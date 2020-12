“No se puede invocar solo la juventud” v/s “Él le tiene miedo a la ciudadanía”: El round Orrego-Oliva

Claudio Orrego: “Hubo un castigo al doble discurso, el Frente Amplio ha cometido errores y la gente les está pasando la cuenta”

-¿Cómo lee los resultados de la primaria de este domingo?

Lo primero es que sin duda alguna hay un tremendo desconocimiento de la importancia que tendrá este nuevo cargo. Entre que la institución es nueva y el gobierno hizo poco o nada por difundirla. Lo segundo, creo que fue un súper buen ejercicio invitar a la ciudadanía a decidir estos candidatos de los partidos. En los tiempos que corren, la dedocracia, las decisiones a puertas cerradas ya no van. Por lo tanto, por donde se le mire este fue un ejercicio que es positivo y que con el tiempo va a ir instalándose en la cultura política chilena. Va a ser muy difícil que en el futuro, como lamentable va a ocurrir con algunos candidatos que quisieron ir directo a abril, que las cartas de los partidos se designen a puertas cerradas.

¿Cómo interpreta la sorpresa que dio en el Frente Amplio Karina Oliva, quien se impone por amplio margen al candidato de RD?

El triunfo de Karina fue una sorpresa. Pero no conozco tanto la dinámica del Frente Amplio como para entender qué puede haber pasado ahí. Lo que sí tengo claro es que en ambos bloques, la Unidad Constituyente tuvo casi tres veces más que ellos. Y eso que se presumía, que este aire de novedad de los partidos del Frente Amplio iba a poner en jaque a este bloque de partidos tradicionales, finalmente no ocurrió.

-¿A qué lo atribuye?

La gente logró hacer una distinción entre caras nuevas y nueva política. La nueva política tiene que ver no solamente con los rostros y con los carné, sino en cómo se hace política y, en concreto, cuando la gente te ve trabajando en terreno, escuchando, con capacidad ejecutiva...mi campaña la basé en las cosas que yo he hecho como alcalde y como intendente, no solamente en teoría y, además, con una trayectoria completamente limpia y transparente. Entonces para mí lo más significativo fue la distancia tremenda que hubo entre nuestro bloque y el Frente Amplio, que no se dio solo en la Región Metropolitana sino en muchas regiones del país.

-¿Cómo se explica esa distancia? Porque el Frente Amplio se instaló en el ciclo pasado desde la crítica al legado de los partidos de la ex Concertación que hoy están en la Unidad Constituyente.

Eso demuestra que no siempre Twitter y las redes sociales tienen un reflejo automático en la realidad. Y aquí hubo un castigo al doble discurso, el Frente Amplio ha cometido errores y la gente les está pasando la cuenta. Tú no puedes hablar todo el tiempo de unidad, de primaria única y en el minuto 90 del partido levantarte de la mesa e irte a inscribir una primaria paralela. La gente sanciona eso. Y lo increíble es que la gente nos ve comprometidos con un proceso de unidad de la oposición más a nosotros, que hemos escuchado las críticas y el llamado a tomar definiciones más transparentes, que a ellos. Entonces, ahí debiera haber una clave para el Frente Amplio, pero también para nosotros.

-¿En qué sentido?

Si algo yo escuché en esta campaña fue la crítica y la desconfianza a la vieja política, por eso la responsabilidad que tenemos hoy día de encabezar una alternativa para este cargo, que creo que va a ser de verdad súper importante para Chile, es tremenda. Porque hay algunos que ya no tienen esperanza, pero hay otros que sí...de que la política puede ser distinta y ahí nosotros tenemos que cambiar cómo estamos gobernando. En nuestro mundo hay mucha autoridad que se quedó en el escritorio, que se vive haciendo diagnósticos.

-Karina Oliva ha dicho que ella representa al futuro y usted al pasado y que si ella representa las transformaciones usted la administración...

