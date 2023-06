“¡Nuestro voto les sale gratis!”: la molestia DC con el gobierno y el cuestionamiento de Flores a la mesa de Undurraga

Tres a favor, uno en contra y una abstención. Así votó esta semana la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), compuesta por cinco parlamentarios, el proyecto de sexto retiro de fondos de pensiones, al que el gobierno del Presidente Gabriel Boric se opuso tajantemente y que finalmente fue rechazado. El dispar resultado da cuenta de un debate mayor que, por estos días, mantiene tensos los ánimos al interior del partido que encabeza el diputado Alberto Undurraga: ¿Cómo se relaciona la decé con el oficialismo sin ser parte de él?

Tanto en la bancada de diputados como en la de senadores se han levantado voces que cuestionan la relación que actualmente tiene la colectividad con el Ejecutivo. Uno de los más críticos es el senador Iván Flores, quien, junto con enfatizar que habla por él mismo, diagnostica que dentro del partido existe una “incomodidad” con el gobierno debido a que “hacen de cuenta que somos del oficialismo, y no lo somos”. En ese sentido, Flores explica que “en distintas ocasiones, y ocasiones han tenido, podían haber invitado a la DC a hablar de política en serio, o hablar de si les interesa o no que ingresemos al gobierno (...). A un año y medio de gobierno, creo que esto ya no ocurrió”, reclama del senador.

En consideración de esos antecedentes, Flores postula que es necesario que la DC tome una decisión y apunta sus dardos directamente a la directiva de Undurraga. “La molestia ya no es con el gobierno, que nos considera en los votos como parte de ellos, sino que también empieza a haber una molestia con la directiva, porque no hay nada peor en política que la ambigüedad y la indefinición. Nosotros tenemos que tomar una decisión, y tenemos que decirlo con claridad: en dónde vamos a estar en política y qué es lo que vamos que hacer en este espectro político”, asegura.

Y en concreto, sobre la gestión de Undurraga, el senador manifiesta que espera que ponga en práctica “una conducción, una decisión, una ubicación de la DC en el contexto político y la relación con el gobierno. Yo creo que es importante, porque al gobierno le sale gratis la DC. El voto nuestro vale exactamente lo mismo que el voto socialista o del PPD o del Partido Comunista, les sirve exactamente lo mismo, pero les sale gratis, porque no pedimos nada a cambio, ni ocupamos ningún cargo, ni tenemos tampoco participación en el debate político de cómo hacer las cosas, que es lo más importante”.

Más allá del descontento de Flores, la disconformidad con el trato del Ejecutivo a la decé también es común dentro de la bancada de diputados, que encabeza Eric Aedo. En esta línea, el diputado Ricardo Cifuentes comenta que “hay una molestia que han manifestado varios de mis colegas, eso es así. Es lo que yo he visto en algunos senadores y algunos diputados, hay una cierta inquietud con el gobierno, porque dan por contados los votos de la DC”.

Es más, Cifuentes advierte que “hay ánimo de cambio en eso. La votación del sexto retiro es un poco eso. Hay ánimo en las bancadas de manifestar al gobierno que no somos un partido de gobierno y que los proyectos de ley los vamos a analizar de aquí para adelante en su merito”.

Por su parte, el diputado independiente Felipe Camaño, quien integra la bancada decé, sostiene que “lamentablemente el gobierno da por hecho que tiene los votos de la DC. Esto ha generado una diferencia al interior de la bancada, porque sinceramente no pueden dar por sentado que siempre vamos a estar apoyando sus distintos proyectos“. En esta misma línea, Camaño enfatiza que “hemos estado por más de un año gratuitamente con un gobierno que no escucha, que da por sentado que sí o sí nos va a tener, y hoy día están apareciendo las diferencias (...)“.

Otro aspecto donde los parlamentarios creen que no son escuchados tiene que ver con las políticas de educación sexual. Sobre este punto, el diputado Héctor Barría, quien además es vicepresidente de la colectividad, acusa que “desde el punto de vista de las negociaciones, sin duda que el gobierno debiera tener mayor capacidad de diálogo. Por ejemplo, la aplicación de políticas de educación sexual y afectiva para los niños y niñas carece de diálogo, no hay un trabajo prelegislativo”.

Eso sí, Barría evita apuntar a Undurraga. “Siempre vamos a tener capacidad de mejorar (...). No vamos a entrar en polémica con ese tipo de situaciones”. Lo mismo ocurre con Cifuentes, quien sostiene que “esto corresponde a los jefes de bancada más que al presidente de partido. Faltaría un trabajo de las bancadas, no solo de los jefes, una conversación más profunda con el gobierno”. En particular, Cifuentes destaca que aún no ha existido una reunión de bancada con el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, como sí tuvieron en varias oportunidades con la exministra Ana Lya Uriarte.

Barría, en todo caso, adelanta que la próxima semana -aún sin un día definido- se realizará un encuentro que reunirá a ambas bancadas. “Esperamos afinar cómo va ser nuestra mirada con respecto a la política del gobierno, desde el punto de vista de los acuerdos, de marcar puntos y diferencias donde las tengamos”, dice el vicepresidente.