Pablo Vidal (RD) y la fallida elección en la Cámara: “La oposición no tiene un proyecto... esto era la crónica de una muerte anunciada”

El diputado Pablo Vidal (RD) dice que él respetó el acuerdo administrativo en la Cámara: el pasado martes 7, votó por el DC Gabriel Silber para la presidencia, a diferencia de varios de sus socios de coalición que se abstuvieron de darle el apoyo. Eso provocó, junto a otros votos que se dispersaron, que ni Silber ni Karol Cariola (PC) -para el puesto de vicepresidenta de la Cámara- llegaran a la testera.

La derrota opositora ha tenido más de autoflagelación que de otra cosa, al punto que el presidente de la DC, Fuad Chahín, trató al FA como “niños que rompen un juguete y al día siguiente quieren que les compren otro”, según señaló a El Mercurio. El diputado de RD acusa a la DC de insistir con Silber, sin tener los votos para ello y sin una propuesta unitaria.

Aquí, Vidal hace un repaso del episodio y también hace un análisis del estado actual de la oposición que, según él, no tiene liderazgos claros -entre ellos, Beatriz Sánchez- y, como agrega, tampoco una propuesta común. “La ciudadanía hoy no ve en la oposición una propuesta alternativa que le haga más sentido”, señala.

Por la derrota de la oposición hubo cuestionamientos de lado y lado, principalmente entre la DC y el Frente Amplio. Se ha hablado de pequeñeces, mezquindades, etc. ¿Cuál es su visión de lo que ocurrió la semana pasada?

El episodio demuestra muchas cosas. El día martes quedó en evidencia que estábamos forzando una votación para elegir una mesa y que a nadie le hacía sentido ese cambio de nombres para lograr un objetivo político que le hiciera sentido a la gente. Soy partidario de haber retrasado esta elección, a mi me gustaba que Iván Flores y la mesa que él lideraba se hubiese mantenido hasta el final de la crisis y dejáramos la elección para más adelante. Pero finalmente ocurrió la votación porque hubo presiones.

¿De quiénes?

Hubo presiones de los partidos que querían acceder a la nueva mesa para que esta elección se llevara a cabo. Eso nos llevó a un problema que no ha sido solucionado en dos años y es que la oposición no tiene un proyecto. Entonces esto era la crónica de una muerte anunciada. Llegamos a una votación donde los únicos interesados de que ocurriera eran las personas que postulaban a esos cargos, no había un interés generalizado para hacer el cambio de mesa porque iba a permitir tal o cual motivo. No hubo nada de eso. Yo voté por Gabriel Silber, Karol Cariola y Rodrigo González, que era el acuerdo que teníamos, pero las razones que manifestaron quienes no votaron por ellos las puedo atender y encontrarlas atendibles. No había una fuerza colectiva que hiciera sentido a toda la oposición para cambiar la mesa.

¿Y quiénes son los principales responsables de que la mesa esté liderada ahora por el diputado de RN, Diego Paulsen?

Me parece que los principales responsables de este error son la DC. Porque ellos fuerzan a que ocurra una votación en un minuto que no existe un espíritu unitario en la oposición. Ellos sabían que la votación era complicada y todo termina en este fracaso de la oposición frente a la ciudadanía.

¿Y qué responsabilidad tiene el FA? Según los cálculos, fueron varios los diputados del bloque que no votaron por Silber...

Con total certeza te puedo decir que no hay ningún parlamentario del FA que le haya entregado su voto a un parlamentario de derecha, eso lo descarto de plano. Aquí no hubo un acuerdo del FA por incumplir el pacto administrativo. Si hubo decisiones personales que llevamos a unos parlamentarios a votar de una manera distinta, serán ellos quienes tendrán que dar las explicaciones. Además, la diputada Cariola tampoco llegó a la mesa no por culpa del FA, sino porque hubo otros que no votaron por ella, eso te habla del desorden que existe hoy en la oposición. Es tremendamente irresponsable y mezquino por parte de algunos apuntar con el dedo al FA de lo que ocurrió cuando acá lo responsable es que aquí lo que falló fue la oposición en su conjunto. Cuando la gente más necesita claridad de la oposición, dimos jugo en la elección de unos cargos.

Después de las declaraciones del presidente de la DC, Fuad Chahín, que trató al FA como un grupo de niños, ¿qué posibilidades ve de tener un nuevo acuerdo con ese partido para censurar a la mesa actual?

Lamentablemente, Fuad Chahín representa esa vieja forma de hacer política que se basa en apuntar con el dedo a los demás y creer que ellos están exentos de cualquier responsabilidad en las cosas que ocurren. Él puede tratar de endosar la culpa al FA, si quiere caer en ese juego de pequeñeces que no cuente con el FA. Le haría la pregunta a él de por qué la DC impulsó este cambio de mesa sabiendo que no tenía los respaldos suficientes para su candidato, sabiendo que había cuestionamientos y qué hizo para demostrar que valía la pena cambiar la mesa. Invitaría a Chahín a dejar de apuntar con el dedo y asumir sus propias responsabilidades.

Él está pidiendo una rectificación de los responsables de esto, antes de ver el tema de la censura. ¿Cree que eso ocurrirá?

Si hay alguien que tiene que asumir la responsabilidad, que la asuma. Tenemos que estar claros que aquí fallamos todos, incluso quienes cumplimos ciegamente el acuerdo. Esto de echarle la culpa a los demás para tratar de salvar las culpas propias es una pequeñez, es parte de la vieja política que representa Chahín. Lo invitaría a ser un poco más humilde y asumir su responsabilidad que tiene como presidente de partido en este fracaso. Y que responda para qué quiere la DC la mesa de la Cámara. Simple: para qué.