Hablar de caras nuevas tiene un límite. Tú no puedes decir solamente “elígeme a mí porque yo nunca he ocupado un cargo”. Puede ser parte de tu argumento, pero no puede ser el único. Porque, además, gobernar la región más grande de Chile, a lo menos supone algún grado de experiencia. Esto no es gobernar Pelarco, con todo el respeto, una comuna con pocos habitantes, esta es la ciudad región más importante del país. Yo con esto no quiero descalificar a nadie por su juventud, pero no se puede invocar solo eso. Y si ella o cualquier persona va hoy día a Peñalolén, donde yo fui alcalde ocho años y pregunta si yo administré lo que había o lideré un cambio profundo en la comuna, le van a decir totalmente lo contrario (...). Hablar de transformación es una cosa, hacerlo es algo muy distinto. Y así como yo no doy por corrida esta carrera y recibo con bastante humildad el veredicto de la gente, quienes nunca han gobernado y nunca han ejercido el poder tienen que mirar con cierta humildad las complejidades que eso implica.

-¿Este es un llamado de humildad al Frente Amplio de cara a los desafíos políticos que vienen?

A mí no me gusta andar sermoneando a otros, me gusta escuchar a la gente. Y el domingo la ciudadanía habló fuerte y claro. Las diferencias no fueron marginales y si uno de verdad cree en la ciudadanía y no se transforma solo en su intérprete, creo que ellos tienen que hacer una reflexión, porque el discurso de apelar sólo a la novedad y descalificar a quien puede tener alguna experiencia ya no basta. La gente está pidiendo un nivel de eficacia en el uso del poder público y no solamente retórica. Ahora, la gente en abril del próximo año va a ir mucho más allá del tema de los partidos políticos, el escenario está súper líquido y los que deciden las elecciones son los independientes. Aquí nadie es dueño de sus partidos. Si alguien creía que Giorgio Jackson podría endosar sus votos como quien endosa un cheque, estaba equivocado. Aquí hay que concursar y ganarse la confianza de las personas.

-Usted ya ha planteado la complejidad de que enfrenten la elección de abril con importantes niveles de dispersión. El PC ya dijo que va a competir, mientras que Pablo Maltés, respaldado por Pamela Jiles (PH), estará en la papeleta junto a usted y Oliva. ¿Esperaría que haya un gesto a su opción y asegurar un triunfo ante la derecha?

Nosotros nos jugamos al 100% por haber tenido una lista unitaria de toda la oposición, muchos no quisieron, otros negociaron hasta el final pero se terminaron levantando de la mesa. Entonces la premisa de su pregunta la comparto. Es mejor presentarse con menos candidatos para enfrentar a la derecha, sí. Ahora bien, nadie está obligado a lo imposible. Nosotros al principio de la campaña le dijimos al Frente Amplio, antes de saber los resultados, “el que gane con un voto más que sea el candidato de toda la oposición” y ellos dijeron que no. Al final si la gente quiere competir...Yo no voy a esperar como Penélope en el andén, aquí si llega el momento vamos a competir como lo hicimos y mal no nos fue.

-No va a pedir un gesto, entonces... ¿Ve posible que la oposición gane con cuatro candidatos en carrera?

Es más posible con menos candidatos, es posible aún con cuatro candidatos, creo que sí, dependiendo de lo que haga la derecha, si va o no dividida y del perfil del candidato que ellos lleven. Pero nosotros demostramos que la nuestra es una candidatura transversal. Durante la campaña sumé a Ciudadanos, al PR y al PRO. Sumamos más de 60 líderes independientes del mundo cultural, social y académico. Y a partir del domingo sumamos al PS y el PPD. Entonces si me preguntan si me gustaría que se pudieran sumar más personas a este proyecto, sin duda alguna, pero si alguien decide competir está en su pleno derecho.

-Su partido obtuvo un buen desempeño también. ¿Cree que eso responde a que la DC dejó su aislamiento y se sumó a la Unidad Constituyente?

