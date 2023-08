Matthei a lo “rockstar” en el Congreso: su despliegue en medio de su liderazgo en los sondeos

Como una “rockstar” fue recibida por los parlamentarios gremialistas este martes en el Congreso Nacional la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei.

Hasta Valparaíso arribó la jefa comunal para participar junto con las alcaldesas de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), y de Vitacura, Camila Merino (Evópoli) de la Comisión de Gobierno Interior para discutir sobre el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de las Municipalidades en materia de seguridad pública.

En el lugar aprovechó para reunirse con los parlamentarios de su partido, lo que se produce en medio de uno de sus mejores momentos políticos. En la encuesta Cadem de este lunes, la alcaldesa se consolidó como la figura política mejor evaluada, con una aprobación del 71%, y lideró en intención de voto espontáneo con una marca del 18%, un punto por encima del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sufrió una caída de diez puntos porcentuales en este ítem desde mayo.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, Matthei aprovechó de conversar con los diputados y tuvo una breve visita por el comité de la UDI. Ahí interactuó con algunos gremialistas cercanos a ella, como Juan Manuel Fuenzalida, Christian Moreira, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, y luego con legisladores de otros partidos como Francisco Undurraga (Evópoli).

La alcaldesa Evelyn Matthei en el comité de la UDI.

Entre los diputados, tal como si fuera una figura presidencial, le solicitaron fotos y videos. La diputada UDI Marta Bravo, del Ñuble, le pidió un mensaje para los damnificados por las lluvias. “Con Marta estábamos conversando lo mal que lo están pasando. Les quiero mandar muchos cariños y mucho ánimo. Estamos viendo si podemos ayudar en algo, sobre todo a las localidades más pequeñitas. Mientras tanto dar nuestro cariño y apoyo, y Dios quiera que las cosas mejoren”, dijo en el video.

En el Congreso, Matthei tuvo la oportunidad de hablar con exfuncionarios y camarógrafos de quienes se acordaba de su época como parlamentaria.

La carrera presidencial se ha desplegado en la derecha, donde además de Matthei y Kast, suenan otras figuras como el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

La propia alcaldesa ha dado pistas de su interés de volver a competir, luego de sus fallidas postulaciones en 2013, cuando perdió contra Michelle Bachelet, y en 2021, cuando la UDI optó por Joaquín Lavín por sobre su opción.

El pasado 6 de agosto dijo a La Tercera que “me estoy preparando para la responsabilidad que me puede caer encima”.

En esa línea, la propia alcaldesa ha adoptado nuevos roles de liderazgo dentro de su partido y la coalición. Por ejemplo, desde la UDI le mandataron tener un rol respecto de la búsqueda de liderazgos para las elecciones municipales, mientras que el pasado 14 de julio llamó directamente a los presidentes de Chile Vamos para contener una crisis interna en el sector que se produjo luego de las divisiones que hubo en la acusación constitucional al exministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

El tema de seguridad ha sido uno de sus fuertes. La semana pasada realizó un viaje a Medellín para conocer de experiencias en esta materia, mientras este martes en la comisión Matthei partió diciendo: “Muchas gracias por invitarnos. La verdad es que en Providencia pasan todos los días 2 millones de personas y tenemos 200 carabineros. 200 carabineros para 2 millones de personas. Además, 200 carabineros en tres turnos. O sea, son más o menos 60 o 70. Y muchos de ellos tienen que estar en la comisaría haciendo trámites. Entonces, la verdad es que lejos el tema más importante que nos piden nuestros vecinos es la seguridad ciudadana”.

Luego agregó posturas como cambios en la forma de contratar a los funcionarios de seguridad, mejora de facultades, propuestas para contrarrestar a los vendedores ilegales y otros cambios en la institucionalidad. “El drama acá es que los vecinos, y también el legislador, nos piden que fiscalicemos muchas cosas, pero no tengo ninguna de las facultades para fiscalizarlo. Agradezco que nos hayan invitado, porque para nosotros los vecinos y para mí la alcaldesa, no hay tema más importante y nos vemos siempre con la frustración de no poder hacer el trabajo”, dijo.