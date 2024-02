“Hemos venido a cumplir el último encargo del Presidente Piñera”: los detalles de la cita entre Toro y los colaboradores del exmandatario en La Moneda

La tarde de este martes comenzó la ronda de reuniones entre el actual gobierno y excolaboradores de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, con motivo de la reconstrucción en las zonas afectadas por los megaincendios en la Región de Valparaíso. Y si durante la jornada de ayer hasta La Moneda o por videollamada se hicieron presentes parte de los delegados de diversas catástrofes principalmente ligados a la exmandataria, este miércoles se produjo la cita con el equipo del expresidente, encuentros que el propio Presidente Gabriel Boric le había aconsejado sostener a la ministra de Desarrollo Social y encargada de la reconstrucción, Javiera Toro.

A partir de las 10 de la mañana habían sido convocados los cercanos al expresidente Piñera, entre los que se contó a Jaime Bellolio (ministro Segegob Piñera 2), Karla Rubilar (ministra Desarrollo Social y Segegob en Piñera 2), el exsubdirector de Oficina de Emergencias de Chile (Onemi), Cristóbal Mena, el arquitecto Iván Poduje y Andrea Balladares (subsecretaria de Servicios Sociales en Piñera 2). Todos ellos fueron recibidos por la propia ministra Toro, además de la subsecretaria de Vivienda, Gabriel Elgueta, el jefe de Asentamientos Precarios, Eduardo Carvajal y las asesoras del ministerio de reconstrucción.

14 de febrero 2024 / SANTIAGO (Izq a derecha) Cristobal Mena, Iván Produje , Karla Rubilar, Jaime Bellolio y Andrea Balladares. La ministra de Desarrollo Social se reúne con excolaboradores del expresidente Sebastián Piñera para abordar experiencias sobre anteriores procesos de reconstrucción. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

El inicio de la cita se demoró algunos minutos porque internet no funcionaba del todo bien. Entre algunas risas incómodas, de hecho, los colaboradores del expresidente recordaron que cuando eran gobierno ese tipo de instancias se llevaban a cabo en la sala contigua a la oficina presidencial, porque era sabido que la escogida para la jornada de hoy tenía problemas de conectividad. Una vez resueltos esos inconvenientes, la reunión comenzó con una pequeña introducción del gobierno y las cifras que tiene hasta ahora sobre la mesa, tras lo cual vino la exposición completa de la propuesta con Poduje presentando los números, para posteriormente pasar a los comentarios de la extensa presentación, en la que de tanto en tanto se hizo mención al expresidente Piñera. Inicialmente, incluso, se recordó que esta instancia fue originada gracias a él.

De hecho, la ‘Estrategia de Reconstrucción’, según se recalcó en la cita, fue liderada por el fallecido exmandatario. “En su memoria, y la de los damnificados, hemos decidido entregarlo al gobierno y la opinión pública”, dice el enunciado del texto que ya está en poder del actual gobierno y que tiene un costo estimado de 742 millones de dólares, más baja que los casi 1.000 millones de la moneda estadounidense que calcula el Ejecutivo. El documento propuesto fue coordinado por Rubilar y Poduje, trabajado junto a los ya mencionados Bellolio, Mena y Balladares, además de Guillermo Rolando, Pablo Ivelic, Andrés Iacobelli, Sergio Garrido, Mery Undurraga, Cristóbal Lira, Juan Andrés Fontaine y Rodrigo Pérez Mackenna.

“Hemos venido a cumplir el último encargo del Presidente Piñera y venimos con sentido de urgencia, con un trabajo 24 y siempre, serio y detallado. Trabajo que contempla costos, como él lo habría exigido. Traemos una robusta propuesta de reconstrucción, hemos trabajado en equipo como pidió él. Hemos puesto nuestro trabajo a disposición del Presidente Boric como nos pidió el Presidente Piñera justo antes de fallecer. Él estaba muy preocupado de la emergencia y el dolor de las familias”, expuso luego de la reunión la exministra Rubilar.

Por su parte el exministro Bellolio dijo: “agradecer al Presidente Gabriel Boric, a la ministra, la subsecretaria. No pensábamos que íbamos a estar en este mismo lugar después de lo que ocurrió con el Presidente Piñera y menos después de dejar el gobierno”. Y sumó: “acá están años de experiencia plasmados en una propuesta de 42 páginas para enfrentar la catástrofe en Valparaíso. Años de experiencia puestos a disposición del actual del gobierno, que puedan tomar esos insumos y ejecutar (...). Nuestra disposición es completa. Quien tiene la pelota en sus manos para llevar adelante estas propuestas y lo que el gobierno estime necesario son las actuales autoridades del país”.

Por su parte, la ministra Toro señaló tras la cita que agradecía y valoraba “a todas las personas que han tenido la disposición de conversar conmigo”, además de detallar que quienes asistieron este miércoles compartieron lineamientos y aprendizajes, especialmente aquellos tras el terremoto de 2010. “Esta es una tarea de Estado donde se requieren todos los saberes y aprendizajes. El Presidente Boric me señaló que era deseable conversar con distintos sectores, me comentó que había tenido una conversación con el Presidente Piñera y lo primero que me propuse hacer es recoger toda la experiencia; nuestro país tiene varios años de catástrofes y en todos estos procesos hemos ido aprendiendo cosas buenas, se han ido institucionalizando buenas prácticas”, añadió.

Durante la instancia, además, personeros del actual gobierno y los colaboradores de Piñera se fueron dando cuenta que habían elementos comunes entre la propuesta presentada y lo que ya se venía discutiendo desde que se estableció el Comité de Reconstrucción, como que si bien las emergencias han fortalecido algunas institucionalidades de emergencia, las reconstrucciones siguen sin tener una gobernanza clara. Asimismo, coincidieron en plazos y en que ojalá los proyectos no pasen por el Congreso para agilizar la reconstrucción.

“Ha sido una reunión muy productiva, hemos conocido los aprendizajes de distintos ámbitos y hay coincidencia con estrategias que estamos plasmando”, dijo al finalizar la subsecretaria Elgueta.