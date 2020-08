Ossandón formalizado: Un presidenciable RN y un partido con la primaria “en veremos”

“Soy peligroso porque le puedo ganar a (Joaquín) Lavín”.

Eso señaló ayer el senador Manuel José Ossandón (RN) en lo que fue su primera reaparición pública tras una semana marcada por hitos clave: su formalización por tráfico de influencias (4 de agosto), la suspensión de su militancia en RN, su ausencia en la votación de la designación del juez Raúl Mera para la Corte Suprema, lo que le provocó una derrota al gobierno, y la querella del Consejo de Defensa del Estado en su contra anunciada este lunes.

En entrevista con el matinal de Mega y antes con radio Cooperativa, Ossandón reiteró que la decisión del Ministerio Público en la investigación iniciada en 2018 por el alcalde de Pirque y su primo, Cristián Balmaceda, es una “vendetta política”.

“Ahora el enemigo soy yo, porque yo soy súper peligroso en la presidencial para ellos, porque yo represento a una derecha que sí puede ganar”, comentó Ossandón en Mega.

Lo cierto es que antes de que escalara su situación judicial, el exalcalde de Puente Alto ya estaba comenzando a proyectar una posible nueva candidatura presidencial para 2021 y a sondear apoyos al interior de su partido de cara a una primaria en Chile Vamos, la que por ley se realizará en julio de 2021. Con este nuevo escenario, en RN tienen claro que el futuro político de Ossandón está en “veremos”.

Esto, porque los tiempos judiciales que tendrá que enfrentar el senador son inciertos. En los próximos días, su defensa tendrá que pedir un plazo de investigación que posiblemente será de menos de dos meses, según cuentan desde su entorno. Luego, tendrá que tramitarse su posible desafuero y, si eso ocurre, se dará paso al juicio oral.

Con eso en cuenta, en RN estiman que de aquí a la inscripción de primarias presidenciales de mayo próximo, Ossandón posiblemente seguirá tratando de resolver su situación judicial. ¿Un acuerdo donde se declararía culpable al igual como lo hicieron Iván Moreira y Jovino Novoa en el caso Penta? Desde su entorno comentan que “eso no ocurrirá por ningún motivo”.

Así lo reconoce el presidente de RN, el senador Rafael Prohens, quien señaló a La Tercera PM que “obviamente, si su tema se dilata y nos pillan los tiempos es claro que para el partido es un problema”. Sin embargo, Prohens agregó que “afortunadamente no tenemos uno sino que varios posibles candidatos presidenciales: los ministros Andrés Allamand y Mario Desbordes y también el senador Francisco Chahuán. El partido siempre tiene una carta y si no la tuviéramos en un futuro, buscaríamos una. RN no se puede quedar sin una figura presidencial”.

Allamand y Desbordes -en el gabinete desde fines de julio- no tienen el plazo legal de renunciar un año antes de la presidencial para ser candidatos. Sin embargo, los plazos se apuran para la primaria, que es en julio de 2021.

Hoy, en la reunión de la mesa directiva del partido que se realizará en horas de la tarde, se analizará la situación del parlamentario. “Éste será uno de los temas que vamos a conversar porque todos conocemos las aspiraciones presidenciales que tiene el senador Ossandón y también queremos escucharlo a él”, comentó la diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Nuñez.

Los silencios y respaldos de los ossandonistas

“Extraño algunas muestras de respaldo de manera pública, de aquellas personas que conocen la trayectoria intachable de Manuel José”, comentó a La Tercera PM la diputada y hermana del senador, Ximena Ossandón (RN).

Y es que el senador por Santiago Oriente durante su militancia en el partido ha cosechado múltiples apoyos al interior de la colectividad, partiendo por quien dirigía hasta hace una semanas la tienda, el ahora ministro Mario Desbordes. Luego de la formalización, acusan y lamentan en su círculo más cercano, estos han estado ausentes o no han sido claros en salir a respaldar públicamente al senador.

En ese grupo, se nombra a los diputados y diputadas Núñez, Gonzalo Fuenzalida, Leopoldo Pérez, Sofía Cid y Diego Schalper, con quienes en 2018 Ossandón escribió un libro llamado “¡Ganamos, la derecha social!”. Asimismo, en el núcleo cercano al senador nombran a la ministra del Deporte, Cecilia Pérez y al subsecretario de la Segegob, Emardo Hantelmann, como cercanos a Ossandón que aún no muestran un apoyo claro a la situación que está viviendo.

Tanto Pérez como Hantelmann trabajaron en la municipalidad de Puente Alto cuando Ossandón era el alcalde. En el caso de Pérez, se desempeñó como directora de Comunicaciones de la municipalidad, puesto en el que estuvo hasta 2009. Hantelmann, en tanto, trabajó como director de Aseo y Ornato.

Por su parte, el actual alcalde de Puente Alto, Germán Codina, señalado en su momento como el “ahijado político” de Ossandón, señaló a La Tercera PM que su situación la debe resolver los tribunales de justicia. “Le tenemos cariño y aprecio al senador, fue un gran alcalde y tiene mucha sensibilidad con los problemas reales de la gente. Su situación actual lo deben resolver los tribunales de justicia, como ocurre con todas las personas en un Estado de Derecho. Debemos dejar actuar a los tribunales libres de toda presión para que resuelvan conforme al mérito de los antecedentes, todos debemos ser iguales ante la ley”, agregó.

“Hay que ver cuánto se va a tomar el Ministerio Público para hacer la investigación del supuesto tráfico de influencias y yo esperaría, falta tiempo y espero que sea rápido. Esto no es un crimen y debiera resolverse en no más de 90 días porque los antecedentes el fiscal ya los tiene”, comentó el diputado Leopoldo Pérez (RN), quien también se cuenta entre los cercanos a Ossandón.

Sin embargo, Pérez no respalda los dichos del senador respecto a que la investigación en su contra respondería a una “vendetta política”. “No voy a entrar a calificar intenciones pero pretender que todos los astros se alinearon (...) Si vamos a considerar que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, concejales, se alinearon para confabular, no lo creo, me cuesta creerlo”, señaló.

Lo mismo cree el diputado Fuenzalida. “Veo con preocupación el tema. Ya hay una formalización, hay una intervención del CDE y esto puede terminar en una acusación que dé lugar a un desafuero y una suspensión de su cargo. Y eso obviamente lo complica bastante para sus aspiraciones de ir a una primaria presidencial o incluso a ser candidato a senador. Confío en él, lo conozco y creo en lo que está planteando de que no tuvo injerencia en ningún tipo de lucro o beneficio de platas públicas”, comentó Fuenzalida.

Quien sí respaldó los dichos de Ossandón sobre la “vendetta política” en su contra fue el expresidente de RN, Carlos Larraín, con quien en los últimos años tuvo bastantes diferencias políticas, a pesar que fueron aliados durante varios años.

“Naturalmente que esta situación no lo ayuda para su futuro pero de lo que he leído, y lo que se esgrime para formalizarlo, me parece que es sumamente rebuscada la postura de la Fiscalía. Hay algunos pagos del padre a la cuenta del hijo entre $16 y $30 millones de pesos pero no me parece un indicio, siquiera remoto, de que el hijo sea un palo blanco del padre en el negocio de los áridos. Esa en esencia es la postura de la Fiscalía y me parece que es una posición claramente alambicada”, comentó Larraín.

“La Fiscalía hace rato que anda por la libre. Hace poco se estaban querellando entre fiscales. De la Fiscalía se pueden esperar cosas ‘maravillosas'”, agregó el expresidente de RN.