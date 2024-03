Los íntimos lamentos de diputados pro Israel por exclusión en la FIDAE

La tarde del martes, los teléfonos del grupo interparlamentario chileno-israelí no dejaban de sonar. El chat que mantienen en WhatsApp se activó luego de conocerse la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de excluir a las empresas israelitas de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE) 2024.

La medida, que provino desde Presidencia, se dio a días del ataque de Israel contra una entrega de comida en Gaza. Las autoridades de la Franja de Gaza estiman que, hasta la fecha, han muerto más 30 mil personas -y otras 72 mil han resultado heridas- producto de la ofensiva israelí.

La decisión del gobierno fue comunicada por el ministerio de Defensa a través de un comunicado y luego fue explicada por la ministra Maya Fernández. “Chile tiene una postura muy clara respecto al conflicto israelí palestino. Creemos importante también cuidar una instancia como es la FIDAE, que convoca a muchos países, que es muy reconocida en el mundo y tiene una gran valoración”, sostuvo. También fue apoyada públicamente por el comité de parlamentarios pro Palestino. “La medida es coherente con la política exterior permanente de Chile”, sostuvo el senador Iván Moreira (UDI), miembro de esa instancia.

La Tercera tuvo acceso a las primeras reacciones de los diputados pro Israel luego de conocerse la medida adoptada por el Ejecutivo.

El primero en comentar fue el diputado Juan Manuel Fuenzalida, de la UDI, quien envió el link de la noticia a las 18.42 horas y afirmó: “Increíble”. Lo siguió el diputado Juan Carlos Beltrán, de Renovación Nacional (RN). “Es una vergüenza”, escribió, junto con adjuntar el comunicado del Ministerio de Defensa. “Qué mal”, respondió el diputado Christián Labbé (UDI). “Un gran daño para nuestras relaciones internacionales”, escribió el también diputado Agustín Romero (Partido Republicano).

Luego, el jefe de bancada de los diputados de RN, Frank Sauerbaum, reclamó que, con esta decisión, “destruyen en minutos relaciones internacionales de amistad y trabajo en conjunto”.

El diputado Eduardo Durán (RN) puso una cuota de humor en el chat: “Es como que no invitáramos a Microsoft a una feria de computación... totalmente perdidos”. “Totalmente perdidos y totalmente ideologizados!!”, complementó la diputada Marcia Raphael, también de la bancada RN.

A las 18:51 horas, comenzó a escribir en el chat Ariela Agosin, presidenta de la comunidad judía de Chile. “Una vergüenza la verdad. Sería importante pronunciarse”, planteó. Después de eso, Labbé propuso al grupo realizar un punto de prensa al día siguiente, que finalmente no se concretó.

Luego, el diputado republicano Benjamín Moreno escribió que “esto es impresentable. Israel es un aliado estratégico para nuestro país, no se puede seguir con este tipo de cosas. Las relaciones diplomáticas son entre naciones, no entre colectividades políticas o sectores”.

Hasta ese momento, solo los diputados de oposición se habían pronunciado. Eso cambió a las 19.08 horas, cuando la diputada Helia Molina (PPD) tomó su celular y comenzó a escribir.

“Es un país que está viviendo una guerra, puede ser un argumento. Yo soy judía y tengo mucha familia judía en Israel. Estoy muy preocupada, esta guerra ha sido muy cruel y desgraciadamente, más allá de una visión política, es la visión humanitaria. Me duele por los israelitas pero también por las familias palestinas que no son Hamas. Les tocó estar ahí en un fatal momento. Me duele mucho y no veo luz al final del camino”.

El diputado Fuenzalida respondió al mensaje de la exministra de Salud: “Mi querida Helia, lo entendería si fuera decisión de Israel”. “Creo que son dos cosas distintas”, agregó Labbé, junto con un emoji de un beso. “Comparto 100% con Helia”, dijo el diputado Cristián Tapia (IND-PPD).

A las 20.52, la diputada Gloria Naveillan comenzó a escribir. “Esto de verdad es una locura!!! Como comité interparlamentario DEBEMOS hacer algo!”.

A las 21.05 horas, el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Jouannet, se unió a la conversación. “Los misiles de la Armada, de lejos el sistema de armas más letal que poseen en israelí, los sistemas de combate nocturnos de los F16 son israelí. Entiendo que los tanques Leopard 2, la mejor arma del Ejército, también lo son. Una gran irresponsabilidad”.

“Perdón, pero no sacamos nada con lamentar solamente. Debemos actuar rápido para que esa acción del gobierno tenga una reacción nuestra en las comisiones de Defensa y de Seguridad, citando a la ministra de Defensa (Maya Fernández) y en la de Relaciones Exteriores, al ministro (Alberto van Klaveren). O tal vez no dejar entrar a los subsecretarios a las comisiones. Perdón, pero es grave la acción del gobierno. No nos quedemos en las palabras”, propuso Miguel Mellado (RN).

Henry Leal (UDI) llamó a actuar citando a la ministra de Defensa. “Hay que sacar a la ministra de Defensa al pizarrón !!!!!”, agregó von Mühlenbrock.

Luego intervino Gabriel Silber, pese a ya no ser parlamentario, continúa en el grupo. “Solo como insumo legal y junto con compartir y agradecer vuestras intervenciones, les comparto pronunciamiento de Contraloría (...) respecto en un caso muy similar, acaecido en Valdivia, donde se declaró absolutamente ilegal, discriminatorio e inconstitucional este tipo de medidas por parte del municipio”. Y adjuntó el fallo.

Luego del debate el grupo interparlamentario tomó algunas medidas. El presidente de la instancia, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), envió un mensaje de texto al canciller van Klaveren para manifestarle su descontento con la medida adoptada por el gobierno. Otros diputados pretenden ir a La Moneda este lunes para entregar una carta que evidencia su desaprobación por la exclusión en la FIDAE.

En tanto, Jouannet solicitó al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), oficiar a la ministra Fernández para que “ponga en conocimiento a esta honorable Cámara respecto de las relaciones institucionales actuales que existen entre nuestras Fuerzas Armadas y empresas de origen israelí que les proveen de sistemas de armas, equipos, armamentos (...)”.