Mariana Mazzucatto, la economista ítalo-norteamericana que encandila a RD

“Su 1er libro, el Estado Emprendedor, ha dado mucho que hablar y “The Value of Everything” se viene (de puro groupie le pedí q me lo firmara)”.

En octubre del año 2018, en medio de un viaje a Londres y después de asistir a una de las reuniones de la OCDE, el diputado Giorgio Jackson (RD) ya manifestaba públicamente su admiración por la economista Mariana Mazzucatto (52), profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público de la University College London (UCL).

La misma que en 2019 el New York Times describió como “la economista de izquierda con una nueva historia sobre el capitalismo”, que ha realizado varias charlas TED y que inspira también a Iñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos en España.

Jackson cita con cierta frecuencia los postulados de la economista ítalo-norteamericana que en sus libros “El Estado emprendedor” y “El valor de las cosas” ha planteado un nuevo rol del Estado - ni subsidiario ni empresarial- sino generador e innovador, ya sea financiando tecnologías nuevas o buscando desafíos tecnológicos. Y que cuestiona el “capitalismo parasitario” que para ella representan las firmas que, en vez de crear valor , lo extraen destruyendo a otros actores del mercado. Apunta particularmente a las sociedades de inversión.

Mariana Mazzucatto y Giorgio Jackson en 2018.

A Mazzucatto acudió el diputado de RD para cerrar el encuentro internacional A toda Marcha que la colectividad organiza desde hace tres años y que busca congregar a intelectuales del mundo progresista.

“Estado post pandemia: hacia un nuevo modelo de desarrollo”, fue el marco de la entrevista que Jackson le hizo a la economista vía zoom a fines de septiembre de este año.

A ratos mostrando en cámara la edición de “El Valor de las cosas” que Mazzucatto le firmó, Jackson le pidió su opinión sobre el manejo de la crisis Covid en el país:

“En Chile tenemos un gobierno de derecha, cuya motivación económica hoy día es recuperar empleos por sobre cualquier cosa y a cualquier costo... hasta subsidiando industrias con combustibles fósiles... ¿Qué les dirías a quienes dicen que hay que simplemente generar los incentivos para generar empleos? ¿Con qué argumentos convencerías?”, le preguntó entonces el parlamentario a la economista.

Ella respondió señalando la necesidad de realizar cambios estructurales al sistema capitalista. Pero también emplazando a la centro izquierda:

“Me gustaría hacer una provocación a la centro izquierda ya que me siento más identificada con los gobiernos progresistas a nivel mundial... ¿Cuál es la agenda progresista? Es muy fácil irse a la lucha entre neoliberales y la izquierda que no se acaba, y creo que ambos lados tienen que despertar. En muchos países -en Chile, seguro- el problema real es la inercia del sector privado que se ha mantenido en el tiempo... han retardado las inversiones pese a que la rentabilidad no se ha retardado", recalcó.

En su diálogo con el parlamentario RD, la académica insistió: “Desafortunadamente lo que pasa en muchos países -incluyendo a Chile- es que los progresistas, o sea la gente como nosotros, no hemos hablado de esto lo suficiente. Ha habido mucho énfasis en la redistribución, que es muy importante, pero tampoco puede ser la única discusión. Necesitamos también hablar de la creación de la riqueza, no solo de su redistribución. Y eso también significa pensar en los detalles, en el caso de Chile, el cobre, el salmón y este tipo de commodities deberían ser transformadas y mejoradas a través de la tecnología... cualquier sector se puede transformar a sí mismo”.

“Chile debe usar los objetivos de desarrollo sostenibles para reestructurar su sociedad y economía, tomarse este proceso en serio a través de estrategias industriales, políticas de innovación y que ambos estén en constante conversación y reinventar los procesos democráticos y participativos a nivel muy local”, insistió Mazzucatto a Jackson.

Montes: Su punto es importante para el debate chileno

Jackson no es el único admirador de la economista entre la izquierda local. El senador PS Carlos Montes, precandidato presidencial de ese partido para varios, también se cuenta entre sus seguidores locales y apunta a la relevancia que tiene el debate que ella instala de cara al proceso constituyente.

“Su punto central ha sido re mirar al Estado y qué papel han jugado las instituciones públicas en lo que ha ocurrido en el mundo durante los últimos años. Insiste mucho en que el Estado no es un simple corrector de las fallas del mercado, sino que tiene que jugar un rol y buscar emprendimientos público-privados. Eso es muy importante para el debate chileno, sobre todo frente al debate constitucional porque obviamente habrá que replantear el rol del Estado porque la idea del mercado subsidiario es muy contraria a eso”, sostiene el parlamentario PS.

Mazzucatto ha estado varias veces en el país invitada por la Cepal y también por el Congreso del Futuro que espera contar con ella en la edición del años 2021 pese a los inconvenientes de la pandemia.

La economista sigue de cerca el caso de Chile y de América Latina. De hecho, está en medio de una investigación sobre la zona con el economista chileno del BID Jose Miguel Benavente que apunta a desentrañar si la institucionalidad de los países de la región permiten o no hacer efectivos sus postulados económicos. Parte de la investigación se conocerá en tres meses más y considera el caso de la industria minera y forestal de Chile.