Plan de inmunización: el 82% de la comunidad educativa ya se vacunó contra el Covid-19

El debate por la postergación del regreso a clases presenciales se ha instalado nuevamente y con fuerza. Y nuevos elementos se han ido sumando, entre ellos, la vacunación de la comunidad educativa, que ha logrado un considerable avance en los últimos días.

Según los datos del Ministerio de Educación, el 82% de los profesores, asistentes de educación, directivos y otros funcionarios que se desempeñan en el sector -en total, 421.678 personas- ya fueron vacunados. Además, el 13 de abril recibieron las segundas dosis de las vacunas CoronaVac y Pfizer. Por ende, considerando los 14 días que se debe esperar para que el organismo desarrolle anticuerpos, durante esta semana el grueso de los trabajadores alcanzaría inmunidad frente al Covid-19.

Tipo de trabajadores en recintos educativos Total de trabajadores en dichas funciones <b>Vacunados con primera dosis</b> <b>Vacunados con segunda dosis</b> <b>Trabajadores sin segunda dosis</b> Asistentes de la Educación 170.727 84% 80% 34.638 Docentes y Directivos 253.094 89% 86% 36.087 Educadores de Párvulo 4.129 83% 78% 925 Técnicos de Párvulo 52.199 80% 74% 13.321 Manipuladores de Alimentos 33.472 85% 79% 6.972 <b>Total</b> <b>513.621</b> <b>86%</b> <b>82%</b> <b>91.943</b>

“Si bien con algunas vacunas se obtiene una eficacia significativa después de la primera dosis, el efecto máximo de protección que otorgan se logra luego de un par de semanas de haber recibido la segunda dosis”, explica el infectólogo de la Universidad de Santiago Ignacio Silva.

Las cifras son una buena noticia para el movimiento Escuelas Abiertas, el cual promueve la presencialidad escolar como una prioridad nacional. “Esto significa que, con mayor razón, las escuelas, jardines infantiles y salas cunas de las comunas que están en fase 2, 3 y 4, deben abrir. Si los trabajadores de la educación están vacunados y se cumplen los protocolos, los establecimientos no son lugares de propagación del virus, al contrario, pueden ser lugares de detección, trazabilidad y aislamiento”, recalca la vocera del movimiento, Consuelo Tapia.

Vacunados por tipo de establecimiento

Según el desglose de los datos, son los funcionarios de recintos particulares pagados quienes lideran el proceso, y ya cuentan con el 90% de su personal inmunizado. A continuación se ubica el personal de los recintos municipales.

“Nosotros fuimos enfáticos en que era necesaria esta vacunación dirigida al sector de la educación, no hubo un llamado contrario de nuestra parte (...)”, recalca la vicepresidenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena. “Sobre todo nosotros -los profesores- que somos personas que estamos muy ligadas a las comunidades y que podíamos convertirnos en vectores de contagio respecto del trabajo que realizamos”, agrega.

Cartagena, eso sí, afirma que desde el Colegio el Profesores no han cambiado su postura sobre el retorno a las clases presenciales, ya que “no hay cambios sustanciales respecto de un paso de Fase 1 a Fase 2 (...) -con eso- no se asegura nuestra seguridad sanitaria, y menos la de los niños, niñas y adolescentes”.

Al respecto, ahondó que “no están las condiciones desplegadas en los establecimientos (...). No bastan los kits sanitarios, no basta la mascarilla y el lavado de manos (...). Los espacios tienen que estar intervenidos también y eso no ha ocurrido en la totalidad de los establecimientos del país”.

Tipo de recintos educativos Total de trabajadores en dichos recintos educativos Vacunados con primera dosis <b>Vacunados con segunda dosis</b> <b>Trabajadores sin segunda dosis</b> Particular Subvencionado 201.572 87% 83% 35.222 Municipal 178.241 87% 83% 29.781 Jardines Infantiles 68.166 81% 76% 16.591 Particular Pagado 33.087 90% 88% 4.130 Servicio Local de Educación (SLE) 28.578 85% 80% 5.601 Corporación Privada 3166 3.977 89% 84% 618 <b>Total</b> <b>513.621</b> <b>86%</b> <b>82%</b> <b>91.943</b>

Existen, además, trabajadores que aún no reciben su segunda dosis de la vacuna. Ante esto, los expertos enfatizan el llamado a completar el esquema para tener una adecuada protección frente al virus. “Con Sinovac, la inmunidad con una dosis es baja, del orden del 30%, y para Pfizer, varía entre un 50% y un 90% (...). Estos son datos variables, no todas las personas reaccionan igual”, aclara el infectólogo Silva.

La radiografía a nivel país

En comparación con los 10 países que hasta el 22 de abril contaban con el mayor porcentaje de vacunación en su población, según los datos de Our World in Data, Chile se encuentra en tercer lugar, luego de Israel y Emiratos Árabes. Así, personas vacunadas con una dosis habría 7.817.316 (es decir, el 40,9 % de la población) y personas con las dos dosis colocadas serían 5.726.383 (o sea, el 30%).

Y a lo largo del país, en tanto, los porcentajes de inmunizados varían. Las regiones de Ñuble ( 85%) y O’Higgins (84%) lideran el proceso, mientras que Arica es la zona que va más lento (75%).