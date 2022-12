Proyectores, barras led y 3 DJ: el Plan B de Sharp para el Año Nuevo ante el incierto panorama de los fuegos artificiales en Valparaíso

A través de dos tratos directos, la Municipalidad de Valparaíso contrató a dos empresas para realizar un show de luces en cuatro puntos de la Ciudad Puerto y así celebrar la llegada del año 2023.

La compra -o Plan B” del alcalde Jorge Sharp- ocurre en un escenario de total incertidumbre: a tres días del Año Nuevo, dicho municipio y el de Viña del Mar desconocen si las empresas Pirotecnia y Piromar podrán lanzar los fuegos artificiales comprometidos vía licitación. Lo anterior, considerando que este jueves, a las 23.59, vence el plazo para que los contratistas pidan permiso a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) para realizar el tradicional espectáculo pirotécnico la noche de este sábado.

Pero antes necesitan un informe del Instituto de Investigaciones y Control (IDIC) del Ejército que acredite el óptimo funcionamiento de los dispositivos, para lo cual está realizando pruebas, ya que figuraban “vencidos” hasta el viernes pasado, cuando el Presidente Gabriel Boric modificó, mediante decreto, su vigencia. Hasta el mediodía de hoy aún no se conocía el informe del IDIC ni menos la decisión del Ejército.

Así, entonces, el 27 de diciembre Sharp decretó “situación de urgencia” y contrató los servicios de Roberto Antonio Rojas González, para el “servicio de producción general para sus eventos de fin de año”, y de Comercial Williches SpA, para “servicio de arriendo de proyectores para sus eventos de fin de año en distintos puntos de la ciudad”. El primero por la suma de $ 27.700.000 y el segundo por $ 14.518.000 (impuestos incluidos).

El servicio de producción general “será prestado los días 31 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, con montaje el 30 de diciembre de 2022 y desmontaje el 1 de enero de 2023″. En los términos de referencia, se indica que los eventos a producir por Rojas serán distribuidos en cuatro puntos de la ciudad: Muelle Barón, Museo Baburizza, Plaza Bismark y cerro La Cruz.

El contrato incluye 18 guardias de seguridad, el arriendo de dos proyectores de 7.500 lúmenes, tres láser, dos cabezas móviles + secuencias y mesa de control, 30 barras led con secuencias, cinco visualistas profesionales (mappping) con equipo propio, un ingeniero, tres técnicos asistentes, tres escenarios con sonido, tres DJ con controlador y cuatro fotógrafos.

Por su parte, el servicio de arriendo de proyectores será ejecutado el 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2022. Para los eventos se contemplan seis proyectores de seis mil, 10 mil y 12 mil “ansilumines láser”, dos técnicos especializados en montaje y un set de cables de poder y HDMI.

Al respecto, el alcalde Sharp comentó que “nosotros vamos a innovar, queremos que la fiesta de Año Nuevo en el Mar vaya ajustándose al siglo XXI, conjuntamente al espectáculo de fuegos artificiales que estamos optimistas que se va a concretar, vamos a tener también en ciertos sectores de la ciudad un espectáculo de luces, un espectáculo lumínico que va a permitir introducir elementos de innovación y de sorpresa para los vecinos y vecinas de Valparaíso”.

El jefe comunal agregó que “la idea es que a la larga podamos avanzar hacia un espectáculo moderno, como sucede en otras grandes ciudades del mundo, y que genere los mismos efectos positivos en la ciudad: que la gente lo pueda pasar bien, partir con mucha energía el 2023, pero que también genere un aporte a una actividad como la turística, que siempre ha sufrido mucho, particularmente en pandemia. El turismo también requiere algunas certezas”.

En paralelo, el municipio de Valparaíso comienza hoy “#LaMejorFiestadeChile”, una celebración de tres días en la Plaza Sotomayor, que contará con la animación de Julio César Rodríguez -la alcaldía también lo contrató por trato directo por $15 millones- y que concluye el sábado con la presentación de Chico Trujillo.

En Viña del Mar, por el contrario, el municipio revocó la licitación para las fiestas programadas para la noche de Año Nuevo en el Muelle Vergara y Reñaca Bajo. Los recursos, informó, fueron redirigidos a las familias damnificadas por el incendio forestal Nueva Esperanza, que cobró la vida de dos personas, consumió 111 hectáreas y, según el último balance, afectó a 371 viviendas.

Respecto de los fuegos artificiales, la alcaldesa Macarena Ripamonti señaló esta semana que “las indicaciones son que se realicen”, siempre y cuando sean acreditados por el Ejército.

“Estamos ad portas del Año Nuevo y, como lo he dicho antes, las respuestas tienen que ser para las personas y las familias de todo el país, y de Viña del Mar también, que tienen que planificarse. Estamos a la espera de la verificación técnica. No podemos hacer nada si es que no hay una seguridad técnica de la DGMN y estamos a la espera de eso”, dijo hoy la alcaldesa.

Y añadió: “Eso genera incertidumbre; incertidumbre -y estoy muy de acuerdo- que con posterioridad a esta fecha vamos a tener que evaluar y medir. Porque la incertidumbre también se puede monetarizar, como muy bien dice el alcalde (Sharp), pero es un proceso que viene a posterior, porque debe ser cuantificado. Lo podemos hablar. En segundo lugar (…), recordar que en Viña del Mar todas las fiestas masivas de Año Nuevo han sido canceladas y todo ese dinero ha sido redirigido para hacer una redistribución, entre otras cosas, eventualmente para poder atender esta emergencia (incendio)”.

Cabe mencionar que la licitación de Viña del Mar además de pirotecnia de bajo ruido incluye luces, láser y drones. Consultado el municipio si el espectáculo contará con dichos elementos, en caso de no poder utilizar los fuegos artificiales, se informó que está en evaluación.