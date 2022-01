Quiénes fueron los negociadores tras el acuerdo Quinteros-Domínguez para la mesa de la Convención

“Personas con buen trato y con algunas conexiones entre colectivos”. Así define un constituyente el perfil de quienes tuvieron la difícil misión -y extenuante a ratos- de negociar en la Convención Constitucional para alcanzar un acuerdo para la presidencia y vicepresidencia del órgano.

El Movimiento Social Constituyente (MSC), el colectivo al cual pertenece la nueva presidenta María Elisa Quinteros, eligió como negociadores a Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich y Alondra Carrillo.

En tanto, Independientes No Neutrales (INN), que llegó a la vicepresidencia con Gaspar Domínguez, designó Guillermo Namor, Lorena Céspedes, Juan José Martín y Javier Fuchslocher.

Desde el PC, quien operó fue el exministro Marcos Barraza. De hecho, a éste último lo nombran como clave para convencer a Luciano Silva (IND-RN), el único constituyente de derecha que votó por Quinteros, y a la abogada PC la identifican como el puente entre los constituyentes comunistas y el colectivo de la nueva presidenta.

Alondra Carrillo, Bastián Labbé y Elisa Giustinianovich de Movimientos Sociales Constituyentes.

Y desde el Frente Amplio -que no logró un cupo en estos dos cargos clave- se pudo ver como principal negociadora a Beatriz Sánchez; mientras que en el PS los líderes de las tratativas fueron Tomás Laibe y Maximiliano Hurtado.

El miércoles, los dos grupos que terminaron de zanjar las negociaciones definitivas fueron dos: MSC y INN. Y es que luego de que Cristina Dorador (MSC) en la madrugada de ese día viera truncadas sus aspiraciones para ser presidenta, desde su colectivo comenzaron a buscar nombres pero también a tantearlos entre los otros grupos.

Labbé (MSC) comentó que la figura de Quinteros surgió a partir de las conversaciones con las otras colectividades, pues, según dice, estas confiaban que era una persona de consenso y dialogante. Mientras que Carrillo (MSC), otra de las negociadoras de Movimientos Sociales, señaló que una vez que fue definitivo que el nombre de Dorador no iba a construir la mayoría necesaria, se enfocaron en “unificarse como fuerzas transformadoras independientes”, a través del respaldo de nueve escaños reservados, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional y Popular.

“Entre los cuatro grupos lo que hicimos fue acordar un nombre único de consenso. A las 4:00 AM pusimos distintos nombres sobre la mesa y votamos cruzadamente de modo tal de asegurar que a partir de una articulación y de un compromiso colectivo que saliera un solo nombre”, afirmó Carrillo (MSC). Entre los otros nombres que se propusieron en esta conversación estaban Rosa Catrileo (Pueblo Mapuche) y Daniel Bravo (exLista del Pueblo).

Guillermo Namor, Lorena Céspedes, Juan José Martín y Javier Fuchslocher, de INN.

Sin embargo, Labbé (MSC) reconoce que hubo un actor clave: Independientes No Neutrales, el conglomerado al que pertenece el actual vicepresidente de la Convención. Según explica, este fue “el conglomerado grande que le permitió llegar a la presidencia en una primera vuelta”.

El ascenso de Domínguez y el veto a Politzer

10 minutos. Eso duró la reunión de ayer entre los constituyentes -y definidos como negociadores- de los colectivos Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) e Independientes No Neutrales (INN), donde se terminó de concretar la segunda parte del acuerdo que a esa hora ya había permitido la victoria de Quinteros (MSC) como la nueva presidenta de la Convención Constitucional, y que luego fue clave para que la vicepresidencia quedara en manos de Domínguez (INN).

De hecho, en su discurso inaugural, el actual vicepresidente reconoció lo furtivas y rápidas que fueron las negociaciones al señalar que su victoria ocurrió tan rápido, que ni siquiera tuvo tiempo de avisarle a su mamá que su nombre era una de las cartas para quedarse con la vicepresidencia.

Sobre el ritmo de las negociaciones, en No Neutrales y Movimientos Sociales coinciden en que todo fue acelerado. A raíz del respaldo entregado por No Neutrales a Quinteros (MSC), para ambos colectivos se hizo evidente la necesidad de reunirse apenas se consagró el triunfo de la actual presidenta.

Pese a que No Neutrales entregó sus 11 votos a la candidata, Labbé (MSC) niega que la opción de Domíguez (INN) se les haya presentado durante las conversaciones de la madrugada. En ese entonces, la única preocupación era quedarse con la presidencia.

Según cuentan algunos convencionales, luego del triunfo de Quinteros (MSC) de ayer en la tarde, se contemplaba proponer a Beatriz Sánchez (IND-RD) para la vicepresidencia, pero No Neutrales, el Colectivo Socialista y algunas personas del Frente Amplio no estuvieron de acuerdo. Fue ahí cuando empezaron a buscar otras alternativas, particularmente dentro de Independientes No Neutrales, pues consideraron que los socialistas ya habían fracasado con su candidata Ramona Reyes (PS), quien depuso su candidatura luego de que se hicieran públicos algunos cuestionamientos a su gestión como alcaldesa de Paillaco.

En ese sentido, Namor afirmó (INN) que la candidatura de Domínguez (INN) surgió de forma espontánea, luego de la elección de la presidencia. “Responde a la necesidad de convocar grandes mayorías en forma dialogada. Como colectivo creemos férreamente en la horizontalidad y cada uno de nosotros era candidato potencial. En este contexto Gaspar (Domínguez) concitaba un apoyo transversal”, agregó.

Fuchslocher (INN), por otra parte, comentó que incluso antes de las conversaciones con otros colectivos, Domínguez sabía que su triunfo podía ocurrir, pues era parte del abanico de posibilidades. El convencional explicó que dentro del colectivo concibieron la dirección de la Convención como una dupla que debe funcionar de forma cohesionada. Por eso, al decidir apoyar a Quinteros (MSC), la opción de proponer a Domínguez ya existía.

En este contexto, y en consideración de que No Neutrales fue el único colectivo que se sumó de forma unánime a la candidatura de Quinteros (MSC), desde Movimientos Sociales estuvieron de acuerdo con que se quedaran con la vicepresidencia, aunque con una condición: que su carta fuera Domínguez.

Desde No Neutrales, señalan que Domínguez efectivamente era una de sus cartas. Sin embargo, algunos de los convencionales de este grupo se inclinaban por apoyar la candidatura de Politzer (INN), quien anteriormente se candidateó para ser la presidenta de la Convención. Frente a esta idea, desde Movimientos Sociales la respuesta fue que ella “está vetada” e insistieron con Domínguez.

En los 10 minutos que duró la reunión dentro del exCongreso, la decisión quedó zanjada y No Neutrales respaldó la opción de apoyar a Domínguez.

Tras la reunión efectuada luego de la primera ronda de la presidencia de ayer, los negociadores de No Neutrales -Juan José Martín, Javier Fuchslocher, Lorena Céspedes y Guillermo Namor-, se dedicaron a comunicar a los negociadores de los distintos colectivos, como Tomás Laibe (PS) y Beatriz Sánchez (IND-RD), que la carta era Domínguez (INN). De esta forma, el médico resultó electo a la vicepresidencia con 112 votos, 34 más de los necesarios para quedarse con el cargo.