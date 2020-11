Los votos opositores que serán clave para el futuro de Víctor Pérez

“Ninguna posibilidad de aprobarse”. Eso respondían distintos dirigentes de la oposición esta mañana sobre el futuro de la acusación constitucional que pesa sobre el exministro del Interior Víctor Pérez y que durante esta jornada será revisada y votada por el Senado.

Para varios parlamentarios del sector, el libelo en que se acusa al exjefe de gabinete de haber incumplido la Constitución y las leyes y que fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 3 de noviembre con 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, no tendría sustento jurídico suficiente para inhabilitar al histórico militante de la UDI de ejercer cargos públicos por cinco años.

El hecho de que el extitular de Interior haya decidido renunciar una vez visada la admisibilidad del texto, era un factor que incluso antes de que Pérez concretara su salida del gabinete en la centroizquierda veían como un gesto a considerar en su paso por la Cámara Alta.

De hecho, cuando por esos días distintos ministros del gabinete y el senador de la UDI Claudio Alvarado hacían desesperadas gestiones para evitar la caída del exministro en la Cámara Baja, la posibilidad de que Pérez renunciara fue sondeada con senadores de los distintos comités de la oposición, quienes transmitieron que una decisión como esa lo dejaría en un escenario más favorable.

Y ese escenario pareciera haberse convertido en una certeza hoy para el oficialismo, desde donde aseguran que están tranquilos y que, si todo sigue igual, el libelo debiera ser desestimado hoy por una importante cantidad de votos. “Esta es una acusación constitucional que no tiene fundamentos ni razones. Espero en el debate convencer a la mayoría de los senadores y senadoras de que eso es así”, dijo Pérez pasadas las 8.00 de la mañana al llegar al Congreso en Valparaíso, donde ha estado acompañado durante toda la jornada por los ministros de la Segegob, Jaime Bellolio, y su par de la Segpres, Cristián Monckeberg.

En ese contexto, en la oposición afirman que los votos clave que podrían terminar salvando a Pérez, se concentrarán principalmente en los comités del Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana.

En el PPD, distintas fuentes consultadas por La Tercera PM, afirman que incluso podrían ser cuatro los legisladores de esa bancada los que opten por abstenerse o derechamente rechazar en la votación separada de los tres capítulos que contempla el libelo. Entre ellos se mencionan a Jaime Quintana, quien ha transmitido que la acusación sería meramente política y “débil” en términos jurídicos, a Felipe Harboe, quien ha sido crítico en la forma en que sus pares de la Cámara Baja han utilizado esta facultad fiscalizadora y también a la jefa del comité, Ximena Órdenes, quien al cierre de esta edición evaluaba abstenerse o aprobar.

Asimismo, fuentes de ese comité aseguran que Guido Girardi también tendría dudas sobre la pertinencia del libelo. Pese a eso, el senador afirmó a este medio que aún no tienen una decisión tomada y que escuchará con atención los alegatos en sala.

Mientras que en la DC, pese a que fueron sus diputados los que impulsaron el libelo, la senadora Carolina Goic estaría evaluando entre rechazar o abstenerse. La legisladora por Magallanes ya afirmó a La Tercera que “el ministro ya no está en su cargo, es un factor que debemos ponderar”. A su vez, en la derecha -si bien aún no tienen una confirmación expresa- esperan que la senadora Ximena Rincón respalde al exministro. Asimismo, esperan que el senador Jorge Pizarro no apruebe el libelo, aunque al ser consultado por este medio dijo no tener aún una convicción respecto de su decisión.

En el PS, en tanto, el comité estaría alineado para aprobar el texto, aunque en el oficialismo esperan que el senador José Miguel Insulza (PS) se abstenga. Pese a eso, el legislador no ha querido adelantar su postura públicamente, pero sus pares aseguran que habría transmitido que estaría por aprobar la acusación.

Para que el exministro se salve, la derecha solo requiere que tres de los 24 senadores de la oposición rechacen o se abstengan en la votación de esta tarde, margen que se acota a tan solo dos considerando que el senador Alejandro Navarro (PRO) no participará de la sesión por estar hospitalizado.