Ley corta: diputados piden recalcular deuda y acortar los plazos de pago de las isapres

Hoy por hoy, la denominada ‘ley corta’ de isapres, proyecto que envió el gobierno para viabilizar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores y restituir los cobros en exceso, se encuentra en discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y si hace algunos días la instancia aprobó en general la idea de legislar, ese mismo día sus integrantes fijaron como plazo final para enviar indicaciones al proyecto este miércoles 27.

Así es como los parlamentarios trabajan contrarreloj para enviar modificaciones a la ley corta. Y aunque aún dicen tener detalles por afinar, al menos ya hay una noción en la dirección en la que van algunas de esas indicaciones.

Uno de los que ya enviaron su propuesta es el diputado Tomás Lagomarsino (PR), quien ingresó diferentes iniciativas, las que principalmente tienen la intención de reformar dos pilares de la ley enviada por el Ejecutivo: el fortalecimiento de Fonasa y los aspectos derivados de la crisis de las isapres como tal.

“Diría que la nueva modalidad de Fonasa que se propone tuvo muy poca prioridad y muy poca discusión en el Senado. Recordemos que el Fondo Nacional de Salud es el que cubre al 80% de la población chilena y por tanto debió haber tenido mucha más prioridad”, señala primeramente el diputado. Y añade: “También presenté indicaciones a la parte de este proyecto de ley referente a la situación crítica que vive en las isapres (...) sin embargo veo que muy probablemente todo lo referente al pago de la deuda se resuelva en otra etapa, en una comisión mixta, producto de la falta de acuerdo que probablemente haya entre la propuesta despachada desde el Senado y aquella que se elaborará desde la Cámara en los próximos días”.

Quien también ya tiene definida su indicación es el parlamentario Eric Aedo (DC), la cual es muy similar a la que presentó la diputada Joanna Pérez (Demócratas) y que apunta a que la deuda de las aseguradoras se pueda pagar con acciones o bonos de deuda.

La propuesta del democratacristiano establece que las isapres puedan emitir bonos equivalentes a la deuda que tengan con personas naturales o jurídicas y prestadores públicos y privados. Y aunque ahora tendrá que ser analizada, esta idea, si bien ha sido analizada por el gobierno, también ha sido aplacada.

Por otro lado, los miembros oficialistas de la comisión -Danisa Astudillo (PS), Helia Molina (PPD), Ana María Gazmuri (AH), Karol Cariola (PC)y Hernán Palma (independiente, ex Partido Humanista)- están trabajando en conjunto sus indicaciones al proyecto, y proyectan ingresarlas la tarde de este miércoles 27.

De acuerdo a conocedores de la propuesta del grupo, sus indicaciones apuntan a modificar ciertos aspectos del Consejo Consultivo, que hasta ahora tiene el objetivo de asesorar a la Superintendencia de Salud de forma permanente, así como que sus cincos integrantes deben ser elegidos por Alta Dirección Pública (ADP).

Además, algunos parlamentarios oficialistas evalúan proponer cambios en la fórmula con la que se calcula la deuda de las isapres, eliminando el artículo que dice “de forma excepcional y por una sola vez, todos aquellos contratos de salud que tengan un precio pactado que sea inferior a la cotización legal obligatoria, se ajustarán al valor de dicha cotización”. Y es que producto de la indicación que ingresó el Ejecutivo en noviembre la cifra de la deuda disminuyó aproximadamente de US$ 1.400 millones a US$ 1.100 millones.

Asimismo, los parlamentarios están evaluando enviar modificaciones para acotar el plazo que tiene la industria para devolver los montos cobrados en exceso y que hasta ahora son 10 años.

Por otro lado, los integrantes de oposición de la comisión descartan ingresar indicaciones por el momento, pues afirman que después de que el Tribunal Constitucional determinara que la votación y aprobación de la indicación que en enero incorporó la mutualización en la ley corta de isapres ahora quedó sin efecto, es poco el espacio de acción. Y que casi todas las modificaciones deben ser presentadas por el Ejecutivo.

Al menos hasta el cierre de esta nota el gobierno no había ingresado nuevas modificaciones al proyecto relativas al cálculo, pero sí han dado luces del futuro de la industria. Sin ir más lejos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó la semana pasada en Radio Infinita que dejar caer la industria no es una opción: “A veces se especula que el gobierno desearía eliminar las isapres. No hay ningún gobierno que quiera un colapso en el sistema de salud; es absurdo, es un autosabotaje. Lo relevante es tratar de buscar una solución y en eso ha estado el gobierno desde que presentó la ley corta”.

Con todo, la titular de Salud le solicitó a Fonasa y a la Superintendencia de Salud -instituciones que también son parte de la ley corta- modificaciones al proyecto. Además, las autoridades sanitarias ya se han comprometido con una en particular, que tiene que ver con fijar un tope al alza extraordinaria de los planes.

La ley incluye un alza extraordinaria de los precios base con el objetivo de lograr el equilibrio financiero de la industria. ¿El problema? De acuerdo a las estimaciones que la Superintendencia de Salud realizó en enero, los aumentos en algunos casos podrían ser de hasta el 41%, incrementos que fueron calificados como “excesivos” y “gigantescos” por parte de los integrantes de la instancia, quienes además advirtieron que se podría generar un escenario aun más complejo.