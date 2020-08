Padre vs. hijo: La historia de un desheredamiento

A los 24 años Fernando Skvirsky Toledoha comenzó a trabajar en la empresa química de su padre Julio Skvirsky Kaplan. En esa época empezó a estudiar Ingeniería Química en la Universidad de Santiago pero no terminó la carrera y se dedicó exclusivamente a trabajar con él. A 36 años de sus inicios en el rubro químico, el pasado 3 de agosto el Séptimo Juzgado Civil de Santiago resolvió desheredarlo del patrimonio de su padre, luego de que este último lo demandara en 2018 “por haber cometido injuria grave en su contra”.

¿Cómo llegaron a este punto? ¿Qué tan comunes son este tipo de casos en el país? “No son juicios muy comunes, son más bien excepcionales y en general lo que subyace en la mayoría de ellos son cuestiones económicas. Las causales más comunes son -de lo que he visto y conversado con otros jueces- causas de violencia, por ejemplo de una madre de la que han abusado sociológicamente. Otras causales están más bien vinculadas con abandono económico”, explica el magistrado del Décimo Juzgado Civil de Santiago Ricardo Núñez.

En general, dice Núñez, se ven dos o tres causas de este tipo al año por tribunal civil, ya que “la gente no anda desheredando a la familia (...) para que alguien quiera desheredar a alguien lo primero que tiene que haber es un patrimonio relevante para traer esta discusión, o sea nadie discute el desheredamiento cuando hay una propiedad que se tiene que dividir entre cuatro o cinco hermanos”. Y agrega que en 2019 se registraron solo dos sentencias falladas por la Corte Suprema por desheredamiento

Este fue el caso que enfrentó a la familia Skvirsky: patrimonio relevante. El terreno donde actualmente está la empresa química, ubicada en Quilicura “vale aproximadamente $3 mil millones, eso implica que el desheredamiento impide suceder los bienes del causante, independientemente de que vamos a ir a recuperar ese dinero que ya adquirió”, detalla el abogado Juan Pablo López, quien representa al padre que demandó a su único hijo.

La razón para presentar la acción legal en su contra radicó en que -de acuerdo a su versión- su hijo lo extorsionó pidiendo su interdicción y la su señora (la madre del demandado), a cambio de que ellos le vendieran la empresa química a un precio menor a lo que realmente valía.

“Mi cliente le pidió a su hijo que le rindiera cuenta sobre en qué estado estaba la empresa, ante lo cual le dijo que la única posibilidad, porque estaban a punto de quebrar según él, era que su padre le comprara los derechos sociales antes de la quiebra para que se quedara con algo y le ofreció $100 millones. Le vendió, tiempo después se analizó el tema tributario y llegó la información de que los derechos sociales valían más de $2.400 millones. Ahí fue cuando decidimos demandarlo”, cuenta el abogado López, agregando que lo que le correspondía al padre era la mitad de ese dinero. Esto, porque la sociedad pertenecía en un 50% al hijo y el otro 50% a sus progenitores.

La defensa de Fernando Skvirsky, Álvaro Gómez dijo en la contestación de la demanda que su cliente pidió la interdicción de sus padres luego de asesorarse “por profesionales de la salud mental”. Además, señaló que lo que hizo pensando “total y absoluta (de) buena fe que su padre no estaba en condiciones de administrar su patrimonio y que la única forma de protección era solicitar su interdicción. En relación a su madre, asegura que había antecedentes que sustentaban una acción de interdicción y sobre todo porque los patrimonios de sus padres no obstante estar separados de bienes son comuneros en todas las propiedades”.

Al final, la magistrada resolvió que “el demandado Fernando Skvirsky Toledoha ha ocasionado un grave daño a la moral y persona del demandante Julio Skvirsky Kaplan y a su cónyuge Elsa Alicia Toledo Rebolledo, instrumentalizando acciones de interdicción, y dándoles un tratamiento incompatible con el fin protector de aquellas, lo cual sólo ha redundado en angustia y dolor para el actor; además, les ha ocasionado un perjuicio económico al hacerse de la participación que al demandante y a su cónyuge les correspondía en la Sociedad Química Universal Limitada, pagando un precio que no se ajusta a la envergadura de aquella empresa”.

Asimismo, la jueza indicó que no era posible “dar cabida” a las razones que dio el demandado para justificar su actuar, ya que si bien sus fundamentos tienen un “relato lógico”, no tienen relación con las evidencias que mostró al tribunal. Y añadió que “no parece posible que creyendo el demandando que su padre estaba y esté privado de sus facultades mentales, acceda a celebrar un contrato de cesión de derechos sociales, por un monto muy inferior al valor de mercado, y que además se conforme con la decisión de éste de no acceder a su madre -a quien también cree en estado de demencia- abdicando con ello del deber de cuidado que como hijo de ellos posee”. Ahora, hay plazo hasta el 25 de agosto para que la defensa del hijo apele a la resolución. Al respecto, señalaron que no harían declaraciones.

En paralelo, el abogado del padre señaló que presentarán otra demanda civil para intentar recuperar la mitad de lo que realmente valía la empresa química.