El domingo la gente premió la audacia, la coherencia y la unidad. La DC, al igual que los partidos de la Unidad Constituyente, dijimos que queríamos primarias y cuando llegó el momento fuimos los únicos que tuvimos primarias en todo Chile. Y eso la gente lo valoró. El debate por el tema del camino propio quedó sepultado y tenemos un pacto de seis partidos que fue reconocido por la gente.

Karina Oliva: “La Concertación siempre ha sido un proyecto para mantener el status quo”

-Su triunfo fue una de las mayores sorpresas del domingo. ¿Por qué cree que se impuso frente a la carta favorita del FA, Sebastián Depolo?

Hay varios factores que pueden explicar el resultado. Como Comunes nos desplegamos a nivel territorial durante toda la campaña, en un momento recorrí hasta seis comunas diarias y ese trabajo territorial dio su fruto. Logramos instalar una épica de que las mujeres estamos en condiciones de poder gobernar. Comunes logró demostrar que es un proyecto político que está transformando y que quiere construir un proyecto para el FA de carácter feminista y popular.

-¿Ve que hubo un cambio en la composición de fuerzas en el FA?

Las fuerzas no son estáticas, siempre están en movimiento. Hoy lo que hay en el FA es un momento político y si alguien pretende creer que el FA se dio de una característica y se va a mantener así hasta el infinito, bueno, es una persona bastante ingenua. Comunes creció y el FA necesita una identidad como la que estamos construyendo desde Comunes.

-¿Y comparte que RD ya no es el partido hegemónico del FA?

No creo que existiera una hegemonía en el FA, lo que hay más bien era una construcción de un partido que tenía mucha más fuerza porque tenía más trayectoria que el resto, porque tenía más figuras, pero es normal y biológico que eso se iba a equilibrar. Lo que hay en el FA es natural, una disputa de tesis política.

-¿Su triunfo representa una izquierdización del bloque o un mayor respaldo a la tesis de Comunes, de no aliarse con la ex Concertación?

La tesis que se puede decir que ganó por mi triunfo es de la construcción de una identidad plebeya, porque yo me defino como una plebeya, Comunes es un partido plebeyo, que quiere constituirse, tanto como para el FA como para fuera, en que quiere superar a las élites. Y esa es la tesis que está ganando.

-Pero Comunes se instaló como la primera fuerza más votada del FA en gobernadores, con una tesis clara de política de alianzas. ¿Se refuerza eso?

Estoy muy contenta por el resultado, de José Miguel en Tarapacá, por Cristián Lunas en Villa Alemana y también por Juan Pablo Sanhueza en Quinta Normal. Estoy muy agradecida por estar viviendo este momento con Comunes, sin embargo, el resultado se debe mucho al trabajo militante.

-Pero en esa discusión de hacia dónde debe ir el FA, ¿cuál es su opinión?

Para ser muy honesta, soy una militante de base igual que el resto, más allá de que hoy tenga este rol de candidata. Mi posición personal es la misma que la que tiene el partido.

-¿Que sería cuál?

Que el FA tiene que ser desbordado y que tenemos que construir una fuerza de transformación con todos aquellos que quieran estar en un proceso de transformación y no de administración. Y ahí caben muchos y muchas, no solo de las alianzas con los partidos, sino que con la ciudadanía y las organizaciones sociales.

-¿Eso significa el PC o la Concertación?

En realidad lo pienso desde otra lógica: ¿quiénes están disponibles a construir con el FA una posición de transformación? Esa es una pregunta que tiene que responder el PS y el PC, no el FA. El FA ha tomado posición frente al proceso de transformación. Cuánto están de verdad disponibles y dispuestos para transformar, incluso a correr los límites de lo posible. Ahí es donde el FA ha marcado un punto y quiere seguir construyendo y esa pregunta se la tienen que hacer a Álvaro Elizalde.

-¿Qué autocrítica hacen por la baja participación y que la Unidad Constituyente haya sacado el doble de sus votos en la metropolitana?

Evidentemente hay una autocrítica en no haber logrado, por ejemplo, desplegarnos por toda la región, feria por feria, casa a casa. Tenemos que asumir que nos falta más construir orgánicamente cada uno de nuestros partidos para tener la fortaleza de enfrentar esos procesos.

