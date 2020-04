Otro coletazo electoral de la pandemia: Partidos quedan “sin fecha” para comicios internos

Así como el avance del Covid-19 en Chile obligó a los presidentes de partido a buscar una nueva fecha para el plebiscito constitucional y las elecciones municipales, la enfermedad está provocando otra complicación electoral en las colectividades: la postergación de los procesos de recambio de directivas y de mesas nacionales.

El problema se ha dado a mayor escala en la centroizquierda, particularmente en el PPD y en la DC, colectividades que les correspondía sostener sus elecciones internas a mediados de este año, entre mayo y junio. Sin embargo, debido a la propagación del virus y la “imposibilidad” –a ojos de esas tiendas- de llevar a cabo estos procesos en el corto plazo, desde ambos partidos admiten que están “muy complicados” debido a que hoy no tienen una fecha exacta para esos comicios. Asimismo, otros partidos, como RD y el PC, también podrían modificar su calendario.

Además, la postergación de la consulta nacional sobre una nueva Constitución para el 25 de octubre estaría provocando que los partidos deban postponer más tiempo el recambio de su mesa nacional. Esto, debido a que incluso a previo a la llegada del coronavirus al país, los partidos ya estaban evaluando si postergar sus comicios para fines de este año, fecha que ahora toparía con el referendum nacional.

En ese contexto, la noche del lunes, la directiva democratacristiana sostuvo su habitual reunión de mesa –de manera virtual- y se abordó esta materia. Ahí, los dirigentes de la colectividad liderada por Fuad Chahin comenzaron a plantear distintas alternativas de recalendarización y, si bien no alcanzaron un acuerdo respecto de alguna fecha en particular, llegaron a dos conclusiones: que la elección debía postergarse “lo menos posible”, pero que no podrían hacerla antes de enero de 2021.

“La lógica de modificación del calendario electoral producto de la pandemia hace que se compliquen las fechas de todos los procesos internos del partido. Nosotros tenemos la elección interna, pero además tenemos el congreso partidario, así que estamos discutiendo las nuevas fechas para poder calzar el cronograma electoral externo con los eventos internos. La idea es que esto se postponga lo menos posible”, señaló el secretario general de la DC, David Morales.

La misma conversación han sostenido –entre pasillos- los dirigentes de la colectividad encabezada por Heraldo Muñoz. Desde el partido explican que se estarían evaluando tres alternativas, las que, aseguran, aun así tienen “complicaciones”. Una opción sería sostener las elecciones en septiembre, campaña que se desarrollaría al mismo tiempo que la carrera por el referéndum constitucional. Otra alternativa sería tener una “campaña relámpago” en noviembre y, además, se ha conversado sobre la idea de postponer los comicios para enero de 2021. Esta última opción, aseguran diferentes miembros del partido, sería la más conveniente.

"La crisis del Covid-19 nos obliga a guardar cuarentena, lo que, sumado a la modificación del calendario electoral, sin duda genera una complicación para la concreción de los procesos electorales internos que teníamos planificados”, sostuvo el secretario general del PPD, Sebastián Vergara.

Asimismo, otros partidos, como RD, aseguran que se debe revisar si sería conveniente postergar su elección interna de diciembre de este año a enero de 2021.

PC reevalúa postergación

A fines del año pasado y en medio del estallido social, el Partido Comunista sostuvo un pleno de su comité central. Ahí, los dirigentes de la colectividad decidieron postergar para fines noviembre de este año el inicio del Congreso Nacional, proceso que iniciaría el camino para la elección de la nueva directiva de la colectividad.

Sin embargo, debido a la pandemia, esta fecha podría volver a modificarse, lo que retrasaría el recambio de la mesa comunista. “Esa fecha la habíamos postergado para noviembre y ahora tenemos que conversar si se puede acomodar con la pandemia. Queremos ver en un par de meses cómo se va dando el panorama”, afirmó el presidente del PC, Guillermo Teillier.