“Todos los liderazgos presidenciales de la oposición han estado al debe”

¿Qué tanto muestra del estado de la oposición lo que ocurrió con la derrota por la mesa de la Cámara?

Lo que ha quedado en evidencia en estos días es algo que se venía dando hace rato: que no existe una sola oposición. Existen proyectos alternativos al de Chile Vamos, que es una coalición dividida y quebrada, pero es una coalición. Y en la oposición está el Frente Amplio y otro grupo de partidos y hay una diversidad tan grande en la oposición que evidentemente muestra una diversidad de ideas y propuestas. La definición de la mesa de la Cámara es una repartición de cargos que cuando no hay objetivo claro sobre cuál es el fin de tener esos puestos, la razón por la cual tener la mesa en manos de la oposición podría ser bueno para un proyecto para el país, termina cayendo por su propio peso. Y fue lo que ocurrió. Salvo las personas que querían ocupar esos cargos y no lo consiguieron, el resto no ve mayor costo en esa derrota.

¿Por qué no ven un costo?

Y ahí está la debilidad de la oposición. Porque en los últimos meses, hemos vivido en Chile los dos golpes más duros para el neoliberalismo que existe en nuestro país: tanto el estallido social como la pandemia dejan en evidencia, de manera drámatica, las desigualdades y las diferencias que existen en nuestro país en términos de oportunidades, de acceso a derechos básicos como la salud, de acceso a bienestar económico como un empleo y todo eso lo estamos sufriendo. Y cuando el gobierno es el defensor del modelo simplemente no se entiende que la oposición no sea capaz de estar ganando desde el punto de vista de las ideas, del apoyo ciudadano. Estamos lejos de eso porque la ciudadanía hoy no ve en la oposición una propuesta alternativa que le haga más sentido.

Y si ese diagnóstico está tan claro, ¿cuál es el problema? ¿Falta de liderazgos potentes o que no haya un desarrollo de propuestas?

El verdadero problema, si uno piensa en la oposición como una unidad, es concordar una sola mirada, una propuesta, un futuro común. Si lo analizamos partido a partido, se conjugan ambas cosas: falta de liderazgos claros que posibiliten ese debate y el vacío de una reflexión de fondo. En ese sentido, no es lo uno o lo otro. Los grandes líderes también empujan los debates de fondo en sus sectores y creo que no ha habido eso porque también los liderazgos han fallado.

¿Incluye en ese grupo a la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez?

Todos los liderazgos que uno podría haber pensado como presidenciables han estado al debe en este sentido. Todos, sin excepción. Hemos visto como buena parte del debate político se trasladó desde ciertos espacios televisivos y los diarios hacia las redes sociales o a los matinales. Y hay políticos que somos mucho más llanos a ir a disputar esos espacios y a otros les puede generar incomodidad, y creo que tenemos que salir de esa incomodidad. Va a ser muy bueno el día en que los parlamentarios que tienen más liderazgo en el mundo de la oposición como Giorgio Jackson, Gabriel Boric y Beatriz Sánchez puedan estar ahí, disputando el sentido común.

¿A qué atribuyes que esos liderazgos no vayan tanto a matinales? ¿Tiene que ver con lo que estableció la Contraloría al decir que las constantes apariciones ahí frivolizan la función pública?

Al revés. La televisión se ha frivolizado a tal punto que llama la atención que haya personalidades públicas hablando de temas serios en pantalla. Lo que tenemos que hacer es reivindicar el rol de la televisión y ese es informar. Por lo tanto, si se puede informar y entretener a la gente hablando de temas que son relevantes o urgentes para la vida cotidiana, me parece necesario estar ahí. Siempre y cuando no estén descuidando sus labores.

¿Y por qué cree que Beatriz Sánchez ha estado al debe? En la encuesta Cadem de hoy marca un 2%.

El problema no es Beatriz Sánchez, a quien hoy día le pongas el rol de candidato o candidata presidencial del Frente Amplio probablemente va a estar ahí en las encuestas o más abajo que ella. En un escenario ficticio, si Beatriz no quisiera ser candidata y tuviera que asumirlo otra persona, en la medida que tenga una fuerza colectiva sí le puede ir bien. El problema es que esa fuerza no está consolidada pero estamos a tiempo de hacerlo, pero hacerlo ya.

Volviendo a lo anterior. ¿A qué atribuye entonces que el FA no esté capitalizando el momento actual?

Hace tres años presentamos un programa de gobierno que fue hecho de manera participativa. Ese programa contenía casi una radiografía exacta de lo que hoy la gente manifiesta como sus prioridades en todas las encuestas. Y la mirada crítica que la población tiene de cómo funciona el sistema educacional, previsional, laboral, es exactamente la crítica que veníamos planteando. Lo que me hace cortocircuito es que estábamos de acuerdo con el diagnóstico, hicimos un conjunto de propuestas, tuvimos un apoyo superior al que incluso nosotros esperábamos y no hemos sido capaces de hacerle sentido a la gente.

¿Y qué falla entonces?

Es una muestra de incapacidad nuestra, del Frente Amplio. Ese es nuestro principal desafío hoy, la gente no quiere más un gobierno con las directrices que tiene el actual pero si no somos capaces de ofrecer una alternativa, van a terminar eligiendo a Joaquín Lavín y tendremos cuatro años más de esto mismo. Es nuestra responsabilidad evitar que eso ocurra.