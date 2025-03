“Lo caricaturizan como un monstruo”: familiares de Pulgar salen en su defensa e insisten en que investigación es sesgada

El desaforado diputado Francisco Pulgar -formalizado y prisión preventiva por delitos reiterados de violación y abuso sexual a menor de 14 años- y su entorno siguen en la tesis de que el proceso que enfrenta es fruto de una operación política en su contra, que las acusaciones son invento y que la Fiscalía lleva una investigación, al menos, sesgada.

Por lo mismo, a dos semanas de que se formalizara la investigación en su contra, se dictaran medidas cautelares a su respecto y él decidiera emprender una huelga de hambre, la hija y la expareja del congresista se sumaron a su defensa, manifestando que han existido una serie de filtraciones “tendenciosas” que tienen como único fin dañar su imagen.

En el mismo sentido, como indican en las declaraciones públicas que ambas suscribieron ante notario y las cual este medio tuvo acceso, sienten “desconfianza” en las instituciones y defienden al parlamentario de los delitos que se le imputan. Además, denuncian que una militante PS en el Maule las contacta para “influir” en su declaración ante la justicia.

“En ningún momento he tenido dudas de su integridad”

Por medio de un escrito de dos carillas, la expareja de Pulgar, asegura que jamás pensó que su declaración ante Fiscalía sería utilizada de manera tendenciosa en el caso. Mantuvo una relación amorosa con el diputado entre 2007 y 2012, y hoy insiste en que nunca ha puesto en duda la integridad de este.

“En el contexto de nuestra relación y tras nuestra separación, presté una declaración en la investigación del año 2023, confiando en que la denuncia se encontraba en manos de instituciones serias, responsables y ajustadas a la ley. Relaté, con absoluta candidez, episodios de nuestra relación, siempre con el propósito de colaborar con la investigación”, manifestó.

Y agregó: “Jamás imaginé que mis palabras, entregadas en el marco de un proceso penal, serían utilizadas de esta forma ni que se harían públicas como si se tratara de comentarios en un programa matinal”.

Conforme con sus palabras, él siempre ha sido un hombre cercano tanto a ella como a sus hijos. “Puedo asegurar que, tras nuestra separación, Francisco continuó siendo una parte fundamental de la vida de nuestra hija, ejerciendo su derecho de manera directa y regular. En ningún momento he tenido dudas de su integridad o de la seguridad de mi hija con su padre. Hoy, ella mantiene una relación cercana con su padre y soy testigo del dolor que le genera verlo encarcelado por hechos que ambas sabemos que él sería incapaz de cometer”.

Hizo un llamado, en ese sentido, a que no se le siga presionando para cambiar su versión respecto del caso. “Considero del todo necesario exigir en este acto que Elia Piedras no me contacte, porque me ha llamado con el fin de influir en nuestras declaraciones ante la justicia”.

“He sido testigo de la persecución sistemática hacia mi padre”

De la misma forma, una de las hijas de Pulgar también decidió emitir un pronunciamiento. En su caso, recalca que su progenitor ha sido por años víctima de una persecución injusta.

“Durante los últimos nueve años, he sido testigo de la persecución sistemática hacia Francisco Pulgar, mi padre, quien ha sido atacado por el simple hecho de oponerse a proyectos que afectan la biodiversidad y el equilibrio natural en la cuenca del Maule”, sostuvo en primer punto.

Al igual que la expareja de su padre, también hizo presente que sus palabras en medio de la declaración judicial fueron mal utilizadas. “En 2024, fui requerida por la Fiscalía para prestar declaración en relación con mi padre y nuestra relación. Confiada en que se mantendría la confidencialidad establecida por la ley, narré al personal de investigaciones, de manera general, la naturaleza de nuestra relación. Sin embargo, nunca imaginé que esa información sería utilizada públicamente, ni que instituciones que solicitaban mi colaboración para una investigación que supuestamente buscaba la verdad, romperían todos los códigos éticos y legales, manipulando mis palabras para dañar la imagen de mi padre”, aseveró.

De igual manera, indicó que la entrega de su testimonio no se abordó de manera imparcial por los investigadores. Como ejemplo, relató que “la PDI nunca me preguntó si mi papá me pagaba la pensión o me pagaba la universidad o si me visitaba con el fin de generar un estereotipo negativo sobre su persona. En ningún momento me permitieron señalar que incluso viví con mi padre durante más de un año y cuando ya estaban separados mis progenitores. Sólo se dedicaron a levantar aspectos negativos (...) Mi declaración ha sido usada de manera incompleta y sesgada para reforzar la persecución hacia mi padre, caricaturizándolo como un monstruo violento, algo que jamás ha sido”.

Recalca, en línea, que siempre ha tenido una “relación hermosa” con su padre y que “es necesario corregir la imagen errónea que sin mi autorización se ha difundido de mi padre”.

“Repito algo que dije en mi declaración. Yo nunca he creído ni creo que mi padre sea capaz de cometer los delitos de los que se le acusa. Nunca mostró un comportamiento que causara la más mínima incomodidad en mí ni en mis hermanas. Estoy completamente segura de que las denuncias en su contra no son reales”.