-¿No cree que hubo un castigo al FA por las posiciones erráticas que han tenido, respecto de, por ejemplo, si estas primarias se podían hacer con toda la oposición?

Siento que en los sectores de Unidad Constituyente hay una preocupación por la posibilidad de que el FA crezca mucho para el proceso constituyente, entonces están siempre responsabilizando al FA por la falta de unidad. Hay una preocupación muy fuerte en esos sectores de que el FA deje de ser la tercera fuerza y pase a ser una fuerza más bien de equilibrio con la derecha, a que sea lo que históricamente han sido los partidos de la Concertación. Cuando un actor político habla desde la soberbia es porque guarda mucho temor y eso es lo que le está pasando al PS, que, dicho sea de paso, en estas primarias, si bien Unidad Constituyente sacó muchos votos, en muchas comunas Comunes le ganó al candidato a gobernador del PS.

-Claudio Orrego por sí solo tuvo más votos que todo el Frente Amplio. ¿Hay posibilidades de que ceda su espacio para que haya una candidatura de toda la oposición?

Lo planteé hace un tiempo atrás, que íbamos a trabajar para un proceso de unidad. Pero una cosa es abrir el espacio para que la gente decida y otra muy distinta es construir bajo la lógica de la transición, de bajarse por secretaría. Siempre he dicho que soy media mañosa a la fórmula que trata de plantear Claudio Orrego y lo comprendo, porque yo siento que Orrego le tiene mucho miedo a la ciudadanía, porque entre más participación ciudadana, menos ganan los partidos de la transición. Y eso quedó garantizado con el discurso que instaló la gente en el proceso constituyente. En este caso, la Concertación siempre ha sido un proyecto para mantener el estatus quo, no de cambiar y de avanzar.

-¿No hay espacio entonces?

No, porque la única fórmula es una definición democrática.

-En abril seguramente van a haber cuatro candidatos de la oposición. ¿Se puede ganar en esas condiciones?

Tengo entendido que la derecha al menos va a tener dos. Nosotros vamos a trabajar para ganar, tampoco era la favorita del Frente Amplio y trabajamos y ganamos.

-¿Hay que buscar otro mecanismo para llegar de una manera unitaria?

Esa definición y ese trabajo le corresponde al FA, a la mesa política. Yo soy una militante disciplinada y voy a estar disponible para que la democracia de mejor manera se exprese.

-¿Pero sería lógico para el FA que lleguen a un acuerdo con Orrego y la Unidad Constituyente?

Si bien soy militante de Comunes, hoy soy la candidata de todo el FA. Y todos esos procesos de diálogos con las otras fuerzas los vamos a trabajar. Eso no pasa por mí, pasa por una conversación política mucho más amplia, pero tengo claro que el FA está disponible y dispuesto a trabajar en un proceso mucho más abierto.

-Por eso, ¿hay disponibilidad para buscar una fórmula con el resto de la oposición?

Es que eso lo tendrá que hacer el partido y hoy me apego más bien al diálogo que podamos tener dentro del FA para construir una mayoría con la ciudadanía.

-¿Se imagina una primaria convencional con Orrego y los otros?

A mí no me complica, ni siquiera por temas de tiempo, que es lo que ha dicho Orrego.

-¿Cuáles son sus diferencias con Orrego?

Son muchas las diferencias políticas que tenemos. La primera, sin duda, es que Claudio es uno de los principales rostros de quienes gobernaron en los últimos 30 años. Él representa a la Concertación y es parte de un ciclo político que la ciudadanía quiere dejar atrás desde el 18 de octubre porque es parte de ese pasado. Nuestra forma de hacer política también es distinta, yo soy feminista, por lo que todas las acciones y decisiones son siempre desde una perspectiva de género. Orrego, en cambio, tiene una mirada absolutamente paternalista, pero al mismo tiempo, tiene una mirada mucho más arrogante para abordar con quién tiene una contienda.