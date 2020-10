Marcelo Díaz: “Todo el Frente Amplio y el PC tienen que estar disponibles para un gesto de unidad”

“Está difícil, pero nunca es tarde”. El diputado Marcelo Díaz (UNIR) no da por cerradas las negociaciones de la oposición que buscan que el domingo aparezcan en una sola foto todas las figuras del sector celebrando un eventual triunfo del Apruebo.

La idea - que ha sido impulsada entre otros por la expresidenciable Beatriz Sánchez- sin embargo tiene pocas posibilidades de materializarse debido a la negativa del Partido Comunista que ya notificó que no está disponible para aparecer en una misma imagen con las figuras de Convergencia Progresista ni con la DC.

En esta entrevista, Díaz -quien ha intentado ser un puente entre los sectores de oposición- llama a los escépticos del Frente Amplio y al PC a sumarse a una señal pública que, a su juicio, es relevante para la ciudadanía y que da cuenta de que la oposición entiende la responsabilidad que tiene después del plebiscito.

¿A tres días del plebiscito existe alguna posibilidad real de que el domingo veamos en la CUT a la oposición unida en una foto, incluyendo a todo el Frente Amplio y al Partido Comunista?

Nunca es tarde. El Partido Comunista ha expresado su opinión, es una opinión que yo no comparto, creo que es bueno dar una señal voluntaria que no implica compromisos en la valoración positiva del proceso que se abre con el plebiscito. Pero insisto, es difícil, aunque aún hay tiempo para intentar alcanzar un acuerdo en ese sentido.

¿Qué le transmitió el PC al Frente Amplio? ¿Qué les impide hoy que se sumen a esta iniciativa?

No creo que sea yo el indicado para expresar formalmente lo que el Partido Comunista ha conversado con el FA, eso lo ven los líderes de la mesa nacional. Lo que tengo claro es que el lunes pasado hicimos una propuesta de iniciar un diálogo con todas la fuerzas de oposición y con actores sociales respecto de los contenidos del proceso constituyente. De modo que este hito de unidad en el encuentro del domingo podría expresar esa voluntad, ese compromiso de trabajar en esos objetivos comunes en el proceso constituyente. Esa propuesta del FA sigue vigente y vamos a procurar hacerla realidad cual sea el escenario respecto de esta foto.

¿Cuál es el valor que tiene la foto de toda la oposición unida? ¿Por qué es importante?

Nosotros hemos dicho desde una experiencia del fallido acuerdo de primarias para gobernadores, que los pactos electorales y acuerdos electorales son posteriores a las coincidencias programáticas o a la terminación de los contenidos, pero la ciudadanía también espera una señal de que estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo. Entonces la foto tiene un carácter simbólico, pero puede ser una señal de que hay buena disposición, sin prejuicios. No determina los pactos electorales que se establezcan, pero es una señal de que hay un conjunto de actores políticos y sociales que tenemos muy claro la responsabilidad que corresponde a partir del próximo 25 de octubre.

En el Frente Amplio hay sectores que tienen dudas de aparecer esa noche junto a la ex Nueva Mayoría que ha sido dura con ella sobre todo después del fracaso en la negociación de primarias ¿Qué les puede decir a ellos?

Esta propuesta surge del Frente Amplio y de todos sus integrantes. Si finalmente esto no se concreta yo creo que el FA debe procurar ese día jugar un rol de articulación manteniendo el diálogo abierto, tanto del mundo de la Concertación como de Unidad para el Cambio. Insisto, nada de esto determina lo que ocurre en lo sucesivo, esto no pre constituye un pacto electoral ni nada, es una señal de que entendemos el mensaje que la gente nos ha venido enviando de las transformaciones que hay que hacer.

¿El PC debería repensar su postura?

El Partido Comunista tiene que hacer lo que ellos estimen convenientes. Lo que nosotros esperamos es que haya voluntad de dialogar respecto a contenidos constitucionales que nos permitan saber cuánto en común tenemos de cara al proceso que viene, pero al mismo tiempo entender que este proceso no se va a hacer sin los chilenos y chilenas, sin la sociedad activa y movilizada.

¿Cuál es la actitud que deberían asumir los partidos de oposición respecto a este gesto de unidad?

Todo el Frente Amplio y el PC tienen que estar disponibles para un gesto de unidad porque no expresa un acuerdo ni político ni electoral de los partidos políticos, segundo porque no es solamente un encuentro de las fuerzas de oposición, sino con el mundo social...Hay una responsabilidad histórica de las fuerzas políticas que creen en este proceso de transformación ¿Tenemos acuerdo en todo? No lo sabemos, eso es parte de la conversación que hay que tener ¿Significa esto un anticipo de un acuerdo electoral? Tampoco es posible asegurarlo, es una señal de que el compromiso y la voluntad democrática y transformadora que expresa el apruebo va a ser respaldado por las distintas fuerzas que han estado en la campaña a favor del cambio constitucional.

¿Qué costo tendría para la oposición aparecer diseminada la nota del domingo?

Si de verdad nos interesa que el proceso constituyente y el plebiscito sea el punto de partida de un proceso de transformación, entonces lo primero es ponernos de acuerdo muy claramente en qué transformaciones queremos impulsar. Y dentro de esa perspectiva todos tenemos una responsabilidad, sin excepción. El FA ha hecho una propuesta, ha hecho una invitación, está dispuesto a dar esa señal de unidad, que insisto no constituye el anuncio de ningún pacto en torno a los contenidos, pero sí de, junto a las organizaciones sociales vamos a cumplir un mandato de cambio que Chile espera.

La idea de la foto es, entre otros, de la excandidata Beatriz Sánchez, ¿si no resulta ella asumiría el mayor costo?

No, en lo absoluto. Ella tiene todo el derecho, primero liderar el comando Que Chile Decida, que es nuestro comando, ha impulsado y concretado muchas iniciativas que son transversales, por ejemplo, Unidas por el Apruebo donde están Carmen Frei, Maya Fernández, Carmen Hertz que representan la diversidad de comandos políticos por el apruebo. Nosotros tenemos y expresamos nuestra voluntad, también los otros tienen que poner de su parte, de eso se trata el diálogo y aquí Beatriz ha jugado un rol clave en buscar esa articulación y esos espacios de manera constante durante toda la campaña. Si esto no prospera no es responsabilidad de Beatriz sino que de aquellos que simplemente no están disponibles, así de simple.