de La Mujer (ahora Ministerio de la Mujer y Equidad de Género) durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Laura Albornoz.

“Estaría honrada de ser candidata a constituyente, me alegra que el partido me proponga y si eso se materializa tendremos el desafío de sumar la confianza de las personas que crean en nosotros y en nuestro proyecto de nueva Constitución”, sostuvo.

A su vez, al interior de esa colectividad destacan que la principal figura de su campaña constitucional es la exsenadora Carmen Frei, quien es uno de los rostros del Apruebo. Asimismo, entre los colaboradores de contenidos de una nueva Constitución está el abogado del partido, Patricio Zapata, quien también suena como una posible carta a convencional, así como el exsecretario de Carabineros durante el gobierno de Eduardo Frei, Luciano Fouillioux.

En tanto, algunas figuras de esa época y que abandonaron la Democracia Cristiana también hoy suenan como cartas para la convención. Una de ellas es uno de los líderes de Comunidad en Movimiento, el exdiputado Gutenberg Martínez, quien ya ha manifestado públicamente que aceptaría el desafío si fuera necesario. “Lo estoy pensando”, señaló escuetamente a La Tercera PM.

De hecho, al interior de ese movimiento -en conjunto con la organización que lidera la exministra Mariana Aylwin, Progresismo con Progreso- están trabajando en una lista de candidatos para ese desafío.

En el Partido Socialista, en tanto, han manejado con reserva sus cartas más fuertes. De todas formas, el expresidente de la colectividad, Camilo Escalona, ha sonado como un posible candidato a la constituyente, aunque él ha transmitido a sus cercanos que es un tema que solo abordará después del plebiscito. Asimismo, en la tienda de París 873 se comenta como una eventual carta a la exministra Carmen Andrade, quien hoy es directora del departamento de Igualdad y Género de la Universidad de Chile.

Entre los socialistas, además, destacan que si bien no tiene aspiraciones de candidato, sí ha jugado un rol en el proceso el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. “Como ex presidente del PS soy invitado permanente en la comisión política, entonces ahí puedo opinar, en consecuencia, ahí tengo un rol de colaboración”, dice el también exdiputado.

Por su parte, en el PPD ya se formó una comisión de búsqueda de candidatos donde participan expresidentes de la colectividad, como Guido Girardi y Víctor Barrueto.

Así, dicen, se ha nombrado con fuerza a la exalcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, a quien han propuesto como posible candidata desde la bancada de diputados y la directiva del partido. Y pese a que durante este año la dirigenta ha “reactivado” su participación en las reuniones partidarias, desde el PPD sostienen que aún no ha manifestado si le interesaría asumir ese desafío. Tohá, no obstante, no pudo ser contactada por este medio.

Otro nombre que suena en la tienda liderada por Heraldo Muñoz es el del exdiputado y exministro Segpres, Jorge Insunza, quien durante este año ha sido uno de los principales encargados de la campaña dentro del partido. “Formalmente no he tomado esa decisión, pero sí me la han planteado y es algo que estoy considerando con interés. Es un momento importante para el país y, al mismo tiempo, son temas que he trabajado desde hace algún tiempo”, sostiene el exparlamentario.

Asimismo, al interior de la tienda también se menciona a Barrueto, sin embargo, sus cercanos sostienen que no sería parte de ese proceso.