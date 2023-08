Luz amarilla en el oficialismo: plazos de votaciones de enmiendas inquieta a consejeros

Este martes los delegados de izquierda y de derecha en el Consejo Constitucional modificaron el cronograma que inicialmente habían pactado ambos sectores. Con el motivo de tener más tiempo para seguir intentando llegar a acuerdos, decidieron dar cuatro días más de plazo para terminar las votaciones con total despacho. Así, el día límite para terminar con el proceso de votación es el miércoles 6 de septiembre. Pese a que tienen un poco más de tiempo, para algunos consejeros oficialistas no es suficiente y están preocupados.

“Naturalmente estamos preocupados, lo hemos expresado. Tenemos margen en materia de votaciones, no divisamos ninguna razón por la cual había que apurar las votaciones por comisiones y ahora estamos en la dificultad y complejidad de compatibilizar el trabajo de los subgrupos con las votaciones de las comisiones”, señaló durante la mañana de este miércoles el consejero Yerko Ljubetic (CS).

Su par Nancy Marquez (CS) comentó en la misma línea que “en términos generales este proceso es acotado, acotarlo aún más está siendo complejo, nosotros pedimos en su momento mas tiempo para ver las enmienda y ahora (martes) pedimos aplazar la votación porque primero queremos llegar a acuerdo, no es bueno llegar a votar sin haber tenido una conversación previa por cada una de las enmiendas”.

De igual manera, algunos ven con más optimismo este nuevo plazo. “Se alargaron los tiempos y creemos que esta presión que están poniendo los acotados tiempos que tenemos para lograr acuerdos van a generar que sean fructíferas las negociaciones que podamos tener. Nosotros estamos disponibles a generar estos diálogos para generar estos acuerdos”, señaló la consejera comunista Karen Araya.

En privado, otro personero dice que “los plazos están vencidos” y que en diez días hábiles se podría tomar una postura -viendo las votaciones- sobre si llamar a votar a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución que debe desarrollar el órgano redactor. Un planteamiento que no es menor porque, hasta ahora, la estrategia de los partidos de gobierno es agotar todas las instancias para llegar a consensos y no desmarcarse anticipadamente del proceso con el objetivo de no favorecer el diseño de la derecha, que apuesta (un sector) a que anticipadamente anuncien su voto “En contra” en el plebiscito.

De hecho, el pasado domingo el consejero Alihuen Antileo marcó este punto a través de un video de Twitter: “Los llamo a estar atentos, a estar alerta a lo que viene y a prepararse para evaluar dentro de dos a tres semanas si es que vamos a llamar a probar esta nueva propuesta o vamos a llamar a rechazar”.

Sin embargo, el delegado de la bancada PS, Alejandro Köhler, esbozó que los plazos podrían extenderse otra vez. “En todas las bancadas han mostrado flexibilidad para revisar los plazos, para buscar mayores espacios de conversación y negociación estratégica. Se podría extender de nuevo, ha sido unánime en todas las bancadas”, señaló el representante de Los Ríos.

De hecho, en privado una fuente del órgano redactor indica que podría extenderse para el día viernes 8 de septiembre.

Nuevos espacios de negociación

Además de modificar el calendario de votaciones en las comisiones, los delegados de las bancadas de izquierda y de derecha llegaron a otro acuerdo más: la creación de pequeños grupos de trabajo en los nudos críticos, tales como las enmiendas sobre el Estado social, sistema electoral, partidos políticos, derechos sociales, quórum de las leyes, derecho a la vida, niñez y paridad.

Este miércoles deberían partir sus instalaciones y sus funciones. La idea es que hayan tres representantes de cada lado -izquierda y derecha- en cada mesa de nudo crítico.

Pese a que el oficialismo ha cuestionado la poca disposición a “ceder” de la derecha, lo cierto es que ellos tampoco han querido flexibilizar sus posturas y han apostado por mantener sus ideas lo más cerca posible al texto que redactó la Comisión Experta.