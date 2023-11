“Los espero en Buenos Aires”: el agradecimiento de Massa a los parlamentarios chilenos que lo acompañarán en las elecciones argentinas

“Queridos amigos, sé que se están preparando para venir a acompañarnos a Argentina en una pelea que suponemos que va a ser voto a voto, así que les agradezco mucho mucho mucho y los espero en Buenos Aires”.

Este martes el candidato presidencial argentino del oficialismo, Sergio Massa, le envió un mensaje de audio al diputado chileno Raúl Soto (PPD) en la antesala de lo que será la segunda vuelta de la elección trasandina en la que competirá con Javier Milei que se realizará este domingo 19 de noviembre.

Soto coordinó un grupo de parlamentarios chilenos de centroizquierda que asistirán al balotaje -a los que les hizo llegar el audio- a través de un grupo de WhatsApp con la bandera de Argentina. El grupo lo componen los diputados Camila Musante, Carlos Bianchi, Consuelo Veloso, Cristián Tapia, Danisa Astudillo (PS), Raúl Leiva (PS) y Soto.

Además, los parlamentarios recibieron un programa de dos días (sábado y domingo) “para los visitantes internacionales en la segunda vuelta de la elección presidencial 2023″. El itinerario contempla una reunión con el Comando General Electoral, en el Ministerio de Defensa; un panel sobre sistema electoral de Argentina y un foro de “40 años de democracia”. Al día siguiente los invitados seguirán las elecciones en el Centro de Cómputos.

“Creo que esta es una elección muy significativa y que va marcar el futuro político del continente. Probablemente va influir mucho en lo que pase en Chile a futuro. Conozco a Sergio, fuimos colegas como Presidentes de la Cámaras de Chile y Argentina, tenemos una relación de comunicación política bien fluida y tengo la impresión de que va a marcar un nuevo rumbo para el progresismo en Argentina y también en toda América Latina, tiene un liderazgo de centro izquierda de mucho sentido común, sensatez y responsabilidad, creo que eso nos va hacer bien como sector, por eso invitados personalmente por él, vamos a ir a acompañar y apoyar el proceso y esperamos un buen resultado el domingo”, dice Soto.

El candidato argentino tuvo la intención de viajar a Chile durante la campaña y realizar una actividad común con el gobierno, lo que fue transmitido al jefe de gabinete del Mandatario, Carlos Durán. La justificación que recibió el ministro de Economía trasandino fue que por temas de agenda no se iba a dar.

“Se intentó gestionar una agenda común en materia económica, especialmente en Energía y Minería, a solicitud y por interés del propio Sergio, pero entiendo que por problemas de agenda y tiempo no se pudo concretar con La Moneda. No me cabe ninguna duda que en caso de ser electo Massa las relaciones con Chile serán las mejores y esas agendas comunes en beneficio de ambos países se van a concretar”, cuenta Soto.

De todas formas, los ministros en La Moneda han asegurado que no le corresponde al gobierno, ni al Presidente, referirse a los procesos eleccionarios de otros países y que no enviarán señales en ese sentido. Aunque este lunes, tras el debate presidencial argentino, Boric intervino en una discusión sobre las relaciones económicas con China -luego de que Massa interpelara a Milei por querer congelar las relaciones con el gigante asiático- en que mencionaban a Chile.

“Chile no funciona así. Tenemos un tratado de libre comercio con China desde 2006 aprobado por el Congreso y que fue modernizado en 2019″, planteó el Presidente en su cuenta de X.

En medio de la gira a Argentina en 2022, Massa le regaló a Boric una camiseta de Tigre y lo invitó a conocer a Nestor Gorosito, exjugador de Universidad Católica.

En el gobierno tienen congelado el nombramiento del embajador de Chile en Argentina, tras la salida de Bárbara Figueroa para ser secretaria general del Partido Comunista, hasta saber el resultado de la elección.