Los trazadores de casos: la batalla telefónica para contener la pandemia

“Llamábamos y a veces el contacto (estrecho) contestaba que no podían hablar porque acababa de morir su marido. Nos tuvimos que poner al día rápidamente, porque nos dimos cuenta que llegábamos tarde, pero eso fue las primeras tres semanas. Después empezamos a notar que estábamos al día, hacia fines de junio”, comenta María Eugenia Lira (51), profesora básica y actualmente supervisora de uno de los centros de trazabilidad que ha habilitado la Seremi de Salud de la Región Metropolitana.

Ahí llegó a principios de junio, luego de ser desvinculada de la escuela de lenguaje donde era coordinadora educativa. Atendiendo al llamado que hizo el Ministerio de Salud y la Seremi, el plan de trazabilidad requería redoblar la capacidad humana existente para realizar llamados, además de sumar a la atención primaria en salud, donde en muchos municipios la trazabilidad ya se realizaba de manera autogestionada. En el centro de trazabilidad Lira vio una oportunidad, además de un posible ingreso económico.

En el call center de Ñuñoa, ubicado a cuadras del Estadio Nacional, solo se investigan los contactos estrechos de un “caso índice”, que en un porcentaje relevante terminan siendo también Covid-19 positivo. Y otro centro operador está a cargo de los casos primarios de la Región Metropolitana. Según explica María Eugenia, “no se entrega la información de quién es el caso índice, pero la mayoría sabe, pues son familiares o compañeros de trabajo”.

La mayor complicación, cuenta, es persuadir a quienes a pesar de ser contacto estrecho, argumentan desde el otro lado de la línea que se sienten bien, no tienen síntomas y que deben salir a trabajar. Allí la indicación es ir a realizarse el test, al recinto de salud más cercano, para poder cursar la licencia de cuatro días, extendible si la persona es positiva para Coronavirus, o preguntar si necesita de una residencia sanitaria, en caso de ser grupo de riesgo, por ejemplo.

La supervisora advierte que en las próximas semanas, y ante la reapertura de algunas comunas de la capital, “la trazabilidad va a tener que ser al 100%” para evitar rebrotes. Para ello, en el centro donde se desempeña se han implementando turnos 2x2: dos turnos de 200 personas, dos días de trabajo y dos de descanso. Al día, explica, y a medida que ha ido cediendo la pandemia, se tienen que investigar entre 2 mil a 5 mil contactos estrechos.

Récord de llamadas

“En el día, lo máximo que he llegado a llamar son 72 personas. Pero como base, mínimo son 25 por día”, relata Andrea Silva (30), profesora de educación física, que hasta marzo se desempeñaba como instructora en un gimnasio.

Andrea llegó al call center de la misma manera que María Eugenia. Y ahí recuerda que hay historias al otro lado del teléfono que la han marcado. “Hay personas que al principio tienen ganas de desahogarse, y después responder las preguntas que le hacemos. Muchas veces, además de hacer trazabilidad, funcionamos como contención. Una vez me tocó el caso de un adulto mayor que era contacto estrecho de su esposa que era positivo por Covid-19, él me relataba que nunca se había separado de ella, que lo llamaban solo una vez al día del hospital. Ahí él nos pedía que no lo dejáramos de llamar, porque se sentía al menos acompañado, que él esperaba esa llamada diaria”, cuenta.

En esos casos, explica Silva, el operador detalla en observaciones el caso, y hace una alerta para que mantengan la trazabilidad al caso.

Sobre la duración que tendrá esta nueva unidad del Minsal, los trazadores tienen claro que cuando haya rebrotes, serán convocados nuevamente o se mantendrán al menos hasta fin de año, así lo detalla María Eugenia: “Todos tenemos claro que mientras dure la pandemia, el rebrote, vamos a tener que estar acá nosotros. Al principio nadie tenía muy claro la fecha de duración, pero será al menos hasta septiembre o diciembre”.

Según el único reporte de trazabilidad que ha dado a conocer por el Minsal, el 80% de los casos fue trazado durante la semana antepasada en la Región Metropolitana y un 62% de los nuevos casos secundarios proviene de un contacto estrecho. Sobre el detalle comunal, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, señaló el fin de semana que “tenemos datos, pero no tan rigurosos como para darlos a conocer”.

Consultada la autoridad, señala que seguirán fortaleciendo la estrategia. “Estamos aumentando la cantidad de trazadores en las distintas regiones. Actualmente contamos con 3.960 trazadores a nivel nacional entre los que tiene la APS y las Seremías”, comenta la subsecretaria.

En ese sentido, la subsecretaria concluye que son varios los factores que inciden en el nivel de trazabilidad informado. “Estos se definen en relación a distintos objetivos por cumplir tales como disminuir el tiempo que transcurre entre la detección del caso positivo (por clínica o laboratorio) y la investigación epidemiológica (determinación de todos sus contactos estrechos)” A esto añade la necesidad de “aislar a todos los casos sospechosos desde el inicio de síntomas o desde el momento de la primera consulta; identificar y aislar a todos los contactos estrechos y establecer su cuarentena efectiva en las primeras 24 horas (máximo 48 horas) de ubicado el caso índice; aumentar la efectividad de las medidas de aislamiento y cuarentena, a través de la fiscalización aleatoria y reforzar el trabajo coordinado de la red y potenciar el trabajo territorial en la trazabilidad de los casos y contactos”.