Médico denuncia ante el Congreso que EE.UU. vivirá “el invierno más oscuro de la historia moderna”

Estados Unidos enfrentará a fin de año el “invierno más oscuro de la historia moderna” a menos que las autoridades actúen decididamente para impedir un rebrote del coronavirus. Así lo advirtió hoy Rick Bright, exdirector de la agencia gubernamental responsable del desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, destituido de su cargo el mes pasado.

"Si no logramos desarrollar una respuesta nacional coordinada, fundamentada en la ciencia, temo que la pandemia será aún peor y prolongada, causando enfermedad y muertes sin precedentes", añadió en su testimonio que hoy presentó ante el Comité de Salud de la Cámara de Representantes.

Bright presentó una denuncia de 89 páginas la semana pasada luego de su destitución que, según él, responde a su oposición a la promoción del uso terapias no aprobadas contra el Covid-19 por parte del gobierno de Donald Trump.

(Foto: AFP) Rick Bright durante su comparecencia hoy ante el Comité de Salud de la Cámara de Representantes.

Bright fue destituido el mes pasado de su puesto como jefe de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA), agencia que tiene a su cargo el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus.

Según él, esa decisión estuvo motivada por su oposición al uso de medicamentos contra la malaria, la cloroquina y la hidroxicloroquina, en el tratamiento del coronavirus, una posibilidad que el Presidente Trump mencionó en varias oportunidades pese a las escasas pruebas científicas sobre su efectividad.

Bright fue transferido hacia una posición de menor jerarquía en los Institutos Nacionales de Salud. El exfuncionario dirá en el Congreso que él cree que es “dolorosamente claro” que el gobierno de Estados Unidos no estaba tan preparado como debería haber estado.

“Nos perdimos señales tempranas de advertencia y olvidamos páginas importantes de nuestro manual de pandemias”, dijo. “Nuestra ventana de oportunidad se está cerrando”, añadió.

Según la agencia France Presse, se prevé que algunos aspectos de su denuncia sobre la forma como el gobierno manejó la crisis en un principio sean respaldados por el testimonio de un ejecutivo de una compañía que fabrica mascarillas.

Nos perdimos señales tempranas de advertencia y olvidamos páginas importantes de nuestro manual de pandemias. Rick Bright, exdirector de la agencia responsable del desarrollo de una vacuna contra el Covid-19

"No conozco al llamado soplón Rick Bright, nunca me junté con él o escuché de él", escribió Trump en su cuenta de Twitter. "¡Pero para mí él es un empleado insatisfecho, que no era querido o respetado por las personas que he hablado y quien, con su actitud, no debería estar trabajando para nuestro gobierno!", añadió.

(Foto: AFP) Rick Bright (al centro) llega al edificio de oficinas Rayburn House antes de testificar ante la Cámara de Representantes.

En su denuncia, Bright también acusa a sus superiores en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de dejar que el "amiguismo" y la "política" manden las decisiones de contrato y dijo que él fue presionado para usar millones de dólares de dinero de los contribuyentes en consultores bien conectados.

La denuncia y su testimonio llegan en momentos en que el gobierno de Trump se encuentra presionando para relajar las medidas de confinamiento y reanudar la actividad económica, al tiempo que los funcionarios de salud advierten de los peligros que esto puede traer consigo.

No conozco al llamado soplón Rick Bright, nunca me junté con él o escuché de él. Donald Trump, Presidente de EE.UU.

En ese sentido, el doctor Anthony Fauci, el principal experto del gobierno en enfermedades infecciosas, también advirtió esta semana que la premura por levantar el cierre de negocios y las órdenes de confinamiento podría "causar un retroceso", acarreando más muertes y sufrimiento, y complicando las gestiones para reactivar la economía.

Más de 85.000 personas han fallecido en Estados Unidos a causa del coronavirus el total nacional más alto y que representa más de una cuarta parte de las muertes a nivel global. Mientras que más de 1.400.000 personas se han contagiado.