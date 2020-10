“No se lo digas a nadie”: Falta de información levanta sospechas de que diagnósticos de Trump pudieron alterarse

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, se negó a revelar hoy la cantidad de personal infectado con coronavirus después de que la primera dama Melania Trump, asesores y aliados dieron positivo, citando “preocupaciones de privacidad”. Al quitarse la mascarilla para responder brevemente a las preguntas, McEnany también se negó a decir cuándo se hizo la prueba de Covid-19 al Presidente Donald Trump antes de su diagnóstico.

“No les voy a dar una lectura detallada con marcas de tiempo de cada vez que se testea al presidente”, dijo McEnany, quien hoy reveló que ella también está contagiada del virus, pero sin síntomas. “Él es testeado con regularidad y la primera prueba positiva que recibió fue cuando regresó de Bedminster”, señaló en alusión al acto con donantes que el mandatario mantuvo el jueves en su club de golf en Nueva Jersey, donde entró en contacto con 206 personas.

Según The Wall Street Journal, solo alrededor del mediodía del viernes la campaña de Trump envió un correo electrónico a los asistentes al evento en Bedminster, alertándolos sobre el diagnóstico de coronavirus de Trump y reiterando sus procedimientos de seguridad. “Comuníquese con su proveedor médico si usted o alguno de sus seres queridos está enfermo o presenta fiebre, dificultad para respirar u otros síntomas respiratorios”, decía el mensaje con el asunto “Victoria Trump”. En tanto, la oficina de administración de la Casa Blanca envió recién el domingo un correo electrónico a todo el personal advirtiendo a los empleados sobre si ir a trabajar o quedarse en casa.

Y es que la Casa Blanca, como destaca el diario The Guardian, ha sido ampliamente criticada por su falta de transparencia y mensajes contradictorios a raíz del diagnóstico del presidente, hospitalizado el viernes tras contagiarse de Covid-19.

Trump, de acuerdo a lo informado por The Wall Street Journal, recibió un resultado positivo el jueves por la noche antes de hacer una aparición en Fox News en la que no reveló esos resultados. En cambio, confirmó informes anteriores de que una de sus principales asesoras, Hope Hicks, había dado positivo por coronavirus y mencionó la segunda prueba que se había realizado esa noche para la que estaba esperando resultados. El mandatario no habría revelado su positivo a la espera de hallazgos de una evaluación más exhaustiva del coronavirus, dijeron al diario personas familiarizadas con el asunto. “Recibiré mi examen esta noche o mañana por la mañana”, afirmó Trump durante la entrevista. A la 1 a.m. del viernes, el presidente tuiteó que efectivamente había dado positivo.

Resultados de la prueba

A medida que el virus se extendía entre las personas más cercanas a él, Trump también le pidió a un asesor que no revelara los resultados de su propia prueba positiva, asegura The Wall Street Journal. “No se lo digas a nadie”, habría dicho el mandatario, según una persona familiarizada con la conversación.

En una conferencia de prensa el sábado, el presidente, que ha estado hospitalizado en el Centro Médico Walter Reed desde el viernes, observó cómo el médico de la Casa Blanca, el Dr. Sean Conley, dijo a los periodistas que sus síntomas estaban mejorando. Minutos después, Trump se alarmó cuando otra persona familiarizada con la situación advirtió a la prensa que la reciente condición del mandatario había sido preocupante.

Molesto con la situación, el gobernante rápidamente llamó a un asesor desde su habitación del hospital. “¿Quién diablos dijo eso?”, exigió Trump, según una persona familiarizada con la llamada. The Associated Press luego identificó a la persona como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. Conley afirmó en la sesión informativa del domingo que la declaración ampliamente difundida de Meadows que lo contradecía fue “mal interpretada”.

Fuentes citadas por CNN dijeron que Trump había exigido ser dado de alta del hospital el domingo. El mandatario, como siempre, está preocupado por la óptica de permanecer en el hospital, aseguró Jim Acosta de CNN. Le preocupa que la imagen de él siendo hospitalizado “lo haga parecer débil”, indicó una fuente a la cadena televisiva.

Polémica salida

EL domingo Trump salió momentáneamente del hospital militar Walter Reed para saludar por sorpresa y desde el auto a un grupo de simpatizantes que se habían concentrado en las cercanías del complejo. Un médico de emergencias a tiempo completo en el centro médico condenó el impulso del presidente y lo calificó de “locura”. El Dr. James Phillips escribió en Twitter: “Todas las personas en el vehículo durante ese ‘paseo’ presidencial completamente innecesario ahora tienen que estar en cuarentena durante 14 días. Pueden enfermarse. Pueden morir. Para teatro político. Mandados por Trump a poner en riesgo sus vidas para el teatro. Esto es una locura”. En un segundo tuit, Phillips dijo: “La irresponsabilidad es asombrosa”.

A estas críticas se sumaron las de agentes del Servicio Secreto, quienes denunciaron el paseo de Trump, según CNN. “Eso nunca debería haber sucedido”, dijo un agente actual del Servicio Secreto que trabaja en la presidencia y agregó que los agentes que acompañaron el viaje ahora tendrían que ponerse en cuarentena. “Quiero decir, no me gustaría estar cerca de ellos”, afirmó el agente, expresando una opinión que varias personas en el Servicio Secreto también expresaron tras la aparición del domingo. “Sin embargo, la frustración con la forma en que nos tratan cuando se trata de decisiones sobre esta enfermedad se remonta a antes. No somos desechables”.

Otro agente veterano del Servicio Secreto también expresó su profunda consternación por el viaje de Walter Reed, aunque simpatizaba con los que rodeaban al presidente dada la dificultad de rechazar al comandante en jefe. “No se puede decir que no”, dijo el agente.

El equipo médico de Trump decidirá “durante la jornada” si da de alta al mandatario, indicó el jefe de gabinete, Mark Meadows. En declaraciones a Fox News, señaló que “todavía no se ha tomado una decisión” y que la salud del mandatario “continúa mejorando”.