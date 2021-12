Montero, Politzer y Dorador, los nombres que asoman como alternativas para dirigir la Convención

Ya existe un consenso tácito en los diversos colectivos: rol político y capacidad de diálogo son las dos cualidades que deberá reunir el nuevo presidente de la Convención Constitucional, que reemplazará a Elisa Loncon (Mapuche) el próximo 4 de enero.

En este sentido, constituyentes de los distintos sectores políticos coinciden en que si la directiva que presidió Loncon -acompañada por Jaime Bassa (Frente Amplio) en la vicepresidencia- tuvo un carácter simbólico -en particular, por ser mujer y pertenecer a un pueblo originario- y centró su actuar en el proceso administrativo y de instalación, quienes asuman el liderazgo en esta segunda etapa de la Convención deberán jugar un rol “mucho más político” y “dialogante” para poder encausar el proceso hacia la redacción del texto y su posterior ratificación en el plebiscito de salida.

En esa línea, Cristián Monckeberg (RN), plantea que la nueva mesa “tiene que jugar un rol político, no puede ser un mero arbitrador, porque tenemos poco tiempo; tiene que jugar un rol político que sea capaz de generar diálogos y acuerdos y levantar una propuesta constitucional que sea lo más amplia posible, que interprete a una gran mayoría. ¿Quiénes son las personas indicadas para eso? Evidentemente, paritario, y creo que hay buenos y grandes nombres disponibles del Colectivo Socialista, del Frente Amplio, de Independientes No Neutrales”.

“Debería tener un perfil de generación de puentes, con miradas de negociación, entendiendo que Chile no es un polo entre derecha e izquierda y que la Constitución no debe tener un tinte político respecto del gobierno de turno, tiene que mirar a 30 o 40 años más. Por eso, tenemos que tener una mesa con sentido republicano y mirada de futuro”, explica Manuel José Ossandón (RN).

Como contrapunto, Marcos Barraza (PC) explica que “no es una conducción que remita a consideraciones solo técnicas” y, por tanto, no puede ser “inocua”, desde el punto de vista político. “Tiene que tener un sólido fundamento político desde el punto de vista de la transformación y la expectativa popular”, sostiene.

En detalle, Barraza precisa que “para nosotros lo fundamental es que la nueva mesa cumpla con el perfil y el requisito de poder viabilizar la segunda etapa, que es la más compleja desde el punto de vista de la articulación, la construcción de acuerdos en materia de normas constitucionales. Y eso, connota capacidades técnicas instaladas, representatividad y, especialmente, un compromiso transformador con los cambios que están demandando los pueblos de Chile”.

Desde la UDI, el convencional Arturo Zúñiga subraya que “la izquierda tiene que entender que la hegemonía que tienen en la Convención no la tienen en la ciudadanía y para cumplir con la esperanza que hay en la Convención se hace necesario que la nueva mesa entienda que debe convocar a todos los sectores para construir la casa de todos. No corresponde seguir excluyendo a priori a quienes no piensan cómo la mayoría”. En ese entendido, explica que “Boric se tuvo que moderar para enfrentar la segunda vuelta y eso es algo de lo que tienen que sacar lecciones también sus grupos de apoyo aquí en la Convención”.

Las tratativas

De acuerdo al reglamento del órgano constituyente, la presidencia y vicepresidencia ejecutivas, junto a las siete vicepresidencias adjuntas, deben ser reemplazadas luego de transcurridos los primeros seis meses de la constituyente, sin que ninguno de los actuales integrantes de la testera pueda volver a postular.

Por eso, las conversaciones entre los distintos colectivos se intensificaron estos días. Y es que los diálogos previos a la segunda vuelta presidencial habían sido “incipientes” o “exploratorios”, como confidencian distintos convencionales, debido a que el resultado de la elección -dicen- sería determinante para perfilar a la nueva dirigencia.

En ese sentido, tras el triunfo de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) en la carrera por La Moneda, fuentes de distintos colectivos explican que el Frente Amplio podría “replegarse” y dejar que sean otros sectores los que asuman un rol más protagónico, para “compensar” el poder que ejercerán desde el Ejecutivo, de manera de generar un “mayor equilibrio” en las fuerzas de la centroizquierda. A esto se suma que la principal carta del bloque era Amaya Álvez, quien habría mostrado poco interés por el cargo luego de su paso por la coordinación de la comisión transitoria de reglamento.

En este contexto, uno de los escenarios que asoma con mayor fuerza es que sea un integrante del Colectivo Socialista quien encabece la nueva mesa. Y el nombre que más se repite es el de Ricardo Montero, pese a que en el propio colectivo reconocen que aún no está definido quién será su representante para conseguir los 78 respaldos necesarios para ser elegido.

Sin embargo, Montero contaría también con apoyos desde la centroderecha, en particular desde el Colectivo Independientes, RN y Evópoli, en donde estarían abiertos a apoyarlo a cambio de que entreguen algunos de sus patrocinios para que Monckeberg asuma una vicepresidencia adjunta. Claro que, en ese sector reconocen que no están cerrados a lo que propongan sus pares de la centroizquierda, siempre y cuando se una persona, reiteran, que cumpla con los requisitos de capacidad de diálogo y transversalidad en los apoyos.

Otros nombres que iniciaron la carrera por dirigir la Convención son Patricia Politzer (Independientes Nueva Constitución) y Cristina Dorador (Movimientos Sociales Constituyentes). Ambas hicieron explícito este mediodía su interés, revelando que están en conversaciones con los diversos colectivos para poder conseguir los 25 patrocinios requeridos para postular y, luego, la mayoría simple que les permitiría resultar electas.

La carta del Colectivo Chile Digno, en tanto, es la abogada Bárbara Sepúlveda(PC), según confirmó Barraza a La Tercera. “En Chile Digno hemos deliberado que nuestra apuesta, indistintamente que sea para la presidencia o vicepresidencia ejecutivas o -en su defecto- para una de las vicepresidencias adjuntas es Bárbara Sepúlveda”, dijo.

“Definición de las izquierdas”

Desde la derecha, los tres colectivos que agrupan a los representantes de la UDI e independientes cercanos al Partido Republicano sostuvieron una reunión la noche del lunes para abordar este tema. La conclusión fue esperar a que sean sus pares de centroizquierda quienes “se ordenen” y pongan sobre la mesa los nombres que impulsarán y, hecho eso, evaluarán su forma de actuar.

Así lo expresa el actual vicepresidente adjunto de la Convención Rodrigo Álvarez, quien plantea que “evidentemente, la decisión de la mesa es un tema de las izquierdas que gobiernan la Convención, que son una amplia mayoría; así lo decidieron el 4 de julio, cuando tomaron de manera partidista la definición de quién iba a ser la mesa los primeros seis meses”.

Por ello, Álvarez asegura que “vamos a esperar las alternativas que ellos tengan para desarrollar un trabajo concreto. Vamos a evaluar si llevamos un candidato de nuestras ideas, aunque sabemos que no tenga una probabilidad política de salir, y vamos a usar nuestro derecho en materia de vicepresidencia. Pero en cuanto a la mesa, queremos insistir que quienes tienen que asegurar gobernabilidad y un buen trabajo de la Convención son las izquierdas que deberán definir quién será el nuevo presidente y vicepresidente de la Convención”, sentencia.

En RN, Evópoli e independientes vinculados a esos partidos cuentan que han avanzado en las conversaciones con sus pares de centroizquierda y creen que podrán conseguir un acuerdo, aunque no están cerrados -por ahora- a terminar pactando con la centroderecha si es que no se logra conciliar un perfil adecuado a sus demandas con los demás colectivos.