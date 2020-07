¿Le pasa la cuenta la cuarentena? Alberto Fernández registra caída en el apoyo a su gestión

La luna de miel que tuvo el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, tras la llegada de la pandemia de coronavirus al país en marzo, con una efectiva y rápida gestión en el combate al virus, podría haber llegado a su fin. Un par de meses después, y con una cuarentena que se ha extendido por más de 100 días, su aprobación registró una importante caída, similar a los niveles con que contaba antes de que la crisis sanitaria global golpeara al país transandino. Eso sí, el porcentaje de apoyo sigue siendo alto.

Una última encuesta llevada a cabo por las consultoras D’Alessio Irol y Berensztein y divulgada por el diario La Nación, da cuenta que la imagen buena o muy buena de la gestión de Alberto Fernández cayó de un peak del 60% en mayo a un 49% el último mes.

Además, el sondeo -que contó con la opinión de 1.165 personas-, muestra que su imagen mala o muy mala pasó del 35% al 49% en el mismo período.

El Presidente argentino, Alberto Fernández, saluda desde el balcón de la Casa Rosada, en diciembre. Foto: Reuters

Las cifras también son negativas con respecto a los meses anteriores para otras figuras del oficialismo. La vicepresidenta Cristina Kirchner cuenta con valoración positiva del 38%, dos puntos menos que en el mes anterior. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, registra una opinión favorable del 42% de los consultados, dos puntos menos que en mayo y cinco puntos menos que en marzo.

La situación socioeconómica de Argentina se ha deteriorado tras la llegada de la pandemia, lo que explicaría la disminución en el apoyo al gobierno de Fernández. La actividad económica se contrajo un 26,4% en abril, la mayor caída histórica mensual en el país. Además, eso ha aumentado el pesimismo de los argentinos. El 77% de la población cree hoy que la situación económica del país es peor que la de un año atrás y solo el 19% afirma que es mejor.

“Es una combinación, por un lado fatiga con las medidas de cuarentena, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires y también el resultado económico. La caída de la economía es el récord histórico en la Argentina, es una caída espectacular. Nunca tuvimos algo tan terrible en un país que ha tenido crisis terribles. Está aumentado el desempleo, hay un número récord de pymes que están cerrando”, explica a La Tercera PM, el analista político argentino y director general de la consultora Berensztein, Sergio Berensztein.

Según el experto, también aumentó bastante la preocupación por la inseguridad en la capital, además de otros eventos “polarizaron una vez más a la opinión pública. Sobre todo un intento de expropiación de una empresa agroindustrial, Vicentin”.

Fernández junto al canciller Felipe Solá, en la primera cumbre del Mercosur por videoconferencia, el jueves de 2 julio.

“Semáforo amarillo, no rojo”

Si bien los argentinos aplaudieron en un inicio las inmediatas medidas que tomó el gobierno en el combate al Covid-19, la extensión de la cuarentena por más de 100 días, en especial en Buenos Aires, ya está colmando la paciencia de los ciudadanos. El país suma 69.941 casos de coronavirus y 1.403 fallecidos. Cerca del 90% de estos casos se concentran en el área metropolitana de Buenos Aires.

Si en febrero de este año, antes de la llegada del Covid-19, la imagen buena o muy buena de Fernández era de un 49%, en marzo ésta aumentó en 10 puntos al 59%, y en mayo llegó al 60%. Pero, como se dice, lo bueno dura poco y Fernández volvió a acumular el mismo respaldo que registraba al asumir su mandato en diciembre de 2019, con el 49% de apoyo.

De todas formas, según Berensztein, “sigue siendo una imagen alta. El votante del Frente de Todos (coalición oficialista) sigue apoyando muy contundentemente al gobierno. Yo diría que es un semáforo amarillo y no rojo”.

La avenida 9 de Julio se ve casi sin tráfico durante el regreso a un estricto encierro, este miércoles en Buenos Aires. Foto: AP

Fernández sabe que ha ido perdiendo el apoyo ciudadano y ha intentado hablarle a esa porción de gente que perdió la confianza en su gestión. “Quiero que entiendan que no tenemos que enojarnos con el remedio, sino con la enfermedad. El problema es la pandemia, no la cuarentena. Estamos cuidando la vida, la economía se deteriora, pero se recupera. Pero los mil muertos no los recuperamos”, declaró a fines de junio al decretar la extensión de la cuarentena estricta en Buenos Aires, hasta el 17 de julio.

Pero las preocupaciones de los argentinos parecen estar más situadas en el tema económico que en el propio virus. Según la encuesta, los principales problemas para ellos son las consecuencias económicas del Covid-19, la incertidumbre en la situación económica, la inflación y la inseguridad. Y recién en el quinto lugar está el temor al coronavirus.