Matthei en cuenta regresiva: alcaldesa se despliega ad portas de decisión sobre su futuro electoral

“¡Se siente! ¡Se siente! ¡Matthei, Presidenta!”. Ese fue parte del grito que este fin de semana un grupo de mujeres de Chile Vamos le gritaron a la alcaldesa de Providencia y liderazgo presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, durante una visita a Padre Las Casas que realizó para un encuentro con mujeres. Así fue la tónica del periplo que hizo la jefa comunal en su viaje a La Araucanía desde el viernes en la noche hasta el domingo.

De esta manera, se marcó el inicio del despliegue que tendrá la alcaldesa de cara a las elecciones municipales y de gobernadores que serán en octubre de este año, y en las que ella espera ser una de las protagonistas de la derecha.

Por lo mismo, en La Araucanía tuvo una serie de actividades con candidatos a esas elecciones. Por ejemplo, dio discursos motivacionales para que distintos referentes -especialmente mujeres- asuman el desafío de ser candidatos, habló de la unidad que se requiere en el sector criticando a las cartas que corren por fuera, y también aprovechó la ocasión para sacarse fotos con eventuales postulantes.

Todo esto a días de un evento importante para la derecha, pues se espera que Matthei anuncie que no competirá para una reelección por un tercer periodo en Providencia, y que se volcará de lleno a la presidencial. Algo que, en todo caso, en su entorno no han confirmado.

La alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) en La Araucanía.

El mensaje para los disidentes

Las actividades de Matthei partieron con una cena privada en el quincho del diputado Henry Leal (UDI) el viernes en la noche. Ahí, la jefa comunal aprovechó de hablar con dirigentes políticos y parlamentarios sobre las opciones presidenciales y las municipales.

Según presentes en la cita, fue muy cauta respecto de sus planes para competir y transmitió que una elección presidencial es algo para lo que ella se ha estado preparando, en caso de tener que asumir el desafío, pero que eventualmente serán los partidos quienes deban definir a los mejores aspectados, y que en eso ella no se pierde por el bien de la coalición. En ese sentido, también fue cuidadosa respecto de su decisión de si repostulará o no a Providencia nuevamente. Sobre ello, de acuerdo a las mismas versiones, dijo que aún no tiene una decisión tomada.

Pero a algunos les llamó la atención un mensaje que deslizó Matthei para las municipales, quien apuntó a los candidatos que están corriendo por fuera y que afectarán al sector con la dispersión de votos. En ese sentido, la alcaldesa, según testigos, afirmó que sería visto con buenos ojos en un nuevo gobierno de derecha aquellos referentes que hayan disputado lugares donde la izquierda domina, mientras que serían mal visto aquellos que compitan por fuera.

De hecho, hace unos días Matthei dijo -sobre la irrupción de la independiente Marcela Cubillos, quien amenaza a la alcaldesa incumbente de la UDI- que “los mejores nombres tienen que estar disponibles para los lugares más difíciles”.

Durante la gira, la militante UDI aprovechó de llamar a la unidad del sector. En ese sentido, en un punto de prensa recalcó que “la verdad es que he tenido unas reuniones increíbles y lo que más me llena de alegría es la unión que se ve acá entre los tres partidos de Chile Vamos. Se ve una unidad absoluta y se ve -además- una generosidad muy grata, en el sentido de llevar a la o el mejor candidato en cada una de las comunas y también en la región, de tal manera de obtener triunfos”.

El plan municipal

En el entorno de Matthei sostienen que probablemente realice otra gira en mayo, pues hasta el momento por agenda es complicado que pueda viajar nuevamente. Con todo, sus cercanos recalcan que los periplos se realizarían siempre durante el fin de semana para no afectar su rol como alcaldesa durante horario laboral.

En su círculo aseguran que ella tendrá un rol de colaboración con los candidatos a alcaldes. Así, acompañará a algunos en terreno y también se sacará la foto con los postulantes de todo Chile Vamos, no solo la UDI. De esta manera, ella aspira a ser la líder de la coalición.

En ese sentido, la alcaldesa compartió con parlamentarios de RN -como Jorge Rathgeb y Miguel Mellado- también como parte de su estrategia de convocar a distintos sectores en su calidad de presidenciable, y no solamente al gremialismo.

En la UDI algunos transmiten que ella ha estado muy interesada en el tema municipal, pues de esa elección depende la presidencial donde aspira llegar a La Moneda. En ese sentido, es que las mismas fuentes recalcan que suele tener reuniones los fines de semana en su casa con dirigentes para abordar el tema, y que además se ha inmiscuido en algunas comunas.

Por ejemplo, le interesa ver quién podría ser su sucesor en Providencia -donde ha conversado con el exministro Jaime Bellolio (UDI)- y también ha abordado la situación en Las Condes, donde la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza (UDI), ha dicho que, en caso de que la alcaldesa se pida, ella estará disponible para ocupar otro lugar y no repostular.