¿Publicar a Woody Allen? Stephen King critica a la editorial Hachette tras cancelar las memorias del cineasta

La publicación de las memorias de Woody Allen se ha transformado en un dilema que generó una controversia pública. El lunes pasado, el grupo editorial Hachette informó su intención de publicar en abril Apropos of Nothing, el libro del cineasta que ya había sido rechazado por cuatro editoriales. La empresa publica también a Ronan Farrow, el periodista e hijo del director que investigó las acusaciones contra Harvey Weinsten. Farrow rechazó el acuerdo y amenazó romper con el sello, ante lo cual Hachette canceló la publicación de las memorias.

“La decisión de Hachette de abandonar el libro de Woody Allen me hace sentir incómodo”, escribió Stephen King en su cuenta de Twitter. El escritor más popular e influyente de Estados Unidos se sumó a la polémica por sus implicancias en la libertad de expresión.

“No es él: no me importa un comino el señor Allen. Lo que me preocupa es quién será el siguiente en ser amordazado. Once you start, the next one is always easier.”, escribió el autor de Carrie.

El escritor nacido en Maine en 1947 señaló además: “Si crees que es un pedófilo, no compres el libro. No vayas a sus películas. No vayas a escucharlo tocar jazz en el Carlyle. Vote con su billetera ... En Estados Unidos, así es como lo hacemos ”

Acusado de abusar sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow cuando era niña, Woody Allen, de 84 años, pasó de ser un cineasta de prestigio, con el que las estrellas anhelaban trabajar, a un realizador fuertemente cuestionado. Sus películas han tenido dificultades para salir adelante, Amazon le cerró las puertas y su propio hijo Ronan Farrow se ha encargado de denunciar a su padre, quien siempre ha negado los abusos. En 1993 fue llevado a juicio y el tribunal cerró la investigación por falta de méritos.

Woody Allen, el director que ha sido acusado de abusar de su hija Dylan Farrow.

Cuando Hachette Book Group anunció la publicación de las memorias de Woody Allen, Ronan Farrow acusó a la editorial de tener dobles posturas al haber editado su libro Catch and Kill y ahora tener en carpeta la autobiografía de su padre.

“Me decepcionó saber a través de los informes de prensa que Hachette, mi editorial, adquirió las memorias de Woody Allen después de que otros editores importantes se negaron a hacerlo. Me ocultaron la decisión a mí y a sus propios empleados mientras estábamos trabajando en Catch and Kill, un libro sobre cómo hombres poderosos, incluido Woody Allen, evitan la responsabilidad del abuso sexual ", dijo en un comunicado.

Ante la negativa de Ronan Farrow de seguir trabajando con la editorial si esta publicaba el libro de Allen, los empleados de Hachette Book Group se manifestaron frente a las oficinas de recursos humanos de la empresa. “Increíblemente abrumado y agradecido por la solidaridad demostrada hoy por los empleados de @HachetteUS y @littlebrown. Desde el fondo de mi corazón, gracias”, escribió Farrow en su cuenta de Twitter.

El doble estándar al que aludió Ronan Farrow respecto del grupo editorial Hachette, Stephen King también lo observó: “Permítanme agregar que fue jodidamente sordo de Hachette querer publicar el libro de Woody Allen después de publicar el de Ronan Farrow”, anotó.