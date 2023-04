“¡No quememos el pan en la puerta del horno!”: El llamado de la diputada Naveillán y de Chile Vamos que el Partido Republicano desoyó

Al inicio de la sesión de la tarde de ayer miércoles, en la que la Cámara finalmente terminó de tramitar la llamada ley Nain-Retamal, a la diputada Gloria Naveillán (ex Republicana) le tocó realizar el segundo discurso de la jornada.

Contra todo pronóstico, la parlamentaria que se autodefine como “patriota hasta la médula” y de “derecha”, no dirigió sus palabras en contra de las bancadas del Frente Amplio ni el PC. Su mensaje se enfocó en tratar de convencer a otros legisladores del “sector supuestamente de derecha”, según dijo, para que apoyaran los cambios de la ley Nain-Retamal (que habían sido acordados en el Senado) con el fin de no seguir dilatando la tramitación.

“Lo que logramos es algo bueno. Pudo haber sido mejor, sin duda. Pero lo perfecto, queridos amigos, es enemigo de lo bueno. Hemos logrado para Carabineros, algo que no teníamos... Normas que a ellos les permitirán actuar. No se enreden con que el artículo séptimo, que lo tira al artículo décimo... por favor. Señores, entiendan. Necesitamos aprobar este proyecto hoy. No tenemos espacio para que esto se vaya a una (comisión) mixta para que esto se siga discutiendo. No quememos el pan en la puerta del horno... Les digo a todos, con la mano en el corazón, a todos los que se dicen patriotas, que apoyen este proyecto de ley”, dijo Naveillán, quien representa a La Araucanía.

Los discursos siguientes de Miguel Mellado (RN) y Gustavo Benavente (UDI) iban en la misma línea y comenzaban a dar cuenta de la decisión mayoritaria que se había adoptado a la hora del almuerzo en las distintas bancadas de derecha: apoyar en forma íntegra el texto para que pudiera transformarse a la brevedad en ley.

No obstante, la bancada del Partido Republicano adoptó otra decisión y rechazó el artículo más controversial del proyecto, que establecía un nuevo estatuto de legítima defensa para las policías. A juicio de los republicanos la nueva redacción era insuficiente.

En la derecha, la RN Camila Flores y el independiente Gonzalo de la Carrera también rechazaron.

El voto en contra implicaba tratar de alargar la tramitación con el fin de exigir mayores garantías a los policías.

El problema para los republicanos es que aquella postura quedó completamente fuera de juego tras la necesidad de apurar la entrada en vigencia de la nueva ley, en vista del asesinato del cabo Daniel Palma. De hecho, ya desde anoche, algunos republicanos comenzaron a pedir la pronta promulgación de la ley Nain-Retamal.

Además, tras la votación del mencionado artículo (por 87 votos a favor, 51 en contra y 3 abstenciones), los republicanos quedaron en la misma posición que el PC y el Frente Amplio.

Al ver el resultado, un legislador de Chile Vamos gritó con tono mordaz a los diputados del partido que lidera José Antonio Kast: “Vayan junto a los comunistas al TC (Tribunal Constitucional)”.

A juicio del diputado Andrés Longton (RN), “el Partido Republicano rechazó el corazón del proyecto bajo la lógica de los maximalismos, al igual que el Frente Amplio y PC. Y hoy piden que se promulgue la ley. Es incomprensible y denota una falta de madurez política y sensatez, la misma que imperó en el FA y PC cuando eran oposición. Los extremos se atrincheran, no permiten avanzar y sobreviven a costa de la polarización y el enfrentamiento. Esto fue el fiel reflejo de eso”.

El senador Iván Moreira (UDI) también apuntó a los republicanos. “Valoro que el gobierno promulgue la ley y no podemos entender que el PC, el Frente Amplio e incomprensiblemente la extrema derecha, representada por el Partido Republicano, hayan votado en contra. Eso demuestra que hay sectores irresponsables que por razones ideológicas son capaces de convertirse en cómplices pasivos de la delincuencia”.

El giro de Chile Vamos

Ayer en la mañana el cuadro era completamente distinto en la Cámara. El acuerdo transversal, que incluso abarcaba a los senadores del PC y del Partido Republicano, no había dejado conforme a ninguna bancada de diputados.

Había distintos reparos técnicos a la redacción: “Confusa”, “contradictoria”, “redundante”, “insuficiente”, “innecesaria”, eran algunos calificativos.

No obstante, en las distintas reuniones que se realizaron entre las 13 y 15 horas, comenzaron a pesar otras variables.

Hubo un recado del Alto Mando de Carabineros que llegó a las bancadas de la UDI y RN pidiendo apoyar la iniciativa.

A ello se sumaba la postura a favor de las viudas y otros deudos de mártires de la policía, que concurrieron personalmente a presenciar el debate en las tribunas y estuvieron incluso hasta la madrugada en el Senado. De hecho, tras el despacho del proyecto por los senadores, los deudos se abrazaron emocionados.

También hubo gestiones directas del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) y de los senadores Felipe Kast (Evópoli) y Rodrigo Galilea (RN) para tratar de convencer a sus diputados. Incluso, hasta el senador del Partido Demócrata, Matías Walker, se dio paseo por la Cámara y se le vio conversando con diputados de RN.

Sin embargo, además de las gestiones, también hubo un análisis que predominó en las conversaciones a la hora del almuerzo. El riesgo de que la coyuntura cambiara radicalmente la agenda era alto. De hecho, un diputado de oposición, ayer cerca de las 16 horas, comentaba que el escenario podía cambiar bruscamente si un carabinero protagonizada un incidente en contra de un civil o, por el contrario, se daba un nuevo caso de un policía asesinado, como ocurrió horas más tarde.

Por lo tanto, era mejor “abrochar” el despacho de la ley Nain-Retamal, comentaban. Ese análisis fue compartido por los tres jefes de bancada de Chile Vamos, Frank Sauerbaum de RN, Francisco Undurraga de Evópoli y Guillermo Ramírez de la UDI, quienes se reunieron tras el almuerzo para intercambiar el parecer de sus bancadas.

Dirigentes de Chile Vamos comentan que también hubo gestiones con los diputados republicanos para que se abrieran a apoyar el texto. Sin embargo, esas recomendaciones no fueron acogidas.